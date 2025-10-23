search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Prețul petrolului crește după sancțiunile SUA împotriva giganților ruși Rosneft și Lukoil

0
0
Publicat:

Cotațiile petrolului au crescut semnificativ joi, după ce Statele Unite au anunțat primele sancțiuni din al doilea mandat al lui Donald Trump, vizând giganții energetici ruși Rosneft și Lukoil. Măsurile marchează o schimbare majoră de politică față de atitudinea anterioară a Casei Albe în privința războiului din Ucraina. 

SUA au sancționat companiile petroliere ruse care finanțează războiul din Ucraina FOTO: Shutterstock
SUA au sancționat companiile petroliere ruse care finanțează războiul din Ucraina FOTO: Shutterstock

Prețurile petrolului au continuat să crească joi, depășind cu peste 1 dolar pe baril valorile din ziua precedentă, după ce Washingtonul a impus sancțiuni companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil. Măsura vine ca răspuns la refuzul Moscovei de a accepta un armistițiu în războiul din Ucraina, relatează Reuters

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 1,76 dolari, ajungând la 64,35 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 1,68 dolari, atingând 60,18 dolari pe baril. 

Washingtonul amenință cu noi măsuri

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat. „Încurajăm aliații noștri să ni se alăture și să adere la aceste sancțiuni”, a adăugat acesta.

Statele Unite au anunțat că sunt pregătite să adopte măsuri suplimentare dacă Moscova nu acceptă un armistițiu. Săptămâna trecută, Marea Britanie a sancționat la rândul ei Rosneft și Lukoil, iar Uniunea Europeană a aprobat un al 19-lea pachet de sancțiuni, care include interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc.

Reacțiile pieței și efectele imediate

Imediat după anunț, contractele Brent și WTI au crescut cu peste 2 dolari pe baril, susținute și de o cerere mai mare de energie în SUA. Cu toate acestea, analiștii subliniază că efectul pe termen scurt rămâne limitat.

Deși știrile despre sancțiuni au stimulat prețul petrolului brut, creșterea de până acum a fost relativ modestă, deoarece amenințările cu sancțiuni sau tarife din trecut au fost diluate sau amânate și, de asemenea, din cauza dificultăților de aplicare a sancțiunilor”, a explicat Tony Sycamore, analist de piață la IG.

Săptămâna trecută, Washingtonul a cerut Japoniei, unul dintre principalii cumpărători de GNL rusesc, să renunțe la importurile de energie din Rusia, înaintea vizitei lui Donald Trump în Asia.

Citește și: Flota secretă a lui Putin, chiar lângă România. Cum ar fi transportat Rusia petrol sub nasul autorităților române

Schimbare de strategie în politica lui Trump față de Rusia

Acestea sunt primele sancțiuni directe impuse de Trump Rusiei pentru războiul din Ucraina. În primul său mandat, liderul american a evitat astfel de măsuri, preferând presiuni comerciale.

Departamentul Trezoreriei a anunțat că este pregătit să continue seria sancțiunilor dacă Rusia nu oprește ofensiva din Ucraina, începută în februarie 2022.

În paralel, Trump a introdus tarife suplimentare de 25% asupra importurilor din India, acuzând New Delhi că profită de petrolul rusesc vândut la preț redus. China, un alt mare cumpărător de țiței rusesc, nu a fost vizată de aceste tarife.

După impunerea plafonului de 60 de dolari pe baril de către statele occidentale, Rusia și-a reorientat exporturile de petrol către piețele asiatice.

Trump: „Nu cred că este momentul potrivit”

Președintele american a declarat miercuri că a anulat summitul planificat în Ungaria cu Vladimir Putin. „Nu cred că este momentul potrivit”, a spus Trump.

El a adăugat că speră ca noile sancțiuni „să nu fie necesare pentru o perioadă lungă de timp”. În trecut, liderul de la Casa Albă avertizase că restricțiile prelungite ar putea afecta rolul dolarului ca monedă dominantă în comerțul global cu petrol, menționând că Rusia a cerut adesea plăți în alte valute.

„Nu poate fi o măsură unică”

Analiștii consideră că decizia administrației Trump este un pas important, dar care trebuie urmat de acțiuni consecvente.

„Nu poate fi doar o singură dată”, a spus Edward Fishman, fost oficial american și cercetător la Universitatea Columbia. „Întrebarea este dacă SUA vor amenința acum cu sancțiuni și pe oricine face afaceri cu Rosneft și Lukoil”.

La rândul său, Jeremy Paner, fost investigator al Departamentului Trezoreriei, a avertizat că absența băncilor și a cumpărătorilor din India sau China din lista sancțiunilor „nu va atrage atenția lui Putin”.

Un oficial ucrainean a salutat decizia Washingtonului, numind-o „o veste excelentă”. Kievul propusese anterior includerea Rosneft și Lukoil printre țintele sancțiunilor americane.

Ambasada Rusiei la Washington și misiunea permanentă a Rusiei la ONU nu au oferit comentarii imediate cu privire la noile sancțiuni, potrivit Reuters.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
stirileprotv.ro
image
Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare publicat pe rețelele sociale
gandul.ro
image
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda teritoriile
mediafax.ro
image
Noi informații în cazul Mădălinei, tânăra de 17 ani, dispărută de o lună și jumătate. Cine profita, de fapt, de adolescentă? „Îi lua bani de pe ce muncea”
fanatik.ro
image
Un american mutat în România este uimit de țara noastră, de traiul de aici și de oameni: „Nu realizați cât de minunată e”
libertatea.ro
image
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
prosport.ro
image
Start up diaspora. Condiţii şi acte necesare pentru deschiderea unei afaceri
playtech.ro
image
Anna Kournikova, însărcinată pentru a patra oară. Cum a fost surprinsă sportiva în vârstă de 44 de ani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: plătești 11,4 milioane de dolari și cumperi Steaua! Răspunsul omului de afaceri
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se schimbă formula de calcul, cum se calculează de anul viitor şi cine este afectat
romaniatv.net
image
Pensii majorate, prin Poșta Română. Începe trimiterea plicurilor cu deciziile
mediaflux.ro
image
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă. Ai 30 de zile la dispoziție
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Regii profimedia 0909841553 jpg
Abaţia-necropolă a Plantageneţilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC

OK! Magazine

image
Gata, a găsit țapul ispășitor! Meghan își aruncă veninul spre eterna ei rivală, Kate, pe care o acuză de cel mai malefic plan de distrugere a ei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci