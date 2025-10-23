Prețul petrolului crește după sancțiunile SUA împotriva giganților ruși Rosneft și Lukoil

Cotațiile petrolului au crescut semnificativ joi, după ce Statele Unite au anunțat primele sancțiuni din al doilea mandat al lui Donald Trump, vizând giganții energetici ruși Rosneft și Lukoil. Măsurile marchează o schimbare majoră de politică față de atitudinea anterioară a Casei Albe în privința războiului din Ucraina.

Prețurile petrolului au continuat să crească joi, depășind cu peste 1 dolar pe baril valorile din ziua precedentă, după ce Washingtonul a impus sancțiuni companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil. Măsura vine ca răspuns la refuzul Moscovei de a accepta un armistițiu în războiul din Ucraina, relatează Reuters.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 1,76 dolari, ajungând la 64,35 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 1,68 dolari, atingând 60,18 dolari pe baril.

Washingtonul amenință cu noi măsuri

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat. „Încurajăm aliații noștri să ni se alăture și să adere la aceste sancțiuni”, a adăugat acesta.

Statele Unite au anunțat că sunt pregătite să adopte măsuri suplimentare dacă Moscova nu acceptă un armistițiu. Săptămâna trecută, Marea Britanie a sancționat la rândul ei Rosneft și Lukoil, iar Uniunea Europeană a aprobat un al 19-lea pachet de sancțiuni, care include interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc.

Reacțiile pieței și efectele imediate

Imediat după anunț, contractele Brent și WTI au crescut cu peste 2 dolari pe baril, susținute și de o cerere mai mare de energie în SUA. Cu toate acestea, analiștii subliniază că efectul pe termen scurt rămâne limitat.

„Deși știrile despre sancțiuni au stimulat prețul petrolului brut, creșterea de până acum a fost relativ modestă, deoarece amenințările cu sancțiuni sau tarife din trecut au fost diluate sau amânate și, de asemenea, din cauza dificultăților de aplicare a sancțiunilor”, a explicat Tony Sycamore, analist de piață la IG.

Săptămâna trecută, Washingtonul a cerut Japoniei, unul dintre principalii cumpărători de GNL rusesc, să renunțe la importurile de energie din Rusia, înaintea vizitei lui Donald Trump în Asia.

Schimbare de strategie în politica lui Trump față de Rusia

Acestea sunt primele sancțiuni directe impuse de Trump Rusiei pentru războiul din Ucraina. În primul său mandat, liderul american a evitat astfel de măsuri, preferând presiuni comerciale.

Departamentul Trezoreriei a anunțat că este pregătit să continue seria sancțiunilor dacă Rusia nu oprește ofensiva din Ucraina, începută în februarie 2022.

În paralel, Trump a introdus tarife suplimentare de 25% asupra importurilor din India, acuzând New Delhi că profită de petrolul rusesc vândut la preț redus. China, un alt mare cumpărător de țiței rusesc, nu a fost vizată de aceste tarife.

După impunerea plafonului de 60 de dolari pe baril de către statele occidentale, Rusia și-a reorientat exporturile de petrol către piețele asiatice.

Trump: „Nu cred că este momentul potrivit”

Președintele american a declarat miercuri că a anulat summitul planificat în Ungaria cu Vladimir Putin. „Nu cred că este momentul potrivit”, a spus Trump.

El a adăugat că speră ca noile sancțiuni „să nu fie necesare pentru o perioadă lungă de timp”. În trecut, liderul de la Casa Albă avertizase că restricțiile prelungite ar putea afecta rolul dolarului ca monedă dominantă în comerțul global cu petrol, menționând că Rusia a cerut adesea plăți în alte valute.

„Nu poate fi o măsură unică”

Analiștii consideră că decizia administrației Trump este un pas important, dar care trebuie urmat de acțiuni consecvente.

„Nu poate fi doar o singură dată”, a spus Edward Fishman, fost oficial american și cercetător la Universitatea Columbia. „Întrebarea este dacă SUA vor amenința acum cu sancțiuni și pe oricine face afaceri cu Rosneft și Lukoil”.

La rândul său, Jeremy Paner, fost investigator al Departamentului Trezoreriei, a avertizat că absența băncilor și a cumpărătorilor din India sau China din lista sancțiunilor „nu va atrage atenția lui Putin”.

Un oficial ucrainean a salutat decizia Washingtonului, numind-o „o veste excelentă”. Kievul propusese anterior includerea Rosneft și Lukoil printre țintele sancțiunilor americane.

Ambasada Rusiei la Washington și misiunea permanentă a Rusiei la ONU nu au oferit comentarii imediate cu privire la noile sancțiuni, potrivit Reuters.