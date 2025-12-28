Video Un copac a căzut peste acoperișul unui spital din Botoșani

Un copac a căzut duminică, 28 decembrie, pe acoperișul spitalului din Darabani, oraș din Botoșani. Arborele a fost tăiat în mod controlat Fi nu a fost afectată clădirea spitalului.

Sursă video: Facebook/Știri Botoșani

„În această dimineaţă, pompierii au acţionat în oraşul Darabani pentru înlăturarea unui copac căzut pe acoperişul spitalului din localitate, după ce a fost rupt de vânt.

Alarma a fost dată de angajaţii unităţii spitaliceşti, întrucât exista riscul spargerii geamurilor şi al distrugerii aparatelor de aer condiţionat”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani, scrie News.ro.

La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani şi ai Detaşamentului Dorohoi, cu o autospecială de intervenţie dotată cu accesorii specifice pentru tăierea arborelui, o autospecială de salvare şi lucru la înălţime, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Darabani, cu un buldoexcavator.

„Intervenţia s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă, iar arborele a fost tăiat controlat, fără a afecta clădirea spitalului”, au afirmat pompierii.

Judeţul Botoşani se află până luni, la ora 10.00, sub o atenţionare meteorologică de tip Cod Portocaliu de vânt puternic.

Potrivit meteorologilor, vântul va prezenta intensificări cu viteze cuprinse între 70 şi 90 km/h.