Lukoil cere Statelor Unite o prelungire a termenului pentru vânzarea activelor din străinătate, după impunerea sancțiunilor

Compania petrolieră rusă Lukoil a solicitat Departamentului Trezoreriei Statelor Unite o amânare a termenului-limită pentru finalizarea operațiunilor sale internaționale, în urma sancțiunilor impuse de Washington, a relatat agenția Reuters, citând trei surse familiare cu situația.

Potrivit agenției, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei a stabilit data de 21 noiembrie ca termen până la care companiile ruse vizate de sancțiuni – inclusiv Rosneft și Lukoil – trebuie să închidă toate tranzacțiile, inclusiv vânzările de active externe.

Sursele citate de Reuters afirmă că Lukoil solicită o prelungire, invocând necesitatea de a-și onora obligațiile existente și de a evalua mai atent ofertele primite pentru activele sale internaționale.

Reprezentanții companiei nu au oferit un comentariu oficial.

O afacere blocată de sancțiunile americane

Sancțiunile împotriva Lukoil și Rosneft au fost introduse pe 22 octombrie, ca parte a noilor măsuri adoptate de Statele Unite împotriva sectorului energetic rusesc. La scurt timp, Lukoil a început demersurile pentru vânzarea activelor sale externe, evaluate de unele surse la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Compania ajunsese la un acord preliminar cu grupul de comerț petrolier Gunvor, fondat de omul de afaceri suedez Torbjörn Törnqvist și de Ghenadi Timcenko, un apropiat al președintelui Vladimir Putin. Tranzacția a fost însă anulată după ce Trezoreria SUA a transmis că „Gunvor, o companie apropiată Kremlinului, nu va primi niciodată licență de operare sau de obținere a profitului” pe teritoriul american. În urma acestei decizii, Gunvor și-a retras oferta de cumpărare.

Probleme și în Irak

Pe 10 noiembrie, potrivit informațiilor obținute de Reuters, Lukoil a declarat forță majoră la zăcământul West Qurna-2 din Irak, unul dintre cele mai mari câmpuri petroliere din lume.

Decizia a venit după ce autoritățile irakiene au suspendat toate plățile către compania rusă în urma sancțiunilor americane. Situația complică suplimentar poziția Lukoil pe piețele internaționale, în condițiile în care producția din Irak reprezenta una dintre principalele surse de venit externe ale companiei.

Cotațiile gigantului petrolier rus Lukoil au continuat să se prăbușească pe bursa de la Moscova, la patru săptămâni după introducerea noilor sancțiuni occidentale. Acțiunile au coborât la 4.900 de ruble, cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani și jumătate, potrivit Centrului pentru Comunicare Strategică al Ucrainei.

De la momentul anunțării sancțiunilor americane, capitalizarea companiei s-a redus cu aproximativ 777 de miliarde de ruble — echivalentul a 9,6 miliarde de dolari, arată o analiză a Centrului. Investitorii se tem că Lukoil nu va reuși să-și vândă activele din străinătate fără pierderi majore.

Sancțiunile au afectat grav operațiunile internaționale ale companiei. În Irak, Lukoil nu mai poate încasa venituri din extracția de țiței. În Finlanda, rețeaua de benzinării Teboil a rămas fără combustibil, iar subsidiara elvețiană Litasco nu mai poate procesa plăți internaționale. Chiar și parteneri tradiționali, precum India și China, au început să refuze transporturile de petrol provenite de la compania rusă.

Vânzarea activelor Lukoil către casa de comerț elvețiană Gunvor a fost blocată de Departamentul Trezoreriei SUA, care a invocat regimul de sancțiuni. Potrivit publicației Financial Times, grupul rus ar putea pierde bunuri externe evaluate la până la 16 miliarde de dolari.

Decizia Washingtonului de a extinde sancțiunile a vizat și celălalt colos energetic rus, Rosneft, în contextul în care Statele Unite acuză Moscova că nu manifestă disponibilitate reală pentru o soluție pașnică în războiul din Ucraina.