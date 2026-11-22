Fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu (USR), îl critică pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după ce acesta a atras atenția asupra riscurilor pe care țigările electronice le reprezintă pentru sănătate și a anunțat că va constitui un grup de lucru pentru această problemă. Buzoianu acuză PSD că a respins în Parlament o propunere privind interzicerea utilizării țigărilor electronice în spațiile închise, invocând interesele industriei și veniturile aduse la buget.

Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos/Tudor Pană

Diana Buzoianu a criticat ceea ce a numit atitudinea „reformistă” a reprezentanților PSD, susținând că există deja inițiative legislative care ar putea fi susținute în Parlament.

„Mă scuzați, dar nu mai pot cu neprihăniții și reformiștii din PSD. Aflu că Rogobete a făcut un clip în care zice că țigările electronice sunt rele rău pentru sănătate. Și că va face un grup de lucru. Că e grav că tinerii fumează porcării”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Aceasta a amintit că interzicerea fumatului în spațiile închise a contribuit la reducerea numărului de fumători și a susținut că o parte dintre aceștia s-au orientat ulterior către țigările electronice.

„Știți care a fost momentul în care cei mai mulți români s-au lăsat de fumat? Când fumatul a fost interzis în spații închise. Apoi au apărut țigările electronice și o mare parte s-au dus acolo. Știți cum a votat PSD propunerea de a interzice țigările electronice în spații închise? Împotrivă. Și a picat la vot”, a continuat fostul ministru.

Diana Buzoianu acuză PSD că a respins interzicerea țigărilor electronice în spațiile închise

Fostul ministru susține că PSD a votat împotriva unei propuneri legislative care prevedea interzicerea țigărilor electronice în spațiile închise, inițiativa fiind respinsă în Parlament.

Potrivit Dianei Buzoianu, unul dintre argumentele invocate în timpul dezbaterilor ar fi fost veniturile pe care industria țigărilor electronice le aduce la bugetul de stat.

„Cu argumentul cinic că industria lor aduce prea mulți bani la buget. Spus argumentul oficial, în Parlament”, a afirmat aceasta.

În acest context, Buzoianu i-a cerut ministrului Alexandru Rogobete să susțină proiectele legislative existente, în loc să anunțe noi grupuri de lucru și să publice mesaje despre riscurile consumului de țigări electronice.

„Așa că eu nu mai pot asculta cum vin neprihăniții să spună că vor grupuri de lucru că au aflat că un subiect e grav. (...) Așa că în loc de grupuri de lucru și clipuri de Facebook, domnule Rogobete, mai bine votați proiectele existente și corecte în Parlament. În loc să le respingeți că aduce industria țigărilor electronice prea mulți bani la buget. Adică în loc de lobby pentru ei. E atât de simplu. Și apoi puteți face câte clipuri vreți. Dar nu după ce vă vindeți voturile PSD”, a transmis fostul ministru.

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Diana Buzoianu, despre o nouă reglementare europeană privind țigările electronice

În finalul postării, Diana Buzoianu a făcut referire și la necesitatea declarării ingredientelor utilizate în țigările electronice. Aceasta a susținut că subiectul urmează să fie reglementat la nivel european, în urma unui demers al fostului ministru al Sănătății Vlad Voiculescu.

Potrivit acesteia, Vlad Voiculescu a obținut adoptarea unui raport pe această temă, care obligă Comisia Europeană să vină cu propuneri legislative privind ingredientele din țigările electronice.

Rogobete: „Vom analiza ce trebuie clarificat în legislație”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă că va convoca, săptămâna viitoare, un grup de lucru cu experți pentru a analiza legislația privind comercializarea țigărilor electronice și pentru a identifica măsuri care să eficientizeze controalele. Decizia vine după ce ministrul a cumpărat mai multe vape-uri, unele comercializate cu prețuri de aproximativ 7 lei, și a constatat că anumite produse nu aveau informații clare despre compoziția lichidului, prezența nicotinei sau concentrația acesteia.

Rogobete susține că a primit numeroase sesizări de la părinți îngrijorați de ușurința cu care copiii pot intra în posesia acestor produse, inclusiv în școli.

„Vom analiza ce trebuie clarificat în legislație și cum putem face controalele mai eficiente. Vom discuta despre verificarea vârstei la vânzare, testarea produselor cu etichete incomplete și retragerea de la vânzare. Vreau să stabilim clar cine verifică și cine intervine atunci când regulile sunt încălcate”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Alexandru Rogobete a invocat și cercetări realizate în Anglia, unde în unele țigări electronice confiscate în școli au fost identificate substanțe psihoactive, inclusiv canabinoizi sintetici. Au fost raportate și cazuri de adolescenți care au ajuns la spital după utilizarea unor astfel de produse.