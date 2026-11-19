Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis joi, 19 noiembrie, că România poate avea un viitor bun atunci când vor rupe monopolul puterii PSD şi al grupurilor de interese care îl susţin.

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„Buzău are această reputaţie de a fi un judeţ roşu. Şi, într-un fel, asta sună ca şi cum ar fi un judeţ pierdut, în care oricum n-are rost să te implici pentru că există acel partid veşnic, acel partid stat care a capturat toate instituţiile la nivel naţional şi local.

De aceea, vizita mea este şi o încurajare pentru toţi cei care ştiu că România şi judeţul Buzău pot avea un viitor bun atunci când rupem acest monopol al puterii, al PSD şi al grupurilor de interese care îl susţin”, a spus Dominic Fritz, la filiala Buzău.

Președintele USR le-a mulțumit buzoienilor pentru sprijin și a felicitat organizația locală pentru alegerea deputatului Marius Alecsandru. Acesta a acuzat PSD că folosește o „schemă de marketing”, preluată de la AUR, prin declarațiile despre reformarea României.

Fritz a reiterat că USR urmărește formarea unui pol reformist alături de PNL și de forțele civice și politice, pentru o guvernare fără PSD și AUR, acuzând cele două partide că acaparează instituțiile statului și sărăcesc țara.

Liderul USR susține că miniștrii partidului au contribuit la proiecte importante pentru județul Buzău, printre care autostrada A7, finanțarea a încă 117 kilometri prin programul SAFE și deblocarea hidrocentralei Surduc-Siriu.

„Anul acesta, Ministerul Mediului a alocat peste 160 de milioane de lei pentru împăduriri în judeţ, apă-canal, colectarea de deşeuri. Au fost prevăzuţi bani în bugetul pe anul acesta pentru lucrări de prevenire a inundaţiilor în judeţ, pe râurile Slănic şi pe Câlnău.

În perioada mandatului său de ministru, Irineu Darău s-a întâlnit cu zeci de antreprenori locali şi a dat drumul la programe de finanţare care să le susţină afacerile”, a spus Fritz.

Nu în ultimul rând, Dominic Fritz a spus că USR va continua să fie alături de buzoieni, cu proiecte concrete şi cu determinarea de a demonstra că Buzăul nu este un judeţ pierdut, ci un judeţ care merită o guvernare corectă, eficientă şi care să scape de monopolul PSD.