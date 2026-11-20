Deputatul USR Radu Miruță respinge verdictul Agenției Naționale de Integritate privind incompatibilitatea sa și susține că a realizat expertiza judiciară la cererea instanței fără să încaseze vreun leu, acuzând o „vânătoare” politică după ce a devenit prim-vicepreședinte USR.

Radu Miruță Foto: Inquam / George Călin

Într-o conferința de presă susținută vineri, parlamentarul a afirmat că a aflat despre situație din presă, înainte ca raportul să îi parvină. „Ca să fie clar de la început, nu sunt în niciun incident de integritate, așa cum am aflat din presă. Nu mi-a fost trimis raportul, nu am încălcat nici legea, nici buna-credință”, a spus Miruță, promițând că va prezenta public documentele care îi susțin apărarea.

Parlamentarul a arătat că a întocmit raportul de expertiză judiciară pentru că instanța îl obliga, dar a subliniat că n-a primit nicio remunerație pentru această muncă. „Eram obligat de instanță să fac această expertiză, dar nu am încasat niciun ban. Cei de la ANI m-au întrebat de ce nu am luat niciun ban”, a relatat el. Mai mult, Miruță a susținut că ANI și-a schimbat poziția la câțiva ani distanță, după ce i-ar fi transmis inițial că poate efectua expertize în calitate de deputat. „Pe scurt - mi-am făcut datoria (expert judiciar), nu am luat bani pentru asta și ANI care inițial mi-a zis ca pot face expertize ca parlamentar vine câțiva ani mai târziu sa își contrazică propria decizie”, a explicat deputatul.

Potrivit comunicatului ANI, inspectorii au constatat că, între 2 iunie 2022 și 22 ianuarie 2023, în legislatura precedentă, Miruță a cumulat calitatea de deputat cu activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin redactarea și depunerea unui raport de expertiză judiciară, invocând Legea nr. 161/2003 și Statutul deputaților și senatorilor. Agenția a mai precizat că persoanele evaluate au dreptul de a fi asistate de un avocat și de a depune un punct de vedere, iar o eventuală constatare definitivă a incompatibilității atrage sancțiuni disciplinare și decăderea din dreptul de a ocupa o funcție sau o demnitate publică timp de trei ani.

Miruță a contestat fundamentul juridic al concluziilor — „Acuzația ticăloasă a ANI nu a reușit să aibă o încadrare legală” — și a anunțat că va ataca decizia în justiție, evaluând inclusiv depunerea unei plângeri penale împotriva inspectorului care a instrumentat cazul. „Încă mai cred că o astfel de decizie poate fi întoarsă în instanță”, a adăugat el.

În apărarea sa, deputatul a mutat discuția în plan politic, acuzând presiuni și o „vânătoare” orchestrată prin intermediul instituției, pe care a descris-o drept o structură controlată politic în mod arbitrar și condusă interimar de un consilier al unui fost ministru PSD. „Asta e țara în care suntem forțați să trăim sub măciucile politice”, a afirmat Miruță, legând momentul deciziei de rolul său de prim-vicepreședinte USR obținut în urmă cu două săptămâni și de nemulțumirile provocate în ministere.

Fostul ministru a respins ideea că verificările l-ar determina să bată în retragere, avertizând că va folosi în continuare toate pârghiile împotriva neregulilor din instituțiile statului, inclusiv a celor pe care nu le-a făcut încă publice. „Dacă cineva și-a imaginat cineva că așa mă va înmuia din fermitatea cu care am făcut curățenie în instituțiile statului, se înșeală. Mă determină și mai tare și în perioada următoare nu va mai exista niciun fel de milă cu privire la multele nereguli pentru care am luat măsuri, dar nu le-am făcut neapărat publice”, a conchis el.

Controversa privind expertizele judiciare, discutată public din primăvară

Tema fusese invocată public și în decembrie 2025. Pe 18 decembrie, „Adevărul” relata că Victor Ponta îi anunța pe Nicușor Dan și pe premier despre o presupusă incompatibilitate a lui Radu Miruță, în contextul propunerii acestuia pentru funcția de ministru al Apărării.

Posibila incompatibilitate a lui Radu Miruță fusese discutată public și în aprilie 2026. Într-un articol despre controversa privind activitatea sa de expert judiciar, publicat pe 11 aprilie, „Adevărul” relata, citând documente prezentate de Antena 3 CNN, că acesta ar fi depus o expertiză tehnică la Judecătoria Pitești în februarie 2023, în timpul mandatului de deputat. La acel moment, Miruță susținea că nu efectuase expertize în perioada în care deținuse simultan calitatea de parlamentar și cea de expert tehnic judiciar.

Potrivit aceleiași relatări, care invoca date de la Registrul Comerțului, PFA-ul lui Miruță fusese suspendat între 19 ianuarie 2021 și 18 ianuarie 2024 și radiat la finalul anului 2024. Într-o adresă din octombrie 2021 către Judecătoria Mizil, prezentată atunci în presă, Miruță arăta că nu mai putea realiza expertize deoarece fusese ales într-o funcție publică și își suspendase PFA-ul prin care era remunerată activitatea.

Raportul ANI poate fi contestat în instanță. Articolul 22 din Legea nr. 176/2010 prevede un termen de 15 zile de la primirea raportului de evaluare pentru sesizarea instanței de contencios administrativ competente.