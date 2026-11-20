Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate în cazul deputatului USR Radu Miruță, după ce inspectorii de integritate au concluzionat că acesta a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate în perioada în care exercita funcția de parlamentar.

Radu Miruta Foto: MEDIAFAX

UPDATE 11.10 Radu Miruță: „O ticăloşie politică de la un capăt la celălalt”

La scurt timp după decizia ANI, Radu Miruță anunțat o conferință de presă, de la ora 12.30, la sediul USR Gorj, „cu toate documentele pe masă”.

„O ticăloşie politică de la un capăt la celălalt”, a scris pe Facebook fostul ministru.

Știrea inițială

Potrivit unui comunicat transmis de ANI, Miruță s-a aflat într-o situație de incompatibilitate în timpul mandatului trecut de deputat.

„În perioada 02.06.2022-22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară”, a transmis Agenția Națională de Integritate.

Inspectorii susțin că activitatea desfășurată de parlamentar contravine prevederilor Legii nr. 161/2003 și Statutului deputaților și senatorilor, actele normative care reglementează incompatibilitățile aplicabile aleșilor.

„Se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective”

Agenția Națională de Integritate amintește că încălcarea regimului incompatibilităților poate atrage sancțiuni disciplinare. Potrivit instituției, „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligațiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective”.

De asemenea, agenția subliniază că persoanele găsite incompatibile și sancționate definitiv pierd dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă determinată.

„Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani”, se arată în comunicatul ANI.

Instituția precizează totodată că, în cazul funcțiilor obținute prin alegeri, persoana vizată „nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

În comunicat, ANI mai arată că utilizează sistemul de analiză BIG DATA, despre care afirmă că oferă „obiectivitate și imparțialitate deplină” și contribuie la activitatea de evaluare desfășurată de inspectorii de integritate.

Agenția susține că procedurile de verificare sunt realizate cu respectarea principiilor legalității, imparțialității, confidențialității, dreptului la apărare și a prezumției dobândirii licite a averii.

Controversa privind activitatea de expert judiciar

Informații despre posibila incompatibilitate a lui Radu Miruță fusese discutată public și în aprilie 2026. Într-un articol publicat pe 11 aprilie, „Adevărul” relata că acesta ar fi continuat activitatea de expert tehnic judiciar în timpul mandatului de deputat. La vremea respectivă, Miruță susținea că nu efectuase expertize în perioada în care deținuse simultan cele două calități.

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Raportul ANI poate fi contestat în instanță. Potrivit articolului 22 din Legea nr. 176/2010, persoana evaluată are la dispoziție 15 zile de la primirea raportului de evaluare a incompatibilității pentru a-l contesta la instanța de contencios administrativ competentă.

De la suspiciuni publice, la verdictul ANI

Decizia Agenției Naționale de Integritate, care a constatat starea de incompatibilitate în cazul lui Radu Miruță, vine după luni de controverse generate de dezvăluiri privind activitatea sa de expert tehnic judiciar în perioada în care deținea mandatul de deputat.

În primăvara anului 2026, Antena 3 CNN a publicat documente care păreau să contrazică declarațiile repetate ale lui Radu Miruță referitoare la activitatea sa profesională desfășurată după intrarea în Parlament. Potrivit informațiilor prezentate atunci, Miruță ar fi continuat să exercite atribuții specifice profesiei de expert tehnic judiciar, deși susținea că nu a realizat expertize după alegerea sa ca deputat.

Punctul central al controversei a fost o expertiză tehnică depusă la Judecătoria Pitești. Documentele prezentate în presă indicau că, la 21 februarie 2023, Radu Miruță a depus un raport de expertiză într-un dosar civil aflat pe rolul instanței. Expertiza fusese dispusă de judecător, iar onorariul aferent urma procedurile obișnuite pentru astfel de lucrări.

Apariția acestor documente a ridicat semne de întrebare deoarece Miruță declarase anterior că nu a efectuat nicio expertiză după ce a devenit parlamentar. Mai mult, a fost prezentat și un document din octombrie 2021 transmis către Judecătoria Mizil, în care acesta arăta că nu mai poate efectua expertize după ce a fost ales într-o funcție publică și după suspendarea PFA-ului prin care își desfășura activitatea profesională.

În respectiva adresă, Miruță explica instanței că își păstrează calitatea de expert tehnic judiciar, însă nu mai poate realiza lucrări deoarece și-a suspendat persoana fizică autorizată, instrumentul juridic prin care era remunerată activitatea de expertiză.

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Datele de la Registrul Comerțului au arătat că PFA-ul acestuia a fost suspendat între 19 ianuarie 2021 și 18 ianuarie 2024, fiind radiat ulterior la finalul anului 2024. Tocmai această situație a stat la baza dezbaterilor privind compatibilitatea dintre funcția de deputat și desfășurarea unor activități remunerate specifice unui PFA.

Controversa a fost amplificată și de poziția exprimată de Ministerul Justiției, care a arătat că parlamentarii nu pot desfășura acte de comerț ca persoane fizice. În acest context, au apărut întrebări despre modul în care putea fi realizată și remunerată o expertiză în perioada în care PFA-ul era suspendat, iar titularul ocupa funcția de deputat.

În spațiul public a fost adus în atenție și un alt episod, legat de un dosar aflat pe rolul Tribunalului Bihor, în care Radu Miruță fusese desemnat expert într-o cauză DIICOT privind o presupusă fraudă informatică. Potrivit unor documente judiciare prezentate la acel moment, instanța a întâmpinat dificultăți în contactarea expertului, iar întârzierea procedurilor a generat inclusiv aplicarea unei amenzi judiciare de 3.000 de lei. Radu Miruță a susținut atunci că activitatea de expert este una pe care o desfășoară „în limita timpului și a disponibilității”.

Pe fondul acestor dezvăluiri, au apărut informații potrivit cărora ANI ar fi început verificări privind situația sa. Acum, concluziile inspectorilor de integritate confirmă existența unei stări de incompatibilitate.