Grindeanu critică boicotul USR și PNL din Camera Deputaților: „Când rezultatul nu le mai convine, este în pericol chiar democrația!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a atacat miercuri, 2 septembrie, pe reprezentanții PNL și USR, după ce cele două partide au boicotat activitatea Camerei Deputaților. Grindeanu îi acuză că, atunci când rezultatul politic nu le este favorabil, „este în pericol chiar democrația”.

Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos/Sabin Cîrstoveanu

„România nu are un Guvern. PNL și USR au însă alte urgențe: funcțiile, banii și puterea. Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul: boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și, brusc, democrația este pusă în pericol. Totul pentru două funcții.

PSD a pierdut, la rândul său, o funcție în conducerea Senatului. Nu a blocat Parlamentul și nu a inventat o criză politică pentru un post în minus”, transmite acesta.

Președintele Camerei Deputaților a acuzat cele două partide de „minciună ridicată la rang de argument, dublul standard transformat în principiu și lipsa de responsabilitate prezentată drept reformă”.

„Când rezultatul nu le mai convine este în pericol chiar democrația! Dacă tot vorbesc despre alianțe, despre care alianță vorbesc? Despre cea cu partidul din mila căruia domnul Bolojan își prelungește abuziv șederea în scaunul de premier, după ce Guvernul său a fost demis de Parlament?”

Nu în ultimul rând, Grindeanu a transmis că PSD își dorește formarea unei majorități parlamentare pentru a putea fi învestit un nou Guvern, în timp ce PNL și USR sunt preocupați de pierderea funcțiilor din Parlament.

Miercuri, USR şi PNL au anunțat că nu participă la activitățile plenului, comisiilor și Biroului Permanent, în semn de protest față de modul în care au fost împărțite funcțiile din conducerea Camerei.

Scandalul a pornit de la repartizarea funcțiilor din Biroul Permanent, după ce pe lista pentru funcțiile de vicepreședinți, secretari și chestori nu s-au mai regăsit câte un reprezentant al PNL și al USR. Cele două formațiuni au părăsit atunci dezbaterile și au anunțat că vor contesta decizia la Curtea Constituțională.

„Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup. Nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, la votul final, la ședințele comisiilor, la ședința Biroului permanent și nici la ședința Comitetului liderilor”, a declarat deputatul PNL Gabriel Andronache.

Liberalul a criticat și includerea pe ordinea de zi a unor proiecte privind sistemul judiciar, inițiate de USR.