 Grindeanu critică boicotul USR și PNL din Camera Deputaților: „Când rezultatul nu le mai convine, este în pericol chiar democrația!” | adevarul.ro
search
Miercuri, 2 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Grindeanu critică boicotul USR și PNL din Camera Deputaților: „Când rezultatul nu le mai convine, este în pericol chiar democrația!”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a atacat miercuri, 2 septembrie, pe reprezentanții PNL și USR, după ce cele două partide au boicotat activitatea Camerei Deputaților. Grindeanu îi acuză că, atunci când rezultatul politic nu le este favorabil, „este în pericol chiar democrația”.

Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos/Sabin Cîrstoveanu

„România nu are un Guvern. PNL și USR au însă alte urgențe: funcțiile, banii și puterea. Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul: boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și, brusc, democrația este pusă în pericol. Totul pentru două funcții.

PSD a pierdut, la rândul său, o funcție în conducerea Senatului. Nu a blocat Parlamentul și nu a inventat o criză politică pentru un post în minus”, transmite acesta.

Președintele Camerei Deputaților a acuzat cele două partide de „minciună ridicată la rang de argument, dublul standard transformat în principiu și lipsa de responsabilitate prezentată drept reformă”.

„Când rezultatul nu le mai convine este în pericol chiar democrația! Dacă tot vorbesc despre alianțe, despre care alianță vorbesc? Despre cea cu partidul din mila căruia domnul Bolojan își prelungește abuziv șederea în scaunul de premier, după ce Guvernul său a fost demis de Parlament?”

Nu în ultimul rând, Grindeanu a transmis că PSD își dorește formarea unei majorități parlamentare pentru a putea fi învestit un nou Guvern, în timp ce PNL și USR sunt preocupați de pierderea funcțiilor din Parlament.

Miercuri, USR şi PNL au anunțat că nu participă la activitățile plenului, comisiilor și Biroului Permanent, în semn de protest față de modul în care au fost împărțite funcțiile din conducerea Camerei.

Scandalul a pornit de la repartizarea funcțiilor din Biroul Permanent, după ce pe lista pentru funcțiile de vicepreședinți, secretari și chestori nu s-au mai regăsit câte un reprezentant al PNL și al USR. Cele două formațiuni au părăsit atunci dezbaterile și au anunțat că vor contesta decizia la Curtea Constituțională.  

„Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup. Nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, la votul final, la ședințele comisiilor, la ședința Biroului permanent și nici la ședința Comitetului liderilor”, a declarat deputatul PNL Gabriel Andronache.

Liberalul a criticat și includerea pe ordinea de zi a unor proiecte privind sistemul judiciar, inițiate de USR.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
digi24.ro
image
Peste 2.600 de monede de argint, descoperite după aproape 600 de ani, în Rusia. Cu ele puteai cumpăra două case
stirileprotv.ro
image
USR și PNL boicotează ședințele Parlamentului și contestă noua alianță PSD-AUR-SOS. Înainte de boicot, liberalii au semnat condica de prezență, ca să poată încasa diurna, cheltuielile de cazare și transport
gandul.ro
image
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
mediafax.ro
image
Clubul din România la care Giovanni Becali a fost proprietar timp de un an: „I-am scos din impas”
fanatik.ro
image
Marius Ghincea, politolog: „Iohannis a pus pe butuci diplomația românească și o să ne trebuiască mulți ani pentru a ieși din groapă” . Ce spune expertul despre Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Schimb de focuri între serviciile secrete GUR şi SBU, pe străzile din Kiev. De la ce ar fi pornit confruntarea
digi24.ro
image
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
gsp.ro
image
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
digisport.ro
image
Tensiuni la Real: un jucător de pe „Santiago Bernabéu” are probleme cu legea
click.ro
image
Germania e sub teroare. 3 atacuri în 24 de ore asupra centralelor și a gării din Augsburg. Omul lui Putin cere bombardarea Berlinului
antena3.ro
image
Sectorul din piaţa muncii din România unde peste 25.000 de angajaţi au plecat în ultimul an. ”Impactul este foarte mare”
zf.ro
image
Oraşul în care un apartament cu două camere costă sub 7.000 de euro. ANAF îl scoate la licitaţie
observatornews.ro
image
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
cancan.ro
image
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Semnul de circulație care avertizează că mașina poate fi împinsă de pe șosea. Unde îl poți întâlni în România
playtech.ro
image
Puiu Popoviciu, omul de afaceri cu o avere de 350 milioane de euro, în discuții să preia un pachet important de acțiuni la Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Tudorel Toader știe cum se va încheia criza guvernamentală: „Asta se prefigurează”. Până când poate amâna Nicușor Dan anticipatele
ziare.com
image
Surpriză: a fost anunțat transferul lui Ianis Hagi la noua echipă
digisport.ro
image
Unul fuge de mulțime, celălalt o caută. Secretul cuplurilor cu personalități opuse
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Codin Maticiuc în care stă cu soția, cei trei copii și cu părinții. Vila este impunătoare, plină de obiecte de artă și mobilă în stil clasic / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Primele imagini de la priveghiul actriței Anca Pandrea! Marea doamnă a teatrul românesc, înmormântată alături de Iurie Darie | Foto și Video
mediaflux.ro
image
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Pepe, adevărul despre despărțirea de Antena 1: „Am rămas prieteni” Ce emisiune va prezenta la Kanal D?
click.ro
image
Ce a descoperit un turist german în România: „Sincer, nu mă așteptam!” Tânărul străbate Europa fără bani de transport
click.ro
image
Nu mai bagi recipientele unul câte unul. Noul aparat de reciclare în care introduci tot sacul: „Este simplu”
click.ro
Prințesa Mette Marit profimedia 1085936621 jpg
ALERTĂ la Palat! Proaspăta regină a Norvegiei a ajuns de urgență la spital! S-a suprasolicitat Mette-Marit cu pregătirile funerare din regat?
okmagazine.ro
concubina din China antica imagine generată cu AI png
„Pentru ei, noaptea era prea scurtă!” „Concubina Prețioasă”, aleasă dintr-un harem de 3000 de femei, l-a îngenuncheat pe Împărat
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rămas-bun în tăcere pentru Anca Pandrea. Sicriul actriței, înconjurat de doar două coroane. Cine i-a adus omagiul
image
Pepe, adevărul despre despărțirea de Antena 1: „Am rămas prieteni” Ce emisiune va prezenta la Kanal D?

OK! Magazine

image
Bebeluș surpriză! Când nimeni nu se mai aștepta, această prințesă a devenit mamă la aproape 40 de ani