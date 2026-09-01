 Parlamentul își reia activitatea în a doua sesiune ordinară a anului. Formarea noului Guvern, una dintre mize | adevarul.ro
search
Marți, 1 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Parlamentul își reia activitatea în a doua sesiune ordinară a anului. Formarea noului Guvern, una dintre mize

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Senatul și Camera Deputaților își reiau activitatea marți, 1 septembrie, odată cu debutul celei de-a doua sesiuni parlamentare ordinare din 2026, într-un context politic marcat de negocierile pentru formarea unui nou Guvern și de o serie de proiecte de reformă aflate pe agenda partidelor.

Camera Deputaților și Senatul își reiau marți activitatea
Camera Deputaților și Senatul își reiau marți activitatea Foto: Facebook Camera Deputaților

Convocarea celor două Camere a fost făcută de președinții Senatului și Camerei Deputaților, în conformitate cu prevederile Constituției și ale regulamentelor parlamentare, potrivit Agerpres.

La Senat, Biroul Permanent se va reuni la ora 12:00, iar ședința de plen este programată pentru ora 16:00. La aceeași oră va începe și plenul Camerei Deputaților.

Prima zi a noii sesiuni va fi dedicată constituirii conducerilor celor două foruri legislative. Parlamentarii vor alege vicepreședinții, secretarii și chestorii din Birourile permanente, pe baza propunerilor formulate de grupurile parlamentare, potrivit configurației politice rezultate din negocierile dintre liderii acestora.

Formarea noului Guvern, miza principală

Una dintre cele mai importante teme ale sesiunii este investirea unui Executiv cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat deja că la începutul lunii septembrie va relua consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui premier.

Pe agenda Legislativului figurează și proiecte privind salarizarea unitară, precum și modificări în domeniul educației, inclusiv referitoare la sistemul de admitere la liceu.

Partidele parlamentare și-au prezentat deja prioritățile pentru lunile următoare. Liberalii susțin reforme care vizează administrația publică, companiile de stat, reorganizarea administrativ-teritorială, sistemul electoral și sănătatea.

AUR promovează reducerea numărului de parlamentari la 300, alegerea primarilor în două tururi și limitarea mandatelor pentru conducerea instituțiilor publice.

USR anunță inițiative privind reforma administrativă, reorganizarea serviciilor de informații, modificări fiscale pentru contractele part-time, protecția minorilor în mediul online și schimbări în legislația electorală și în funcționarea Agenției Naționale de Integritate.

La rândul său, PSD propune un acord politic bazat pe zece priorități, printre care dezvoltarea sectorului energetic, reindustrializarea, modernizarea industriei naționale de apărare, îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare, susținerea educației și sănătății, dezvoltarea agriculturii și consolidarea intereselor României în cadrul UE și NATO.

Noua sesiune parlamentară se anunță astfel una cu o agendă încărcată, în care formarea unei majorități guvernamentale și promovarea reformelor asumate de partide vor reprezenta principalele teste ale clasei politice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
digi24.ro
image
Scenariul care îl îngrozește pe Putin: „Mă vor spânzura”. Ce pregătește Kremlinul pentru a evita eșecul în Ucraina
stirileprotv.ro
image
Măcel pe Bursa de la București după pierderea banilor din PNRR. Investitorii au înregistrat pierderi fără precedent: 20 de miliarde de lei într-o singură zi
gandul.ro
image
Petrolul o ia razna după atacurile SUA-Iran! Brent se apropie de 90 de dolari pe baril
mediafax.ro
image
Bogdan Baratky, contrariat de decizia lui Daniel Pancu din Rapid – Craiova 1-1: „De ce renunți? Daca te răzgândești, înseamnă că planul e altul”
fanatik.ro
image
Lucian Pahonțu a reacționat după acuzațiile privind Revoluția din 1989 și Mineriada 1990. Niciun cuvânt despre Vasile Milea
libertatea.ro
image
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi riscă cei care încalcă regulile
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
digisport.ro
image
Ai gheață în frigider și nu știi cum să scapi de ea? Află ce greșeli trebuie să eviți
click.ro
image
Sondajele prezentate în ședința decisivă a PSD: Cine este considerat vinovat pentru criza politică și cine conduce în intenția de vot
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Ultimele clipe din viaţa Andreei, studenta ucisă de iubitul pompier, surprinse de o cameră
observatornews.ro
image
Boala GRAVĂ de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani
cancan.ro
image
Ce pensie iei dacă ai muncit doar pe salariul minim pe economie? Cu ce bani rămâi la bătrânețe
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Fructele copacului vecinului cad în curtea ta. Cui îi aparțin merele, nucile sau prunele ajunse dincolo de gard
playtech.ro
image
„Toate transferurile oltenilor au rămas pe bancă în marele derby!”. Editorial Marius Mitran după Rapid – U Craiova 1-1
fanatik.ro
image
Unde se răcește vremea la începutul lunii septembrie. Canicula revine, apoi, în forță: Prognoza meteo la debutul toamnei
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Dani Alves a primit vestea, la un an și cinci luni de când a fost achitat!
digisport.ro
image
Zile libere în 2027: de câte minivacanțe se vor bucura românii anul viitor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată cea mai luxoasă casă din România. Nimeni nu mai are așa. Suleyman Magnificul ar fi invidios. Finalizarea ei a durat 12 ani. Nici în filme nu ai văzut așa ceva / VIDEO
romaniatv.net
image
Începe Noul An Bisericesc. Tradiții și superstiții de care trebuie să ții cont
mediaflux.ro
image
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
A murit Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani. Ultimii ani au fost marcați de probleme grave de sănătate și de dorul pentru Iurie Darie
actualitate.net
image
Ultimele dorințe ale Ancăi Pandrea, dezvăluite după moartea actriței. Și-a pregătit singură necrologul
click.ro
image
Andreea Popescu a spus adevărul despre Dan Alexa. Ce i-a oferit fostul fotbalist și nu a avut Rareș Cojoc
click.ro
image
Andi Moisescu și-a surprins fanii cu o fotografie alături de David. Cu ce se ocupă fiul prezentatorului
click.ro
Diana Spencer, Prințesă de Wales (1961 1997), GettyImages (1) jpg
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”
okmagazine.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum au pierdut româncele titlul de „regine” la videochat? Cât se mai câștigă într-o lună: „Recordul a fost 2 milioane de euro”
image
Ultimele dorințe ale Ancăi Pandrea, dezvăluite după moartea actriței. Și-a pregătit singură necrologul

OK! Magazine

image
Arestat, dar cu tratament preferențial! Fiul Reginei Norvegiei, eliberat pentru procesiunile funerare