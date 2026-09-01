Parlamentul își reia activitatea în a doua sesiune ordinară a anului. Formarea noului Guvern, una dintre mize

Senatul și Camera Deputaților își reiau activitatea marți, 1 septembrie, odată cu debutul celei de-a doua sesiuni parlamentare ordinare din 2026, într-un context politic marcat de negocierile pentru formarea unui nou Guvern și de o serie de proiecte de reformă aflate pe agenda partidelor.

Camera Deputaților și Senatul își reiau marți activitatea Foto: Facebook Camera Deputaților

Convocarea celor două Camere a fost făcută de președinții Senatului și Camerei Deputaților, în conformitate cu prevederile Constituției și ale regulamentelor parlamentare, potrivit Agerpres.

La Senat, Biroul Permanent se va reuni la ora 12:00, iar ședința de plen este programată pentru ora 16:00. La aceeași oră va începe și plenul Camerei Deputaților.

Prima zi a noii sesiuni va fi dedicată constituirii conducerilor celor două foruri legislative. Parlamentarii vor alege vicepreședinții, secretarii și chestorii din Birourile permanente, pe baza propunerilor formulate de grupurile parlamentare, potrivit configurației politice rezultate din negocierile dintre liderii acestora.

Formarea noului Guvern, miza principală

Una dintre cele mai importante teme ale sesiunii este investirea unui Executiv cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat deja că la începutul lunii septembrie va relua consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui premier.

Pe agenda Legislativului figurează și proiecte privind salarizarea unitară, precum și modificări în domeniul educației, inclusiv referitoare la sistemul de admitere la liceu.

Partidele parlamentare și-au prezentat deja prioritățile pentru lunile următoare. Liberalii susțin reforme care vizează administrația publică, companiile de stat, reorganizarea administrativ-teritorială, sistemul electoral și sănătatea.

AUR promovează reducerea numărului de parlamentari la 300, alegerea primarilor în două tururi și limitarea mandatelor pentru conducerea instituțiilor publice.

USR anunță inițiative privind reforma administrativă, reorganizarea serviciilor de informații, modificări fiscale pentru contractele part-time, protecția minorilor în mediul online și schimbări în legislația electorală și în funcționarea Agenției Naționale de Integritate.

La rândul său, PSD propune un acord politic bazat pe zece priorități, printre care dezvoltarea sectorului energetic, reindustrializarea, modernizarea industriei naționale de apărare, îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare, susținerea educației și sănătății, dezvoltarea agriculturii și consolidarea intereselor României în cadrul UE și NATO.

Noua sesiune parlamentară se anunță astfel una cu o agendă încărcată, în care formarea unei majorități guvernamentale și promovarea reformelor asumate de partide vor reprezenta principalele teste ale clasei politice.