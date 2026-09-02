Scandalul continuă în Parlament. USR şi PNL boicotează activitatea Camerei Deputaţilor. „Noi nu vom gira această mizerie, acest abuz”

USR şi PNL au anunțat că nu participă la activitățile plenului, comisiilor și Biroului Permanent, în semn de protest față de modul în care au fost împărțite funcțiile din conducerea Camerei.

USR şi PNL boicoteazăactivitatea din Camera Deputaţilor. Foto: Marian Iliescu

Noua sesiune parlamentară, începută pe 1 septembrie, a venit cu tensiuni încă din prima ședință a Camerei Deputaților. Scandalul a pornit de la repartizarea funcțiilor din Biroul Permanent, după ce pe lista pentru funcțiile de vicepreședinți, secretari și chestori nu s-au mai regăsit câte un reprezentant al PNL și al USR. Cele două formațiuni au părăsit atunci dezbaterile și au anunțat că vor contesta decizia la Curtea Constituțională.

Miercuri, 2 septembrie, conflictul a continuat. PNL și USR au anunţat că au decis să boicoteze votul final pentru noua structură a Biroului Permanent din Camera Deputaţilor, pe care o considere neconstituţională.

Liberalii și reprezentanții USR au anunțat că nu vor participa la ședința plenului Camerei Deputaților și la votul final, dar nici la ședințele comisiilor, ale Biroului Permanent și ale Comitetului liderilor. Cele două partide își vor desfășura în continuare activitatea în cadrul propriilor grupuri parlamentare.

Deputatul Gabriel Andronache a confirmat boicotul și a explicat faptul că liberalii protestează față de modul în care au fost împărțite funcțiile din Biroul Permanent.

„Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup. Nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, la votul final, la ședințele comisiilor, la ședința Biroului permanent și nici la ședința Comitetului liderilor”, a declarat Gabriel Andronache.

Liberalul a criticat și includerea pe ordinea de zi a unor proiecte privind sistemul judiciar, inițiate de USR.

„Protestăm față de modalitatea abuzivă prin care au înțeles să nu respecte ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii. Totodată, vedem cum continuă abuzul, în sensul în care legi pe care colegii noștri din grupul parlamentar USR le-au promovat și care fac bine consolidării independenței justiției sunt puse abuziv pe ordinea de zi și au fost respinse în Comisia juridică”, a mai spus el.

USR acuză pe toată lumea

Diana Stoica, deputat USR, a legat actualul conflict parlamentar de schimbarea Guvernului Bolojan și a indicat ca principali vinovaţi pentru actuala criză politică PSD şi AUR, însă nu i-a iertat nici pe cei care au votat, alături de aceştia, noua structură a Camerei Deputaţilor.

„Se fac peste 120 de zile de când PSD și AUR au dat jos Guvernul Bolojan. Acela a fost începutul acestui amantâlc, care ieri am văzut că s-a oficializat în plenul Parlamentului, prin încălcarea Constituției și a Regulamentului. Culmea, PSD și extremiștii au beneficiat și de votul UDMR și al minorităților în acest abuz”, a declarat Diana Stoica.

Deputata susține că, în timp ce PSD și AUR contestă sau blochează anumite demersuri în Parlament, miniștrii USR și PNL continuă să facă parte din guvernare.

„Noi, PNL și USR, asigurăm guvernarea acestei țări de când PSD și AUR au făcut acest gest iresponsabil de a da jos un Guvern fără a pune absolut nimic în loc. Miniștrii USR și miniștrii PNL sunt cei care luptă pentru a îmbunătăți viața românilor, pentru că nu suntem deloc într-o situație ușoară din punct de vedere economic, în timp ce PSD și AUR fac doar abuzuri. Încalcă statul de drept și Constituția”, a afirmat Diana Stoica.

Ea a criticat și modul în care au ajuns pe ordinea de zi proiectele USR privind justiția. Potrivit deputatei, acestea au fost introduse după ce ordinea de zi fusese deja votată în Biroul Permanent și în Comitetul liderilor.

„Ieri s-a votat o ordine de zi în Biroul permanent și în Comitetul liderilor. Aseară au fost introduse toate legile justiției inițiate de USR pe ordinea de zi, tot în mod ilegal, pentru a fi respinse astăzi de PSD, AUR și majoritatea pe care au format-o cu partidele extremiste în Parlamentul României. Noi nu vom gira această mizerie, acest abuz, această încălcare flagrantă a Constituției și a Regulamentului Camerei Deputaților”, declarat aceasta.