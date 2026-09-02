 Scandalul continuă în Parlament. USR şi PNL boicotează activitatea Camerei Deputaţilor. „Noi nu vom gira această mizerie, acest abuz” | adevarul.ro
search
Miercuri, 2 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scandalul continuă în Parlament. USR şi PNL boicotează activitatea Camerei Deputaţilor. „Noi nu vom gira această mizerie, acest abuz”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

USR şi PNL au anunțat că nu participă la activitățile plenului, comisiilor și Biroului Permanent, în semn de protest față de modul în care au fost împărțite funcțiile din conducerea Camerei.

USR şi PNL boicoteazăactivitatea din Camera Deputaţilor.
USR şi PNL boicoteazăactivitatea din Camera Deputaţilor. Foto: Marian Iliescu

Noua sesiune parlamentară, începută pe 1 septembrie, a venit cu tensiuni încă din prima ședință a Camerei Deputaților. Scandalul a pornit de la repartizarea funcțiilor din Biroul Permanent, după ce pe lista pentru funcțiile de vicepreședinți, secretari și chestori nu s-au mai regăsit câte un reprezentant al PNL și al USR. Cele două formațiuni au părăsit atunci dezbaterile și au anunțat că vor contesta decizia la Curtea Constituțională.

Miercuri, 2 septembrie, conflictul a continuat. PNL și USR au anunţat că au decis să boicoteze votul final pentru noua structură a Biroului Permanent din Camera Deputaţilor, pe care o considere neconstituţională.

Liberalii și reprezentanții USR au anunțat că nu vor participa la ședința plenului Camerei Deputaților și la votul final, dar nici la ședințele comisiilor, ale Biroului Permanent și ale Comitetului liderilor. Cele două partide își vor desfășura în continuare activitatea în cadrul propriilor grupuri parlamentare.

Deputatul Gabriel Andronache a confirmat boicotul și a explicat faptul că liberalii protestează față de modul în care au fost împărțite funcțiile din Biroul Permanent.

„Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup. Nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, la votul final, la ședințele comisiilor, la ședința Biroului permanent și nici la ședința Comitetului liderilor”, a declarat Gabriel Andronache.

Liberalul a criticat și includerea pe ordinea de zi a unor proiecte privind sistemul judiciar, inițiate de USR.

„Protestăm față de modalitatea abuzivă prin care au înțeles să nu respecte ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii. Totodată, vedem cum continuă abuzul, în sensul în care legi pe care colegii noștri din grupul parlamentar USR le-au promovat și care fac bine consolidării independenței justiției sunt puse abuziv pe ordinea de zi și au fost respinse în Comisia juridică”, a mai spus el.

USR acuză pe toată lumea

Diana Stoica, deputat USR, a legat actualul conflict parlamentar de schimbarea Guvernului Bolojan și a indicat ca principali vinovaţi pentru actuala criză politică PSD şi AUR, însă nu i-a iertat nici pe cei care au votat, alături de aceştia, noua structură a Camerei Deputaţilor.

„Se fac peste 120 de zile de când PSD și AUR au dat jos Guvernul Bolojan. Acela a fost începutul acestui amantâlc, care ieri am văzut că s-a oficializat în plenul Parlamentului, prin încălcarea Constituției și a Regulamentului. Culmea, PSD și extremiștii au beneficiat și de votul UDMR și al minorităților în acest abuz”, a declarat Diana Stoica.

Deputata susține că, în timp ce PSD și AUR contestă sau blochează anumite demersuri în Parlament, miniștrii USR și PNL continuă să facă parte din guvernare.

„Noi, PNL și USR, asigurăm guvernarea acestei țări de când PSD și AUR au făcut acest gest iresponsabil de a da jos un Guvern fără a pune absolut nimic în loc. Miniștrii USR și miniștrii PNL sunt cei care luptă pentru a îmbunătăți viața românilor, pentru că nu suntem deloc într-o situație ușoară din punct de vedere economic, în timp ce PSD și AUR fac doar abuzuri. Încalcă statul de drept și Constituția”, a afirmat Diana Stoica.

Ea a criticat și modul în care au ajuns pe ordinea de zi proiectele USR privind justiția. Potrivit deputatei, acestea au fost introduse după ce ordinea de zi fusese deja votată în Biroul Permanent și în Comitetul liderilor.

„Ieri s-a votat o ordine de zi în Biroul permanent și în Comitetul liderilor. Aseară au fost introduse toate legile justiției inițiate de USR pe ordinea de zi, tot în mod ilegal, pentru a fi respinse astăzi de PSD, AUR și majoritatea pe care au format-o cu partidele extremiste în Parlamentul României. Noi nu vom gira această mizerie, acest abuz, această încălcare flagrantă a Constituției și a Regulamentului Camerei Deputaților”, declarat aceasta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
digi24.ro
image
Peste 2.600 de monede de argint, descoperite după aproape 600 de ani, în Rusia. Cu ele puteai cumpăra două case
stirileprotv.ro
image
USR și PNL boicotează ședințele Parlamentului și contestă noua alianță PSD-AUR-SOS. Înainte de boicot, liberalii au semnat condica de prezență, ca să poată încasa diurna, cheltuielile de cazare și transport
gandul.ro
image
Guvernul tace de două luni! Noile reguli din JOCURILE de NOROC, fără bilanț privind încasările
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova, 1,6 milioane de euro pe masă din Bundesliga pentru Oleksandr Romanchuk
fanatik.ro
image
„Meciul” dintre Mircea Sandu și procurorii DIICOT s-a terminat cu 3 la 0. Judecător: Nu a existat un grup infracțional și nici vreo delapidare la FRF
libertatea.ro
image
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva pensionarii și angajații de acasă, fără să meargă la ghișeu
digi24.ro
image
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
gsp.ro
image
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
digisport.ro
image
„M-a păcălit!” O vedetă și-a părăsit soțul după ce-a aflat că nu era multimilionar. N-avea decât 2 euro în cont!
click.ro
image
Între 1976 și 1993, într-un lac din Ontario s-a turnat acid sulfuric, până la un pH de 5,2. De atunci, apa și-a revenit dar peștii nu
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Comuna aflată la 30 km de Cluj care oferă teren gratis pentru casă. Condiţia impusă de primărie
observatornews.ro
image
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
cancan.ro
image
Comuna cu 3.900 locuitori dă salarii de 1.000.000€. Are datorii la ANAF de 600.000€. Primarul, anchetat de DNA
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Poți da hotelul în judecată dacă te îmbolnăvești în vacanță? Ce spune legea și ce despăgubiri poți cere
playtech.ro
image
Alexandru Țiriac, fostul iubit al Soranei Cîrstea, a șocat cu mesajul său: ”Mi-e frică că nu am trăit suficient”
fanatik.ro
image
Tudorel Toader știe cum se va încheia criza guvernamentală: „Asta se prefigurează”. Până când poate amâna Nicușor Dan anticipatele
ziare.com
image
Surpriză: a fost anunțat transferul lui Ianis Hagi la noua echipă
digisport.ro
image
Povestea turistului german care străbate Europa fără bani de transport. Prin ce orașe din România a trecut
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Codin Maticiuc în care stă cu soția, cei trei copii și cu părinții. Vila este impunătoare, plină de obiecte de artă și mobilă în stil clasic / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vor crește pensiile și salariile în 2027? Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru: „Statul iese cel mai câştigat din asta”
mediaflux.ro
image
„Am intrat în comă din cauza mușcăturii unui țânțar. Aveam 5% șanse să scap cu viață!" Sebastian Gorzny, omul cu surpriza de la US Open
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”
click.ro
image
Telenovela preotului răspopit continuă. După scandalul cu enoriașa căsătorită pe care a lăsat-o însărcinată, ar fi golit visteria bisericii
click.ro
image
Mâncarea tradițională preferată a unui american venit în vizită în România. „Totul s-a schimbat”
click.ro
concubina din China antica imagine generată cu AI png
„Pentru ei, noaptea era prea scurtă!” „Concubina Prețioasă”, aleasă dintr-un harem de 3000 de femei, l-a îngenuncheat pe Împărat
okmagazine.ro
Regele Regatului Tooro al Ugandei, regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV lea, profimedia 0597626864 jpg
După moartea uluitoare a tânărului rege, ar fi rămas un fiu secret, de care clanul regal nu știa! Povestea cu iz de telenovelă aruncă regatul în haos
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce preferă Claudia Neghină să-și facă haine pe comandă: „Sunt de modă veche”
image
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”

OK! Magazine

image
„Pentru ei, noaptea era prea scurtă!” „Concubina Prețioasă”, aleasă dintr-un harem de 3000 de femei, l-a îngenuncheat pe Împărat