SURSE Conducerea USR îl va reconfirma pe Dominic Fritz la șefia partidului

Mandatul de președinte al lui Dominic Fritz va fi reconfirmat, miercuri, în cadrul unei ședințe a Comitetului Politic al partidului, după ce CCR a validat un amendament PSD prin care acesta ar urma să își piardă funcția de primar al Timișoarei, spun surse politice.

Biroul Național al USR a decis organizarea în ziua de miercuri a unei ședințe a Comitetului Politic în care mandatul de președinte al lui Dominic Fritz va fi reconfirmat, au precizat, marți, surse politice pentru G4Media.

Reconfirmarea lui Fritz vine după ce Curtea Constituțională a validat luni un amendament al PSD prin care Dominic Fritz ar urma să își piardă funcția de primar al Timișoarei.

Noua prevedere a fost introdusă în Parlament de PSD, în timpul dezbaterilor asupra legii, și a beneficiat de susținerea AUR. Potrivit textului declarat constituțional de CCR, persoanele în cazul cărora s-a constatat definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit încă termenul de trei ani al interdicției își pierd de drept funcția, demnitatea publică sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

„Persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege (...) le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, prevede amendamentul.

Peste 120 de persoane aflate în prezent sub interdicția de trei ani pentru încălcarea regimului incompatibilităților sau al conflictului de interese ar putea să își piardă funcția sau mandatul, după decizia CCR.

Fritz a anunțat, în urma hotărârii, că va continua demersurile juridice la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), susținând că nu se va lupta doar pentru mandatul său, ci pentru „votul liber dat de timișoreni”.

„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea”, a transmis Dominic Fritz, după decizia CCR.