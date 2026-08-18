 SURSE Conducerea USR îl va reconfirma pe Dominic Fritz la șefia partidului | adevarul.ro
search
Marți, 18 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SURSE Conducerea USR îl va reconfirma pe Dominic Fritz la șefia partidului

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Mandatul de președinte al lui Dominic Fritz va fi reconfirmat, miercuri, în cadrul unei ședințe a Comitetului Politic al partidului, după ce CCR a validat un amendament PSD prin care acesta ar urma să își piardă funcția de primar al Timișoarei, spun surse politice.

Dominic Fritz FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Dominic Fritz FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Biroul Național al USR a decis organizarea în ziua de miercuri a unei ședințe a Comitetului Politic în care mandatul de președinte al lui Dominic Fritz va fi reconfirmat, au precizat, marți, surse politice pentru G4Media.

Reconfirmarea lui Fritz vine după ce Curtea Constituțională a validat luni un amendament al PSD prin care Dominic Fritz ar urma să își piardă funcția de primar al Timișoarei.

Noua prevedere a fost introdusă în Parlament de PSD, în timpul dezbaterilor asupra legii, și a beneficiat de susținerea AUR. Potrivit textului declarat constituțional de CCR, persoanele în cazul cărora s-a constatat definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit încă termenul de trei ani al interdicției își pierd de drept funcția, demnitatea publică sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

„Persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege (...) le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, prevede amendamentul.

Peste 120 de persoane aflate în prezent sub interdicția de trei ani pentru încălcarea regimului incompatibilităților sau al conflictului de interese ar putea să își piardă funcția sau mandatul, după decizia CCR.

Fritz a anunțat, în urma hotărârii, că va continua demersurile juridice la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), susținând că nu se va lupta doar pentru mandatul său, ci pentru „votul liber dat de timișoreni”.

„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea”, a transmis Dominic Fritz, după decizia CCR.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o
digi24.ro
image
Bolojan, despre banii datorați sportivilor, după mesajul lui David Popovici: „Întotdeauna s-au făcut aceste alocări”
stirileprotv.ro
image
Liber pentru Comisia de Constituţionalitate de la Senat să ancheteze întâlnirea dintre preşedinta CCR şi premierul demis Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Marea Neagră înaintează pe Dunăre. Apa sărată poate ajunge la 25 km în interiorul Deltei. Pericol pentru apa potabilă
mediafax.ro
image
FANATIK a aflat de ce Marius Șumudică nu ar vrea să stea pe bancă la CFR – FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ministrul economiei, despre șansa ca fabricile de stat să livreze Armatei muniție tip NATO de calibru 155 mm: „Dacă v-aș spune că știu exact cum, unde, la ce termen, v-aș minți”
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul decesului actriţei Hayden Panettiere. Ce a stabilit autopsia preliminară
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
S-au despărțit după 30 de ani: ”Băieţi, vreau să vă mărturisesc ceva. Am divorţat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
digisport.ro
image
Chivu, văzut prin ochii unui jucător de la Inter. Detaliul prin care face diferența
click.ro
image
Imagini spectaculoase. Barajul Leșu, construit în anii ’70, a fost reabilitat. Are acum o scară pentru pești și insule plutitoare
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Detaliu tulburător din ziua în care cei doi fraţi s-au înecat la Olimp. "Cei mai harnici copii din sat"
observatornews.ro
image
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei
cancan.ro
image
Ce prevederi din noua lege a pensiilor ar putea declara CCR neconstituționale? Formula de calcul, în pericol
newsweek.ro
image
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
prosport.ro
image
Ce legătură au stickerele IPA cu Poliția. Motivul pentru care unii șoferi le afișează pe mașini
playtech.ro
image
Meme Stoica aruncă bomba! Nu se mai joacă Dinamo – FCSB la Cluj? „Sunt informații. Se discută”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Facturile la curent vor fi mai mari și pentru cei care au economisit energie. Mecanismul care va sta la baza noilor prețuri, din toamnă
ziare.com
image
"Ridicol!" / "Totul e o făcătură!" Reacții dure, după meciul Sorana Cîrstea - Anna Kalinskaya
digisport.ro
image
Peste 500 de morminte din Epoca Bronzului, descoperite pe traseul căii ferate Caransebeș-Lugoj
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE din apartamentul lui Maurice Munteanu. Locuința lui este plină de obiecte vintage, de mare valoare. Doar baia are aspecte moderne / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Formarea Guvernului se amână. Președintele Nicușor Dan ar alege un nou premier abia după 1 septembrie (Surse)
mediaflux.ro
image
La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin s-a apucat de un nou sport
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Ce destinație de vacanță au ales Teo Trandafir și fiica ei, Maia:„De-asta n-am optat pentru Asia Centrală”. Când revine pe sticlă?
click.ro
image
Mama Alinei Pușcău, devastată de problemele de sănătate ale fiicei sale. Se pregătește să plece în America
click.ro
image
Ioana Ginghină, poveste de iubire cu un bărbat mai tânăr cu 18 ani: „Ne-am dus la Roma”
click.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
FotoJet (82) jpg
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească
okmagazine.ro
Descoperirea trupului regelui Ludovic al II-lea, după Bătălia de la Mohács. Pictură de Bertalan Székely (© Wikimedia Commons)
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea
image
Ce destinație de vacanță au ales Teo Trandafir și fiica ei, Maia:„De-asta n-am optat pentru Asia Centrală”. Când revine pe sticlă?

OK! Magazine

image
Femeia care era să răstoarne un regat a făcut o mișcare surprinzătoare. Unde a fost văzută presupusa amantă a regelui danez