Lovitura pentru Dominic Fritz, problemă majoră pentru USR. Cum va afecta decizia CCR schimbarea conducerii partidului: „Poate fi chiar o oportunitate”

Curtea Constituțională a declarat luni constituțional amendamentul introdus de PSD la Legea integrității prin care Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar al municipiului Timișoara. Decizia pune într-o situație extrem de complicată și USR, care va trebui să decidă rapid asupra numelui viitorului președinte al partidului. Analistul politic Cristian Roșu spune că USR ar putea fi obligat să-și devanseze congresul și să aleagă mai repede între mai multe variante de conducere.

CCR a analizat luni sesizările privind legea integrității și a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legea ANI. Judecătorii au decis în unanimitate că este neconstituțional și așa-numitul amendament „Mirabela”, introdus în lege la propunerea AUR. Prevederea ar fi obligat-o pe Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, să depună declarație de avere. Între timp, ea și-a făcut publică declarația.

De asemenea, cu majoritate de voturi, CCR a respins aceeași obligație și în cazul funcționarilor și demnitarilor vizați de lege. Decizia înseamnă că aceștia nu vor mai fi obligați să își facă publică declarația de avere.

În schimb, tot cu majoritate de voturi, CCR a considerat constituțională prevederea potrivit căreia funcția sau demnitatea publică încetează de drept la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Este prevederea care îi poate pune capăt mandatului lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara.

„În cazul persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, prevede amendamentul introdus de la PSD la Legea integrității.

Dominic Fritz a fost declarat în conflict de interese administrativ de Agenția Națională de Integritate după ce, în calitate de primar, a semnat și aprobat un referat pentru modificarea unui Plan Urbanistic Zonal elaborat de firma unui consilier local USR. Acesta din urmă îi împrumutase 25.000 de lei în timpul campaniei electorale.

Decizia CCR survine ca urmare a sesizării făcute de președintele Nicușor Dan, alături de parlamentari PNL și USR, a atacat legea la CCR, susținând, printre altele, că unele prevederi ar reprezenta o „sancțiune retroactivă”. Potrivit G4Media.ro, judecătorii CCR au respins sesizarea cu 5 voturi la 3. Pentru respingere au votat trei judecători susținuți de PSD - Mihai Busuioc, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga -, Csaba Asztalos, susținut de UDMR, și Mihaela Ciochină, numită la CCR cu sprijinul lui Klaus Iohannis. Cei trei care s-au opus sunt fosta șefă a ÎCCJ, Simina Tănăsescu, fosta senatoare PNL Laura-Iuliana Scântei și Dragoș Dacian, numit la CCR cu sprijinul președintelui Nicușor Dan.

„Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”, prevede Articolul 15 alin. 2 din Constituția României.

Fritz a anunțat că va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Primarul Timișoarei a acuzat CCR că a validat un „abuz de putere” al majorității PSD și susține că legea îl sancționează retroactiv pentru fapte anterioare intrării ei în vigoare.

„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea”, a transmis Dominic Fritz, după decizia CCR.

Diana Buzoianu, Radu Miruță sau Oana Țoiu

Potrivit analistului politic Cristian Roșu, dacă mandatul lui Fritz încetează, pierde și principala funcție executivă care îi oferea o bază solidă pentru o eventuală ascensiune la nivel național. Primăria Timișoara era cea mai importantă poziție politică deținută de Fritz și principala sa carte de vizită în afara partidului. Pentru USR, problema este la fel de mare. Partidul trebuie să-și aleagă conducerea într-un moment în care una dintre figurile sale centrale poate ieși din prim-plan. De aici și posibilitatea ca congresul din octombrie să fie devansat.

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„Pentru Dominic Fritz, această decizie îi poate îngropa cariera politică la nivel național. Chiar dacă va încerca să rămână relevant în partid, îi va fi foarte greu să mai construiască o candidatură credibilă pentru o funcție importantă în stat. Pentru USR, decizia grăbește niște procese care oricum începuseră. Congresul anunțat pentru octombrie are toate șansele să fie devansat, pentru că partidul nu își permite să stea două luni într-o stare de provizorat și de război defensiv”, a explicat Cristian Roșu.

În aceste condiții, foarte probabil USR își va găsi un nou lider, iar opțiunile nu sunt foarte multe. Potrivit lui Cristian Roșu, cele mai mari șanse în acest moment le au ministra interimară a mediului, Diana Buzoianu, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, sau chiar Oana Țoiu, ministra interimară de externe.

„Pe termen mediu și lung, ieșirea lui Fritz din prim-plan poate fi chiar o oportunitate pentru USR. Dominic Fritz nu a reușit să devină un lider de anvergură națională și nici să transforme partidul într-un proiect politic mai mare decât propriul bazin electoral. USR are acum câteva variante evidente: Diana Buzoianu, Radu Miruță sau Oana Țoiu. Fiecare are vulnerabilități, dar oricare dintre ei poate construi, cel puțin teoretic, o formulă de leadership mai competitivă decât cea reprezentată până acum de Fritz”, a subliniat analistul.

USR riscă să rămână blocat în cazul Fritz

În ultimele ore, liderii USR au pus accentul pe caracterul politic al amendamentului și pe ideea că Fritz este ținta unei majorități ostile. Mesajul poate mobiliza electoratul partidului, crede Cristian Roșu, însă nu rezolvă problemele de fond.

„USR, în momentul de față, nu are busolă. Nu are o strategie coerentă de comunicare și, mai grav, nu pare să aibă un plan politic pentru perioada următoare, dincolo de apropierea de Ilie Bolojan. Victimizarea poate mobiliza nucleul dur pentru câteva zile, dar nu rezolvă problema politică. Cazul Fritz va fi folosit permanent de adversarii USR, indiferent de explicațiile juridice sau politice pe care partidul le va da”, a explicat Cristian Roșu.

Problema devine mai serioasă pentru că USR are acum concurență pe ambele flancuri ale propriului electorat.

„În plus, spre deosebire de alți ani, alegătorul USR are acum alternative. În zona de centru-dreapta există PNL-ul lui Ilie Bolojan, iar în zona mai progresistă există SENS. Asta înseamnă că USR nu își mai poate permite să creadă că electoratul său nu are unde să plece. Vom vedea foarte repede dacă partidul înțelege gravitatea momentului. Pentru că problema nu este doar Dominic Fritz. Problema este dacă USR poate transforma o criză de leadership într-un restart sau dacă va consuma următoarele luni explicând de ce este victima tuturor”, a subliniat analistul.

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PSD își poate revendica victoria, dar voturile nu se mută automat

În aceste condiții, PSD a câștigat bătălia politică. În ciuda criticilor, amendamentul contestat a rămas în picioare, în timp ce social-democrații și-au arătat totodată forța de care dispun. Totuși, subliniază Cristian Roșu, acest lucru nu înseamnă că PSD își va regăsi alegătorii pierduți în ultimii ani, cei mai mulți în favoarea AUR.

„Este o victorie mai degrabă mediatică decât una politică de substanță. PSD poate spune că a avut dreptate și își poate revendica momentul, dar nu cred că această decizie mută masiv voturi între partide. În România, publicurile politice sunt deja puternic radicalizate. Cei care sunt anti-PSD vor rămâne anti-PSD indiferent de argumentele partidului. La fel, cei care vorbesc permanent despre «tefeliști» și «sexo-marxiști» nu vor deveni brusc mai nuanțați”, a explicat Cristian Roșu.

Cu alte cuvinte, PSD își poate consolida propriul electorat, iar USR poate face același lucru în tabăra sa. Mult mai greu este să convingi alegătorii care nu sunt deja atașați de una dintre cele două formațiuni.

„Iar așa-numitul public de centru este, în bună măsură, mult mai puțin interesat de politică decât credem noi, cei care o urmărim zilnic. Pentru foarte mulți alegători vor trece săptămâni sau chiar luni până când subiectul acesta va avea vreo relevanță, dacă va avea vreodată. Am ajuns și noi într-o logică pe care o vedem foarte bine în Statele Unite: nu mai contează atât de mult cât greșește «al nostru». Important este că este al nostru. Într-un asemenea climat, o victorie juridică sau parlamentară produce în primul rând muniție pentru propriul electorat, nu convertiri în tabăra adversă”, a subliniat analistul.