Iulian Fota, la „Agenda Internațională”. Cum acționează Rusia în România și cât de pregătit este statul să răspundă la războiul hibrid

Fostul consilier prezidențial Iulian Fota este invitat, joi, 1 octombrie, la „Agenda Internațională”, de la ora 19.00, unde va discuta despre războiul hibrid al Rusiei și vulnerabilitățile României în fața amenințărilor de securitate.

Iulian Fota, la „Agenda Internaţională" Foto: Cătălin Mănescu/Adevărul

În acest context, Iulian Fota va aborda și întrebarea cât de pregătită este România să identifice și să contracareze astfel de acțiuni. Experiența sa în domeniul securității și politicii externe îl plasează printre vocile care au analizat în mod constant amenințările hibride, relația cu Federația Rusă și securitatea euroatlantică.

Dezinformarea, propaganda, atacurile cibernetice și operațiunile de influență fac parte din război hibrid pe care Rusia îl desfăşoară în toată Europa, iar România nu este ocolită de astfel de acțiuni.

Despre vulnerabilitățile statului român și despre modul în care Federația Rusă își desfășoară operațiunile de influență va vorbi, astăzi, Iulian Fota, fost consilier prezidențial pentru securitate națională, invitat la „Agenda Internațională”.

Una dintre temele principale ale ediției de joi, 1 octombrie, a emisiunii „Agenda Internațională” va fi modul în care se manifestă în România războiul hibrid. De la campanii de dezinformare și propagandă până la tentative de influențare a opiniei publice și atacuri cibernetice, discuția va urmări felul în care asemenea acțiuni pot exploata vulnerabilitățile existente în societate.

Un alt subiect important îl reprezintă efectele operațiunilor de influență asupra politicii românești. Polarizarea societății poate deveni un punct vulnerabil atunci când este exploatată din exterior, iar delimitarea dintre confruntarea politică internă și o posibilă amenințare la adresa securității naționale poate fi dificilă.

Interviul poate fi urmărit astăzi, de la ora 19:00, în cadrul emisiunii „Agenda Internațională”, pe canalul de YouTube al ziarului „Adevărul”.