Premierul interimar Ilie Bolojan susține că nu și-a programat concediu în această vară, deoarece responsabilitățile funcției nu îi permit să lipsească pentru o perioadă mai lungă.

Întrebat dacă va pleca în vacanță în această vară, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că nu are astfel de planuri.

„Atunci când ești premierul României este greu cu programarea concediilor. Aș putea să lipsesc poate o zi sau două, poate la un final de săptămână, dar nu am reușit, de când sunt premier, să-mi fac un concediu de lungă durată. În permanență se întâmplă ceva. M-am dus la Chișinău, de exemplu, și a căzut o dronă. (...) Asta este responsabilitatea când ocupi o funcție publică. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-ți organizezi și un concediu, dar nu am în vedere ceva în momentul de față”, a afirmat Ilie Bolojan, la B1 TV.