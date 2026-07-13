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Video Bolojan nu își ia concediu în această vară: „În permanență se întâmplă ceva. M-am dus la Chișinău și a căzut o dronă”

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Premierul interimar Ilie Bolojan susține că nu și-a programat concediu în această vară, deoarece responsabilitățile funcției nu îi permit să lipsească pentru o perioadă mai lungă. 

Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: Mediafax
Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: Mediafax

Întrebat dacă va pleca în vacanță în această vară, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că nu are astfel de planuri. 

Atunci când ești premierul României este greu cu programarea concediilor. Aș putea să lipsesc poate o zi sau două, poate la un final de săptămână, dar nu am reușit, de când sunt premier, să-mi fac un concediu de lungă durată. În permanență se întâmplă ceva. M-am dus la Chișinău, de exemplu, și a căzut o dronă. (...) Asta este responsabilitatea când ocupi o funcție publică. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-ți organizezi și un concediu, dar nu am în vedere ceva în momentul de față”, a afirmat Ilie Bolojan, la B1 TV.

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