Senatoarea Victoria Stoiciu, atac la adresa lui Călin Georgescu după vizita în Vaslui: „Un impostor fără nicio legătură cu valorile creștinismului”

Senatoarea Victoria Stoiciu a lansat un atac la adresa lui Călin Georgescu, după vizita acestuia de sâmbătă, în județul Vaslui. Parlamentara a lăudat, în același timp, poziția episcopului Hușilor, care i-a interzis fostului candidat la prezidențiale să desfășoare acțiuni politice în bisericile din eparhie.

Senatoarea Victoria Stoiciu Foto: FB

Victoria Stoiciu a transmis, într-o postare pe Facebook, că gestul episcopului reprezintă un exemplu de fermitate și discernământ, care ar trebui să fie urmat și alți reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române.

„Ignatie Trif, episcopul Hușilor, a luat o poziție fermă și demnă interzicându-i politicianului pro-rus Călin Georgescu desfășurarea oricăror acțiuni politice în bisericile din eparhia sa, chiar în timpul vizitei de sâmbătă a fostului candidat la prezidențiale în județul Vaslui. Este un gest care merită toate felicitările și respectul nostru pentru curajul de care a dat dovadă”, a scris senatoarea.

Critici la adresa preoților care „legitimează” politicienii

„Dacă mai mulți ierarhi ar demonstra un asemenea discernământ și o astfel de tărie morală, Biserica Ortodoxă ar putea juca un rol crucial în denunțarea șarlatanilor politici care se afișează cu pretenții de mesia”, a afirmat senatoarea.

Aceasta a susținut că Biserica se bucură de un nivel ridicat de încredere în rândul populației și că reprezentanții săi ar putea contribui la diferențierea dintre credința religioasă și folosirea acesteia în scopuri electorale.

„Fiind instituția care se bucură de cea mai mare încredere în rândul populației, Biserica rămâne printre puținele voci capabile să ajute un popor hipnotizat de impostori să facă o diferență clară între credința autentică și instrumentalizarea ei cinică în scopuri electorale”, a mai scris Victoria Stoiciu.

Senatoarea a criticat totodată ceea ce a descris drept lipsă de claritate și de curaj din partea unor preoți care ar alege să susțină politicieni.

„Lipsa de claritate și de curaj pe care o vedem astăzi la mulți preoți- care aleg să legitimeze și să binecuvânteze un impostor fără nicio legătură cu valorile creștinismului — reprezintă o greșeală periculoasă. Tocmai de aceea, exemplul de fermitate dat la Vaslui ar trebui să devină o normă pentru întreaga Biserică”, a afirmat aceasta.

Victoria Stoiciu, ironii după apelul la boicotarea unei fabrici din Vaslui

Senatoarea a reacționat și la un alt episod legat de vizita lui Călin Georgescu în județul Vaslui. Victoria Stoiciu l-a ironizat pe Constantin Nicolae, consilier local AUR și lider al filialei formațiunii din Murgeni, după ce acesta a îndemnat oamenii să nu mai cumpere produse de la fabrica de mobilă Marcomovas.

Apelul la boicot a venit după ce reprezentanții fabricii s-au opus vizitei Călin Georgescu.

„Fapt 1. În discursul ținut în piața din Codăești, guru Georgescu i-a îndemnat pe oameni să cumpere produse românești.

Fapt 2. Supărat că fabrica Marcomovas din Vaslui a refuzat să îl primească în vizită pe Georgescu, un lider AUR cere boicotarea produselor fabricii. O fabrică românească. Cu angajați români”, a scris Victoria Stoiciu.

Senatoarea a continuat ironic: „Asta e esența suveranismului-vorbe mari de care se alege praful când contravin intereselor mici ale vajnicilor suveraniști”.

Victoria Stoiciu a fost senator PSD, însă a demisionat din partid în aprilie 2026, la scurt timp după ce PSD și AUR au anunțat că vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.