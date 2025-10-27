Ședință extraordinară la Guvern. Proiectele de pe agenda miniștrilor

Guvernul se reunește într-o ședință extraordinară, luni, de la 16.00, pentru aprobarea unei hotărâri de Guvern și a unei ordonanțe de urgență.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost convocat în ședință extraordinară, luni, de la 16.00. Pe agenda Executivului sunt două proiecte:

- Un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare implementării Fondului pentru modernizare;

- Un proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea mandatării Ministerului Finanțelor să cumpere un număr de 1.280.000 acțiuni deținute de Fundația Post-Privatizare la Fondul Român de Contragarantare S.A.

Primarii cer modificarea unei ordonanțe

Potrivit unor informații Digi24, miniștrii ar urma să modifice și Ordonanța 52, care a nemulțumit primarii pentru că le-ar fi blocat cheltuielile până la finalul anului. Social-democrații au criticat modul în care a fost adoptată ordonanță, fiind făcute în cadrul ședinței de Guvern mai multe modificări care nu erau prevăzute inițial.

Între prevederile ordonanței se numără interzicerea autorităților locale de a mai acorda până la finalul anului bani pentru dotarea birourilor, cheltuieli cu mașinile, protocol sau reparații curente.

Proiectul nu este însă pe agenda Guvernului.