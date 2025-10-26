search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
Premierul Ilie Bolojan, despre zvonurile demisiei: „Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”

0
0
Publicat:

Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat duminică seara, la Digi24, la speculațiile privind o posibilă demisie, generate de tensiunile din coaliția de guvernare.

Premierul României, Ilie Bolojan. FOTO: Mediafax
Premierul României, Ilie Bolojan. FOTO: Mediafax

Bolojan a afirmat că nu urmărește cu orice preț funcția de șef al Executivului, ci prioritățile sale sunt interesul public și stabilitatea țării.

„Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții, miza mea este să fac ceea ce trebuie cât timp sunt premierul României”, a spus el, clarificându-și poziția față de presiunile și criticile din interiorul coaliției.

Recent, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat pe Bolojan, afirmând că „poate să plece acasă” dacă refuză dialogul cu reprezentanții sistemului de justiție și dacă noul proiect de lege nu va fi aprobat. „Poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana”, a mai spus Grindeanu, ironic.

Premierul a subliniat că a respectat întotdeauna partidele partenere de guvernare, dar că „dezbaterea reală”, cu soluții concrete pentru țară, ar trebui să fie prioritară, în locul unor acțiuni politice care creează instabilitate.

El a menționat că există mecanisme legale pentru schimbarea guvernului: „Dacă partide din coaliție, dacă oameni politici din coaliție au soluții mai bune, să le spună și dacă nu le convine Guvernul, pot iniția acțiuni parlamentare pe componenta de moțiuni de cenzură, pot să facă o majoritate așa cum o vor și premierul pleacă.”

Bolojan a atras atenția că liderii politici trebuie să propună și să implementeze soluții pe termen lung, nu să genereze crize artificiale pentru câștiguri de moment: „Dacă aveau ideile astea, trebuia să le pună ani de zile cât au fost în guvernare în practică. Trebuia să-și asume acum 4 ani de zile, când n-a fost un entuziast, cine să fie premier. Sau dacă totuși s-au răzgândit, să vină să spună care sunt soluțiile. Altfel, acest dialog pe care îl vedem, nu face decât, pe de o parte, să dea senzația de instabilitate, să dea senzație în ochii cetățenilor de neseriozitate.”

Premierul a mai precizat că românii se așteaptă ca guvernanții să rezolve problemele reale ale țării, nu să alimenteze conflicte politice: „Și oamenii nu se așteaptă la aceste lucruri de la noi. Oamenii se așteaptă să rezolvăm problemele. Asta este problema. Și deci eu nu, nu, nu m-ați văzut potențând conflicte. Încerc să port un dialog cu toți colegii în așa fel încât să rezolvăm problemele țării noastre. Asta este miza pentru noi.”

Ilie Bolojan susține că dialogul și responsabilitatea trebuie să stea la baza colaborării în coaliție, iar încercările de a crea instabilitate afectează încrederea cetățenilor în clasa politică. El rămâne deschis discuțiilor cu toate partidele, dar avertizează că deciziile importante trebuie luate cu maturitate și transparență.

În paralel, social-democrații intenționează să inițieze un nou proiect de lege privind pensiile magistraților. Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu reprezentanții magistraților și a anunțat că va organiza un grup de lucru la Parlament, invitând și colegii din coaliție. Propunerea a fost respinsă de liderii de la guvernare, iar Bolojan a prezentat un plan alternativ: Executivul va depune din nou aceeași inițiativă, respectând termenul pentru avizul consultativ de la CSM.

Politică

