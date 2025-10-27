Mai multe confederaţii sindicale vor protesta miercuri în faţa Guvernului

Patru confederaţii sindicale anunţă o acţiune de protest comună pentru miercuri, 29 octombrie, în faţa Guvernului. Potrivit acestora, „măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere”.

Luni, 27 octombrie, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează o conferinţă de presă pentru a prezenta o acţiune de protest comună.

Liderii confederaţiilor sindicale amintite vor prezentata principalele revendicări ale lucrătorilor din România şi vor oferi informaţii privind organizarea protestului, în contextul problemelor sociale şi economice majore.

Protestul va avea loc miercuri, 29 octombrie, în faţa Guvernului.

„Facem apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, pensionarilor, tinerilor și a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea și disprețul față de cei care muncesc cinstit în această țară!

Vom ieși în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenței și al lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere. Este momentul să ne facem auzite revendicările și să cerem măsuri concrete, juste si imediate pentru protejarea lucrătorilor”, au transmis confederațiile, în urrmă cu câteva zile.

Sindicatele spun că „măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere”.

Sindicaliştii solicită, între altele: