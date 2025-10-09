Schimbări majore la legea integrității: Guvernul discută noi reguli pentru conflicte de interese și funcții publice

Guvernul discută azi modificări la legea integrității, reguli noi pentru conflicte de interese și perioada de reflecție la angajare în funcții publice. Pe agendă se află și Strategia Națională a Hidrogenului, investiții feroviare, culturale și un acord militar cu Azerbaidjanul.

Guvernul discută astăzi, la Palatul Victoria, un pachet amplu de măsuri care vizează întărirea integrității în funcțiile publice, prin modificarea legii ANI și a legislației privind conflictele de interese și incompatibilitățile.

Executivul va aproba, totodată, Strategia Națională a Hidrogenului 2025–2030, modernizarea liniei ferate București–Craiova și finanțarea teatrelor, operelor și filarmonicilor din 34 de județe, cu peste 168 de milioane de lei.

Pe agenda ședinței se află și un memorandum pentru un acord militar cu Azerbaidjanul.

Agenda ședinței de guvern, pe larg

Agenda ședinței de Guvern de astăzi de la Palatul Victoria este una amplă, cu accent pe legislația privind integritatea, justiția, investițiile publice și cooperarea internațională. Executivul discută și aprobă proiecte de lege, ordonanțe, hotărâri, memorandumuri și note strategice cu impact direct asupra administrației publice, economiei și mediului energetic.

I. Proiecte de lege Primul vizează modificarea articolului 438 din Codul de procedură penală, pentru alinierea dispozițiilor privind căile extraordinare de atac și revizuirea deciziilor penale. Cel de-al doilea proiect, considerat esențial, modifică Legea 176/2010 privind integritatea în funcțiile publice și Legea 144/2007 privind funcționarea ANI. Noul cadru propune reguli mai clare pentru declararea conflictelor de interese, introducerea unei perioade de reflecție de 12 luni la trecerea din mediul privat în cel public și declararea angajărilor anterioare.

II. Proiecte de Ordonanțe de Urgență Executivul adoptă o ordonanță de urgență privind măsuri fiscal-bugetare, care vizează echilibrarea cheltuielilor publice și eficientizarea colectării veniturilor la bugetul de stat.

III. Proiecte de Hotărâri de Guvern Lista este una extinsă și cuprinde peste 20 de propuneri, printre care:

Stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, document esențial pentru politica de mediu și tranziția verde.

Aprobarea Strategiei Naționale a Hidrogenului 2025–2030, cu obiectivul de a dezvolta producția de hidrogen regenerabil, aliniată Strategiei Europene pentru Hidrogen.

Exproprieri pentru Autostrada Sibiu–Făgăraș, Tronsonul 3, un pas administrativ necesar pentru accelerarea lucrărilor la infrastructura rutieră.

Modernizarea liniei de cale ferată București Nord–Craiova, pe segmentul București–Roșiori Nord, inclusă în proiectele de interes național.

Bugetele pentru 2025 ale Metrorex și Companiei Naționale de Investiții Rutiere, aprobate pentru a asigura continuitatea investițiilor în transportul public.

Modificări privind administrarea unor bunuri publice din portofoliul Ministerului Transporturilor și al Autorității Navale Române.

Transferul unui teren din patrimoniul Spitalului Gerota către Metrorex, necesar construcției Magistralei 6 spre Aeroportul Otopeni.

Sprijin pentru agricultura protejată, prin modificarea programului de ajutor de minimis pentru producția de legume cultivate în sere și solarii.

Actualizarea reglementărilor privind etichetarea băuturilor spirtoase, în conformitate cu normele europene.

Reguli noi pentru formarea universitară în Medicină, Farmacie, Arhitectură și alte domenii reglementate.

Finanțarea instituțiilor culturale locale (teatre, opere, filarmonici) cu peste 168 de milioane de lei, prin redistribuirea unei cote din impozitul pe venit.

Aprobarea stemei comunei Tisău din județul Buzău și alte decizii administrative privind bunuri publice, reevaluări și comasări.

Acordarea cetățeniei române pentru doi cetățeni străini, Koba Dmytro și Sauter Julia Franziska.

Bugetul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului pentru activitatea de privatizare.

Transferul unui imobil din ANSVSA către comuna Voșlăbeni, județul Harghita.

IV. Memorandumuri Guvernul aprobă:

Negocierea și semnarea unui acord de cooperare militară cu Azerbaidjanul, axat pe instruire, cercetare și schimb de informații.

Actualizarea coordonării Grupului Interdepartamental pentru Securitate Energetică Regională (GLISE), responsabil de monitorizarea riscurilor privind alimentarea cu energie.

Ajustarea prețului apei minerale naturale la sursă, în funcție de indicele prețurilor de consum.

V. Note și puncte de vedere Executivul analizează Raportul anual privind activitatea întreprinderilor publice în 2024, pentru a evalua performanța companiilor de stat. De asemenea, sunt discutate 13 puncte de vedere privind inițiative legislative aflate în dezbaterea Parlamentului.