search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Schimbări majore la legea integrității: Guvernul discută noi reguli pentru conflicte de interese și funcții publice

0
0
Publicat:

Guvernul discută azi modificări la legea integrității, reguli noi pentru conflicte de interese și perioada de reflecție la angajare în funcții publice. Pe agendă se află și Strategia Națională a Hidrogenului, investiții feroviare, culturale și un acord militar cu Azerbaidjanul.

Sala Muntenia în care au loc ședințele de guvern din Palatul Victoria. Inquam Photos, Octav Ganea
Sala Muntenia în care au loc ședințele de guvern din Palatul Victoria. Inquam Photos, Octav Ganea

Guvernul discută astăzi, la Palatul Victoria, un pachet amplu de măsuri care vizează întărirea integrității în funcțiile publice, prin modificarea legii ANI și a legislației privind conflictele de interese și incompatibilitățile.

Executivul va aproba, totodată, Strategia Națională a Hidrogenului 2025–2030, modernizarea liniei ferate București–Craiova și finanțarea teatrelor, operelor și filarmonicilor din 34 de județe, cu peste 168 de milioane de lei.

Pe agenda ședinței se află și un memorandum pentru un acord militar cu Azerbaidjanul.

Agenda ședinței de guvern, pe larg

Agenda ședinței de Guvern de astăzi de la Palatul Victoria este una amplă, cu accent pe legislația privind integritatea, justiția, investițiile publice și cooperarea internațională. Executivul discută și aprobă proiecte de lege, ordonanțe, hotărâri, memorandumuri și note strategice cu impact direct asupra administrației publice, economiei și mediului energetic.

I. Proiecte de lege Primul vizează modificarea articolului 438 din Codul de procedură penală, pentru alinierea dispozițiilor privind căile extraordinare de atac și revizuirea deciziilor penale. Cel de-al doilea proiect, considerat esențial, modifică Legea 176/2010 privind integritatea în funcțiile publice și Legea 144/2007 privind funcționarea ANI. Noul cadru propune reguli mai clare pentru declararea conflictelor de interese, introducerea unei perioade de reflecție de 12 luni la trecerea din mediul privat în cel public și declararea angajărilor anterioare.

II. Proiecte de Ordonanțe de Urgență Executivul adoptă o ordonanță de urgență privind măsuri fiscal-bugetare, care vizează echilibrarea cheltuielilor publice și eficientizarea colectării veniturilor la bugetul de stat.

III. Proiecte de Hotărâri de Guvern Lista este una extinsă și cuprinde peste 20 de propuneri, printre care:

  • Stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, document esențial pentru politica de mediu și tranziția verde.
  • Aprobarea Strategiei Naționale a Hidrogenului 2025–2030, cu obiectivul de a dezvolta producția de hidrogen regenerabil, aliniată Strategiei Europene pentru Hidrogen.
  • Exproprieri pentru Autostrada Sibiu–Făgăraș, Tronsonul 3, un pas administrativ necesar pentru accelerarea lucrărilor la infrastructura rutieră.
  • Modernizarea liniei de cale ferată București Nord–Craiova, pe segmentul București–Roșiori Nord, inclusă în proiectele de interes național.
  • Bugetele pentru 2025 ale Metrorex și Companiei Naționale de Investiții Rutiere, aprobate pentru a asigura continuitatea investițiilor în transportul public.
  • Modificări privind administrarea unor bunuri publice din portofoliul Ministerului Transporturilor și al Autorității Navale Române.
  • Transferul unui teren din patrimoniul Spitalului Gerota către Metrorex, necesar construcției Magistralei 6 spre Aeroportul Otopeni.
  • Sprijin pentru agricultura protejată, prin modificarea programului de ajutor de minimis pentru producția de legume cultivate în sere și solarii.
  • Actualizarea reglementărilor privind etichetarea băuturilor spirtoase, în conformitate cu normele europene.
  • Reguli noi pentru formarea universitară în Medicină, Farmacie, Arhitectură și alte domenii reglementate.
  • Finanțarea instituțiilor culturale locale (teatre, opere, filarmonici) cu peste 168 de milioane de lei, prin redistribuirea unei cote din impozitul pe venit.
  • Aprobarea stemei comunei Tisău din județul Buzău și alte decizii administrative privind bunuri publice, reevaluări și comasări.
  • Acordarea cetățeniei române pentru doi cetățeni străini, Koba Dmytro și Sauter Julia Franziska.
  • Bugetul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului pentru activitatea de privatizare.
  • Transferul unui imobil din ANSVSA către comuna Voșlăbeni, județul Harghita.

IV. Memorandumuri Guvernul aprobă:

  • Negocierea și semnarea unui acord de cooperare militară cu Azerbaidjanul, axat pe instruire, cercetare și schimb de informații.
  • Actualizarea coordonării Grupului Interdepartamental pentru Securitate Energetică Regională (GLISE), responsabil de monitorizarea riscurilor privind alimentarea cu energie.
  • Ajustarea prețului apei minerale naturale la sursă, în funcție de indicele prețurilor de consum.

V. Note și puncte de vedere Executivul analizează Raportul anual privind activitatea întreprinderilor publice în 2024, pentru a evalua performanța companiilor de stat. De asemenea, sunt discutate 13 puncte de vedere privind inițiative legislative aflate în dezbaterea Parlamentului.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
Apare o nouă forță în fotbalul românesc! Fostul membru al Generației de Aur e gata să devină patron: „Au palmaresul, în 3 ani stadionul e gata”
fanatik.ro
image
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
libertatea.ro
image
„Miroase a cadavre.” Mesajul lui Marian Godină pentru cei care au râs de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara
digi24.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
prosport.ro
image
Se întorc temperaturile de peste 20 de grade. Când se încălzeşte vremea
playtech.ro
image
A luat legătura Dan Șucu, patronul Rapidului, cu Mihai Stoica? Ce a scris, de fapt, pe contul personal, oficialul FCSB?
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A scos pistolul”
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Plata cu cardul la turnicheții de metrou ar putea fi suspendată. Explicația Metrorex
kanald.ro
image
de ce greșesc prognozele METEO și de ce...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Lovitură grea pentru pensionari și bugetari. Ce pregătește Guvernul Bolojan pentru anul viitor
mediaflux.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
click.ro
image
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, din nou umilită de oamenii care o urmăresc constant pe rețele. Ce „gafă” au observat aceștia în cele mai recente fotografii

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani