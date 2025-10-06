Șeful Cancelariei lui Bolojan, acuzat de abuzuri asupra angajaților: „A transformat curtea Guvernului în garaj privat”. Sindicaliștii îi cer demisia

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) cere public demisia lui Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a transformat „curtea Guvernului în garaj privat”.

Potrivit comunicatului transmis de SAALG, Mihai Jurca ar fi prezentat în mod fals locuința primită de la stat, susținând că este „modestă, cu două camere”, însă este vorba despre un apartament cu patru camere, situat într-o vilă de lux din București.

„Un om care minte cu seninătate chiar despre casa plătită de stat nu poate fi credibil în nicio decizie publică”, susțin reprezentanții sindicatului.

Sindicaliștii îl mai acuză pe șeful Cancelariei că ar fi cerut întocmirea unor „liste negre” cu angajații care au participat la protestele spontane desfășurate în sediul Guvernului, într-o tentativă de intimidare.

„Un lider autentic discută cu oamenii, nu îi inventariază pentru a-i pedepsi”, se arată în comunicat.

Reprezentanții SAALG acuză, de asemenea, încălcarea dreptului constituțional la muncă al subordonaților prin blocarea transferurilor și amenințarea cu desființarea unor structuri administrative.

Ssindicaliștii susțin că Jurca ar fi creat prin artificii administrative „showroom-uri pick-up”, în ciuda faptului că instituția pe care o conduce „nu are atribuții de transport marfă”.

„Reforma lui Mihai Jurca nu este nimic altceva decât o improvizație pe patru roți”, se mai arată în comunicat.

Potrivit SAALG, comportamentul șefului Cancelariei a afectat moralul angajaților și credibilitatea instituției, iar metodele folosite de acesta pentru a controla personalul au fost catalogate drept abuzive.

„Cine nu i se supune trebuie să plece în privat, după deviza primită de la șeful său politic”, explică sindicaliștii.

În comunicat, Mihai Jurca este descris ca un „Don Quijote birocratic” care se bate cu morile de vânt ale propriei incompetențe, iar sindicatul solicită premierului să intervină imediat: dacă Jurca refuză să demisioneze, acesta trebuie demis.

„Deși are instituții în coordonare și atribuții clare, Mihai Jurca preferă să joace rolul <administratorului providențial> care se luptă <eroic> cu șoferi și ospătari. Acesta este un fel de Don Quijote birocratic care se bate cu morile de vânt ale propriei incompetențe, găsind soluții <miraculoase> pentru <reformă> și inițiind conferințe de presă inutile în care nu areușit decât să se decredibilize, asemenea fostului său coleg, cel care a supraviețuit dând șpagă”, a transmis sindicatul.

Reprezentanții sindicatului susțin că tolerarea comportamentului lui Jurca ar avea efecte negative pe termen lung asupra administrației publice.

„Așadar, solicităm prim-ministrului să nu dea dovadă de prudență și, dacă Mihai Jurca refuză să demisioneze, să acționeze cu fermitate și să îl demită pe șeful Cancelariei Prim-ministrului căci acesta a dezamăgit din perspectiva credibilității, a probității morale și a profesionalismului. România are nevoie de oameni de stat, nu de prestidigitatori care scot din pălărie soluții ca să ocolească legea”, se mai arată în comunicat.