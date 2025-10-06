search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Șeful Cancelariei lui Bolojan, acuzat de abuzuri asupra angajaților: „A transformat curtea Guvernului în garaj privat”. Sindicaliștii îi cer demisia

0
0
Publicat:

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) cere public demisia lui Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a transformat „curtea Guvernului în garaj privat”.  

Mihai Jurca Foto: Inquam Photos
Mihai Jurca Foto: Inquam Photos

Potrivit comunicatului transmis de SAALG, Mihai Jurca ar fi prezentat în mod fals locuința primită de la stat, susținând că este „modestă, cu două camere”, însă este vorba despre un apartament cu patru camere, situat într-o vilă de lux din București.

„Un om care minte cu seninătate chiar despre casa plătită de stat nu poate fi credibil în nicio decizie publică”, susțin reprezentanții sindicatului.

Sindicaliștii îl mai acuză pe șeful Cancelariei că ar fi cerut întocmirea unor „liste negre” cu angajații care au participat la protestele spontane desfășurate în sediul Guvernului, într-o tentativă de intimidare.

Un lider autentic discută cu oamenii, nu îi inventariază pentru a-i pedepsi”, se arată în comunicat.

Reprezentanții SAALG acuză, de asemenea, încălcarea dreptului constituțional la muncă al subordonaților prin blocarea transferurilor și amenințarea cu desființarea unor structuri administrative.

Ssindicaliștii susțin că Jurca ar fi creat prin artificii administrative „showroom-uri pick-up”, în ciuda faptului că instituția pe care o conduce „nu are atribuții de transport marfă”.

„Reforma lui Mihai Jurca nu este nimic altceva decât o improvizație pe patru roți”, se mai arată în comunicat.

Potrivit SAALG, comportamentul șefului Cancelariei a afectat moralul angajaților și credibilitatea instituției, iar metodele folosite de acesta pentru a controla personalul au fost catalogate drept abuzive.

Cine nu i se supune trebuie să plece în privat, după deviza primită de la șeful său politic”, explică sindicaliștii.

În comunicat, Mihai Jurca este descris ca un „Don Quijote birocratic” care se bate cu morile de vânt ale propriei incompetențe, iar sindicatul solicită premierului să intervină imediat: dacă Jurca refuză să demisioneze, acesta trebuie demis.

„Deși are instituții în coordonare și atribuții clare, Mihai Jurca preferă să joace rolul <administratorului providențial> care se luptă <eroic> cu șoferi și ospătari. Acesta este un fel de Don Quijote birocratic care se bate cu morile de vânt ale propriei incompetențe, găsind soluții <miraculoase> pentru <reformă> și inițiind conferințe de presă inutile în care nu areușit decât să se decredibilize, asemenea fostului său coleg, cel care a supraviețuit dând șpagă”, a transmis sindicatul.
Reprezentanții sindicatului susțin că tolerarea comportamentului lui Jurca ar avea efecte negative pe termen lung asupra administrației publice.

„Așadar, solicităm prim-ministrului să nu dea dovadă de prudență și, dacă Mihai Jurca refuză să demisioneze, să acționeze cu fermitate și să îl demită pe șeful Cancelariei Prim-ministrului căci acesta a dezamăgit din perspectiva credibilității, a probității morale și a profesionalismului. România are nevoie de oameni de stat, nu de prestidigitatori care scot din pălărie soluții ca să ocolească legea”, se mai arată în comunicat.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
digi24.ro
image
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
stirileprotv.ro
image
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
gandul.ro
image
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
mediafax.ro
image
FCSB a dat peste cap calculele la play-off după 1-0 cu Universitatea Craiova. Cum arată top 6 și cine iese din schemă
fanatik.ro
image
Prima femeie executată în 200 de ani, în statul american Tennessee: „A luat un fragment din craniul victimei ca suvenir”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Traian Băsescu: Ce se întâmplă la Guvern este comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara
digi24.ro
image
Scene șocante în Liga Zimbrilor! Selecționerul României și-a bruscat și lovit un jucător în timpul meciului » Reacție pentru GSP.ro: „Ar fi culmea să îmi reproșeze, și-a cerut scuze”
gsp.ro
image
La 28 de ani, e prima femeie din istorie care a făcut asta și i-a lăsat pe toți ”mască”: ”Mi-au spus: `Nu o să fii în stare`”
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
observatornews.ro
image
Actorul de la Antena 1 a stat lipit de Gina Chirilă toată seara! El însurat, ea proaspăt îndrăgostită, dar… A păzit-o mai ceva ca un bodyguard!
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Ai nevoie de autorizație pentru izolarea unui apartament la exterior? Ce prevede legea
playtech.ro
image
Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu Rapid: “Ambele am fost la un pas de dezintegrare”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"O lovitură de clasă mondială!" Transferul lui Ianis Hagi le provoacă insomnii
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Paul este românul care și-a pierdut viața după ce a fost lovit violent de o mașină, în Italia. Martorii fac declarații cutremurătoare
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Rugăciunea care se spune azi neapărat pentru luminarea sufletului
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"
click.ro
image
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
click.ro
image
Mai tare decât „Squid Game”? Producția care face furori pe Netflix și ocupă un loc topul vizionărilor: „E unul dintre serialele mele preferate”
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"

OK! Magazine

image
Tensiune între cumnate: nou focar de conflict între Kate Middleton și Meghan Markle pe seama titlurilor regale și a moștenirii

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!