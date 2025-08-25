Consiliul Național de Integritate organizează concurs pentru postul de președinte al ANI. Provocările majore care îl așteaptă

Consiliul Național de Integritate (CNI) a declanșat procedura de concurs pentru ocuparea funcției de președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI). Dosarele de candidatură pot fi depuse până pe 19 septembrie 2025.

„Acest concurs este important pentru că ANI și sistemul de integritate publică din România se află la un moment de răscruce, al schimbărilor profunde”, a scris Radu Nicolae, președintele Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă pe Facebook.

Noul președinte va avea misiunea de a asigura consolidarea instituțională a ANI, de a comunica eficient cu publicul și de a promova o legislație aliniată standardelor internaționale.

„Urmează o perioadă de negocieri și modificări legislative în care ANI are nevoie de un președinte: cu viziune, care cunoaște foarte bine standardele și contextul internațional, care are determinarea și capacitatea să comunice public, să explice importanța integrității publice într-un stat de drept, să militeze pentru o legislație la nivelul standardelor internaționale, să consolideze instituțional Agenția”, a precizat Radu Nicolae.

Printre provocările majore care îl așteaptă pe viitorul președinte se numără:

- Corectarea situației privind declarațiile de avere și de interese, care au devenit nepublice în urma unei decizii a CCR.

- Actualizarea definițiilor și sancțiunilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese, considerate învechite și incoerente.

- Revizuirea interdicției de 3 ani pentru conflict de interese sau incompatibilitate, având în vedere lipsa de transparență și de verificare la nivel electoral.

- Îmbunătățirea protecției avertizorilor de integritate, care în prezent are un impact redus.

- Adaptarea legislației la standardele OECD și utilizarea tehnologiilor moderne pentru creșterea eficienței verificărilor.