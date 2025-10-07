Marius Budăi avertizează că „austeritatea nu rezolvă problema deficitului bugetar”

Fostul ministru al Muncii și deputatul PSD, Marius Budăi, critică dur măsurile de austeritate implementate de Guvern și lansează un apel public către premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Budăi susține că datele economice recente confirmă avertismentele PSD cu privire la efectele negative ale politicilor restrictive.

„Domnule premier, haideți să schimbăm macazul! Este clar că austeritatea nu rezolvă problema deficitului bugetar. Trebuie să trecem pe linia stimulării economice! Datele INS arată că am avut dreptate! PSD a avertizat că nu merge doar cu austeritate! Mesajele alarmiste despre riscul intrării în «incapacitate de plată» nu au adus nimic bun în economie, și am spus asta”, a scris Budăi.

Impactul austerității asupra economiei

Deputatul atrage atenția că, la doar o lună după aplicarea măsurilor de austeritate promovate de premier, consumul populației s-a prăbușit cu 7,2%, semnalând o direcție greșită în politicile economice actuale.

„Pe înțelesul tuturor, oamenii cumpără mai puțin, se vând mai puține produse și servicii, firmele își reduc activitățile și probabil își vor reduce cheltuielile și personalul. Economia încetinește, iar veniturile la buget o iau în jos. Statul încasează mai puțin TVA, mai puțin impozit pe profit și mai puține contribuții la sistemul de pensii și la sănătate”, explică fostul ministru al Muncii.

Budăi subliniază că „direcția este greșită, așa cum spun peste 70% dintre cetățenii români” și solicită Guvernului să adopte măsuri care să stimuleze economia, în loc să se bazeze exclusiv pe austeritate.