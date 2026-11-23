Dominic Fritz și George Simion au avut un schimb de replici pe tema anulării alegerilor prezidențiale din 2024, după ce liderul USR a catalogat raportul prezentat de AUR drept „o schemă de marketing” și l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru lipsa explicațiilor. În replică, liderul AUR i-a răspuns în timpul unei conferințe de presă, cerându-i lui Fritz să prezinte propriul raport.

Dominic Fritz, liderul USR Foto: Facebook

Într-o postare publicată pe Facebook, Dominic Fritz a criticat inițiativa AUR de a prezenta un raport propriu referitor la anularea alegerilor prezidențiale, pe care a descris-o drept o acțiune de imagine.

„Încă o schemă de marketing lansată de AUR în seara asta: «propriul raport referitor la anularea alegerilor prezidenţiale din 2024». Adevărul e că la 2 ani de la acel moment - în care candidata USR, Elena Lasconi, era în turul 2- nu știm ce s-a întâmplat. Nu e o rană deschisă doar pentru unii. S-au anulat atunci voturile nu pentru un singur candidat, ci ale tuturor românilor”, a scris liderul USR.

Acesta a susținut că decizia de anulare a scrutinului a fost precedată de renumărarea tuturor voturilor.

„Nici să nu uităm că decizia de anulare a venit după cea de renumărare a tuturor voturilor, menită să oprească valul USR înainte de alegerile parlamentare. Ultima săptămână de campanie a fost dusă cu narativul «cine știe, poate totuși a intrat Ciolacu în locul Elenei Lasconi»”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR îi reproșează lui Nicușor Dan lipsa explicațiilor

Dominic Fritz și-a îndreptat criticile și către președintele Nicușor Dan, căruia îi reproșează că nu a oferit explicații clare despre circumstanțele în care a fost luată decizia de anulare a alegerilor.

„În loc de explicații despre aceste două ingerințe brutale în procesul democratic, avem o tăcere inexplicabilă și tot mai apăsătoare care vine de la Cotroceni. Tăcerea lentă a Președintelui este pământul fertil pe care grădinarul-șef George Simion crește teoriile conspiraționiste. Românii așteaptă explicații clare și asumate despre ce s-a întâmplat atunci, despre cine a decis ce, când, pe baza a ce. Și da, vrem să și știm ce instituții nu și-au făcut treaba de a fost nevoie de o frână de urgență atât de brutală, și ce consecințe există pentru cei care au adormit la volan. (În loc de consecințe, avem un etern interimat militar la SRI)”, a scris Dominic Fritz.

În final, președintele USR a insistat că lipsa unor răspunsuri nu poate fi justificată prin alte probleme apărute între timp.

„Nu putem să construim o democrație reală fără răspunsuri reale, chiar dacă doare, și chiar dacă între timp au mai existat și alte urgențe. România onestă are nevoie de onestitate, acum”, a conchis acesta.

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George Simion: „Să vină domnul Fritz cu un raport!”

Întrebat despre criticile liderului USR la adresa raportului AUR, George Simion a susținut că și formațiunile care au fost la guvernare în decembrie 2024 au o responsabilitate pentru cele întâmplate.

„Eu vreau să amintesc faptul că și partidele care au fost la guvernare în decembrie 2024 au partea lor de implicare în anularea alegerilor și în girarea a ce s-a întâmplat în ultimii doi ani. Dacă Dominic Fritz nu înțelege că și ei au avut un candidat de care între timp s-au dezis-candidat care, deși nu s-a prezentat la lucrările comisiei, a vorbit foarte mult în spațiul public și doamna Lasconi a descris foarte mult că actuala conducere a USR-ului a fost mână în mână cu cei care au anulat alegerile-domnului Fritz trebuie să-i răspundă doamna Lasconi, și ea a fost afectată de această anulare a alegerilor”, a declarat George Simion.

George Simion, liderul AUR Foto: X

Liderul AUR l-a criticat pe Fritz și pentru susținerea acordată lui Nicușor Dan în cursa prezidențială, întrebându-l de ce nu îi solicită actualului președinte explicații.

„Și dacă domnul Fritz nu are semne de îngrijorare cu privire la Nicușor Dan, pe care tot domnia sa l-a susținut ca să ajungă președinte, și nu cere... Să vină domnul Fritz cu un raport!”, a afirmat George Simion.

Acesta a precizat că AUR nu susține că documentul prezentat de partid cuprinde toate răspunsurile privind anularea scrutinului, dar consideră că instituțiile statului trebuie să ofere explicații după publicarea raportului.

„Nu pretindem că aici este tot adevărul, dar pretindem ca după prezentarea acestui raport în spațiul public să primim răspunsuri din partea instituțiilor statului. Parcă domnul Fritz se exprimase deja, nu de mult, că instituțiile statului sunt controlate și nu-și fac datoria. Nu-și fac datoria doar când vine vorba de domnia sa, dar când se anulează alegeri și 9,4 milioane de români au votul anulat, totul îi bine, nu? Totul îi cușer la domnul Fritz”, a conchis George Simion.