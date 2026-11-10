Ce trebuie să lămurească Nicușor Dan la Cotroceni. Analiștii avertizează asupra unei crize de încredere în stat și cer răspunsuri despre alegerile anulate

De ce nu a fost explicată pe deplin anularea alegerilor prezidențiale din 2024, cine răspunde pentru eventualele eșecuri ale serviciilor de informații și cât de pregătită este România să facă față amenințărilor de securitate? Sunt întrebări la care președintele Nicușor Dan este așteptat să răspundă marți seară, de la ora 19:00, în prima conferință de presă organizată la Palatul Cotroceni după instalarea Guvernului Luca Niculescu. Analiștii politici consultați de „Adevărul” atrag atenția că problemele țării depășesc disputele dintre partide și avertizează că lipsa transparenței, vulnerabilitățile instituționale și dificultățile economice riscă să adâncească neîncrederea românilor în stat.

Ce trebuie să lămurească Nicușor Dan la Cotroceni Foto: Presidency

Conferința, programată la ora 19:00, a fost anunțată de Nicușor Dan printr-un mesaj pe Facebook, în care a promis că va vorbi deschis despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare.

Dincolo de stabilitatea noului Guvern, deficitul bugetar sau relația cu Statele Unite, rămân probleme care țin direct de atribuțiile șefului statului: funcționarea serviciilor de informații, apărarea infrastructurii strategice și explicarea circumstanțelor în care procesul electoral din 2024 a fost anulat.

Cătălin Done: România traversează și o criză de încredere în instituțiile statului

Analistul politic Cătălin Done consideră că discuția despre prioritățile președintelui trebuie să pornească de la capacitatea instituțiilor de a proteja democrația și de a răspunde în fața cetățenilor. În opinia sa, România are nevoie de o schimbare care să privească nu doar conducerea instituțiilor, ci și modul în care acestea sunt controlate și evaluate.

„Cred că președintele trebuie să înțeleagă că România traversează o criză care nu este doar politică sau economică. Este și o criză de încredere în instituțiile statului și, într-o anumită măsură, o criză de funcționare a mecanismelor constituționale”, explică el pentru „Adevărul”.

Analistul atrage atenția că promisiunile generale nu mai sunt suficiente pentru a răspunde problemelor acumulate. „Într-un asemenea context, cetățenii nu mai așteaptă doar declarații despre direcția generală a țării. Așteaptă un plan, cu obiective, responsabilități și termene”, spune el.

De altfel, Cătălin Done identifică trei mari direcții asupra cărora președintele ar trebui să ofere clarificări: relația transatlantică și poziția României în arhitectura occidentală de securitate, legitimitatea democratică după anularea alegerilor din 2024 și elaborarea unei viziuni mai ample asupra securității naționale.

Acestea sunt legate, în opinia sa, de aceeași problemă: dacă statul român dispune de instituțiile, resursele și capacitatea de coordonare necesare pentru a-și apăra interesele într-un context internațional complicat.

Alegerile anulate: cine a știut, când a știut și de ce nu a intervenit?

Una dintre cele mai sensibile teme rămâne anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, un episod pentru care Nicușor Dan a promis în repetate rânduri explicații suplimentare.

La 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu a câștigat primul tur al scrutinului prezidențial cu 22,9% din voturi. Potrivit documentelor prezentate în ședința CSAT și desecretizate ulterior de fostul președinte Klaus Iohannis, campania electorală a fost afectată de operațiuni de influență în mediul online, atacuri cibernetice și suspiciuni privind implicarea unor actori externi. Documentele au indicat inclusiv existența unei rețele de aproximativ 25.000 de conturi TikTok care ar fi contribuit la promovarea lui Georgescu.

Pe 6 decembrie 2024, cu două zile înaintea turului al doilea, Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral. Alegerile au fost reluate în 2025, iar Nicușor Dan a câștigat scrutinul prezidențial din luna mai.

După instalarea la Cotroceni, Nicușor Dan a promis că va prezenta public explicații privind circumstanțele anulării alegerilor. Potrivit declarațiilor sale de la prima conferință de presă în calitate de președinte, informațiile urmau să fie prezentate într-un interval de una-două săptămâni. Termenul nu a fost respectat, iar un raport complet destinat publicului nu a fost prezentat până în prezent.

În opinia analistului politic Cătălin Done, explicațiile nu ar trebui să se limiteze la motivele juridice ale deciziei Curții Constituționale. Acesta consideră necesară și stabilirea responsabilităților instituțiilor care aveau atribuții în identificarea și prevenirea amenințărilor la adresa procesului electoral.

„Cred că președintele României le datorează cetățenilor adevărul, în integralitatea lui, despre ceea ce s-a întâmplat în procesul electoral din 2024. Și nu mă refer doar la o explicație politică sau la o justificare a deciziei Curții Constituționale, ci la o clarificare instituțională, juridică și factuală a unuia dintre cele mai grave momente de criză democratică din istoria recentă a României”, completează Cătălin Done.

Analistul cere ca informațiile prezentate public să facă distincția între probele existente, evaluările serviciilor de informații și aspectele care sunt încă investigate. El consideră că eventualele responsabilități trebuie stabilite inclusiv la nivelul instituțiilor care aveau obligația să protejeze procesul electoral.

„Trebuie să știm care au fost mecanismele de ingerință, care a fost amploarea operațiunilor de influențare, cum au fost finanțate, cine le-a organizat, cine le-a facilitat și care au fost vulnerabilitățile sistemului electoral și ale instituțiilor statului exploatate în acest proces”, subiniază acesta.

Conform declarațiilor sale, invocarea caracterului clasificat al unor informații nu ar trebui să împiedice o evaluare publică a modului în care instituțiile și-au îndeplinit atribuțiile.

„Dacă au existat eșecuri, ele nu pot fi ascunse în spatele secretului de stat. Secretul poate proteja sursele, metodele operative și informațiile sensibile, dar nu poate deveni un scut pentru lipsa de răspundere”, continuă Cătălin Done.

La rândul său, Cristian Roșu, consultant în comunicare și analist politic, atrage atenția asupra consecințelor pe care lipsa unor explicații le poate avea asupra încrederii românilor în instituțiile statului.

„Raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 reprezintă o rană deschisă, care continuă să împartă România în două. Este momentul ca președintele să ofere răspunsuri clare și să prezinte public toate informațiile care pot fi făcute cunoscute”, explică el pentru „Adevărul”.

El susține că prezentarea trecutului nu este suficientă fără o evaluare a vulnerabilităților care ar putea exista în continuare. „Dar, dincolo de trecut, există o întrebare la fel de importantă: mai este România vulnerabilă în fața unor asemenea operațiuni? Ce s-a schimbat între timp și ce garanții avem că situația nu se poate repeta?”, continuă acesta.

Serviciile de informații, între conducere interimară și nevoia de reformă

Discuția despre alegerile anulate readuce în atenție și situația serviciilor de informații. Funcția de director al SRI este vacantă din iulie 2023, după demisia lui Eduard Hellvig, iar conducerea instituției a fost asigurată de prim-adjunctul Răzvan Ionescu.

Președintele este cel care propune directorii serviciilor de informații, numirile fiind supuse votului Parlamentului. Nicușor Dan a legat anterior desemnarea unor noi conduceri de existența unui acord politic, însă instalarea Guvernului Niculescu nu a fost urmată de anunțarea unor nominalizări.

„Serviciile de informații nu pot reprezenta centre autonome de putere și nu pot funcționa în afara controlului democratic. Ele trebuie să fie profesioniste, eficiente și puternice în apărarea securității naționale, dar strict încadrate în ordinea constituțională”, avertizează Cătălin Done.

Analistul susține necesitatea unor modificări legislative care să întărească verificarea legalității activităților serviciilor, controlul parlamentar și răspunderea pentru eventualele abuzuri sau deficiențe. El cere, de asemenea, garanții privind neutralitatea politică a acestor instituții.

„Serviciile de informații trebuie să servească statul român și Constituția, nu persoane, partide sau grupuri de interese”, subliniază el.

Tot în zona responsabilității instituționale, acesta consideră necesară clarificarea criteriilor de numire a colaboratorilor prezidențiali, în special în cazurile care au generat controverse publice. În opinia sa, selecția ar trebui explicată prin standarde de competență, profesionalism și integritate.

Relația cu SUA: cât costă securitatea României?

Un alt subiect important este viitorul prezenței militare americane în România.

Pe 4 noiembrie, Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe Elbridge Colby, un înalt oficial al Pentagonului asociat cu dezbaterea privind reducerea angajamentelor militare americane în Europa.

Potrivit informațiilor apărute în presă, România ar fi dispusă să suporte o parte din costurile menținerii trupelor și echipamentelor americane pe teritoriul său. Surse din Ministerul Apărării, citate de Știrile ProTV, au indicat o posibilă contribuție de aproximativ 15.000 de euro pentru fiecare militar american, la care s-ar adăuga anumite cheltuieli logistice.

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Suma nu a fost confirmată oficial, iar costul total al unui eventual acord nu este cunoscut.

Pentru Cătălin Done, această discuție trebuie integrată într-o dezbatere mai largă despre locul României în sistemul de securitate occidental. Analistul consideră că parteneriatul cu Statele Unite trebuie privit împreună cu relațiile strategice europene și cu responsabilitățile asumate în NATO și Uniunea Europeană. „Nu este suficient să afirmăm că suntem un aliat loial. Trebuie să explicăm ce înseamnă această loialitate în termeni de contribuții, responsabilități, obiective și interese naționale”, mărturisește acesta.

Cătălin Done consideră că România trebuie să își definească mai clar interesele în raport cu aliații săi, inclusiv Germania, Franța, Marea Britanie și Polonia, precum și rolul în securitatea Flancului Estic, a Mării Negre și în sprijinirea Republicii Moldova și Ucrainei.

Cristian Roșu pune accentul pe obligația autorităților de a explica public eventualele angajamente financiare. „Dar această prezență trebuie să se bazeze pe transparență și pe un cadru legal clar. Dacă există costuri suplimentare pentru statul român, acestea trebuie făcute publice. Dacă sunt necesare modificări legislative sau noi angajamente care necesită aprobarea Parlamentului, acestea trebuie dezbătute și adoptate în Parlament”, spune el.

În opinia sa, președintele ar trebui să consulte CSAT în această privință, iar menținerea prezenței militare americane trebuie însoțită de mecanisme clare de control democratic.

Marea Neagră și Neptun Deep: cine apără infrastructura strategică?

Securitatea Mării Negre a revenit în atenția publicului după o serie de atacuri asupra navelor comerciale. Potrivit informațiilor publicate de „Adevărul”, pe 5 octombrie, nava turcească Royad Mammadov a fost lovită de drone în apropierea unei platforme maritime românești, incident soldat cu două victime. Pe 23 octombrie, o altă navă comercială, sub pavilionul Comorelor, a fost atacată la aproximativ 13 mile marine de Constanța, iar un marinar și-a pierdut viața. Cinci zile mai târziu, portcontainerul Contship Jet a fost atacat cu drone în apropierea litoralului bulgăresc.

Pe fondul acestor incidente, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni, 9 noiembrie, la București, o finanțare de 50 de milioane de euro pentru accelerarea proiectului privind hubul de securitate maritimă de la Marea Neagră.

Într-o analiză publicată recent de «Adevărul», generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a atras atenția asupra dificultăților de coordonare între instituțiile responsabile de protejarea instalațiilor Neptun Deep, precum și asupra întârzierilor în dotarea cu sisteme antidronă.

Cristian Roșu consideră că șeful statului trebuie să folosească atribuțiile pe care le are în CSAT pentru a impulsiona măsuri concrete. „Protejarea infrastructurii energetice din Marea Neagră trebuie să devină o prioritate de securitate națională, nu doar un subiect de declarații politice. Asta presupune măsuri concrete de supraveghere, apărare și protecție a infrastructurii critice, coordonate la nivelul instituțiilor responsabile”, spune el.

În acest context, președintele ar putea fi întrebat cine coordonează apărarea infrastructurii offshore, când vor fi încheiate contractele pentru echipamente antidrone și dacă România intenționează să reia discuțiile privind o cooperare navală permanentă cu Bulgaria și Turcia.

Guvernul Niculescu și riscul unor noi taxe

Pe plan intern, una dintre cele mai importante probleme este situația finanțelor publice.

Guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit pe 20 octombrie, cu 280 de voturi, după o perioadă prelungită de criză politică. PSD deține 12 dintre cele 18 portofolii ministeriale, în timp ce premierul este independent, iar PNL și UDMR asigură sprijin parlamentar fără să facă parte din Executiv.

Tensiunile politice au apărut la numai câteva săptămâni de la instalarea Cabinetului. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, i-a avertizat public pe miniștrii social-democrați că unii ar putea să nu mai rămână în funcție până la Crăciun dacă nu respectă deciziile partidului.

Cristian Roșu consideră că această situație arată dificultățile de asumare a responsabilității politice pentru deciziile Guvernului: „Guvernul Luca Niculescu - PSD a rămas în logica opoziției. Am văzut că, mai nou, social-democrații au ajuns să-și certe public propriii miniștri, de parcă nu ar face parte din guvernare.”

Analistul anticipează că președintele va încerca să se delimiteze de eventualele măsuri fiscale nepopulare. „Cred că Nicușor Dan va încerca să se distanțeze cât mai mult de aceste decizii și de costurile lor politice. Va încerca să păstreze beneficiile politice ale guvernării, fără să-și asume și nota de plată”, susține acesta.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, deficitul bugetar după primele nouă luni ale anului 2026 a fost de 78,3 miliarde de lei, reprezentând 3,81% din PIB, comparativ cu 5,31% în perioada corespunzătoare din 2025.

Ținta anuală este de 6,2% din PIB, dar atingerea acesteia depinde și de încasarea unor fonduri europene. Documentația Ministerului Finanțelor indică necesitatea intrării a 4,23 miliarde de euro din granturi PNRR până la sfârșitul anului.

În același timp, premierul a anunțat intenția de a majora pensiile în 2027, fără să precizeze procentul și calendarul, în timp ce posibilitatea creșterii unor taxe nu a fost exclusă definitiv.

Cristian Roșu atrage atenția că atribuțiile președintelui în materie bugetară sunt limitate, iar răspunderea pentru măsurile economice aparține Executivului. „Nu poți invoca la nesfârșit greaua moștenire pentru a justifica propriile decizii. Din momentul în care ai preluat guvernarea, responsabilitatea pentru soluții îți aparține”, mai spune el.

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Dincolo de promisiunile fiscale, rămân întrebări despre sursele de finanțare pentru creșterea pensiilor, consecințele unei eventuale întârzieri a fondurilor europene și capacitatea Guvernului de a controla cheltuielile într-un context economic dificil.

Cătălin Done: securitatea națională nu înseamnă doar armată și înzestrare militară

Cătălin Done consideră că problemele economice, sociale și instituționale nu pot fi separate de discuția despre securitatea națională.

În opinia sa, vulnerabilitățile unei țări nu sunt determinate exclusiv de amenințările militare, ci și de capacitatea sistemelor publice de a funcționa în situații de criză.

„Securitatea națională înseamnă și securitate economică, energetică, alimentară, sanitară, climatică, de mediu, educațională și socială. Înseamnă capacitatea statului de a-și proteja cetățenii, instituțiile și infrastructurile critice în fața unor amenințări multiple, care pot acționa simultan”, subliniază acesta.

Analistul susține că fragilitatea economiei, dependența de resurse externe, problemele din sănătate și educație sau degradarea mediului pot afecta reziliența statului chiar și în condițiile existenței unor capacități militare solide.

El acordă o importanță deosebită educației, inclusiv din perspectiva capacității populației de a recunoaște manipularea și dezinformarea. De altfel, Cătălin Done leagă această abordare și de necesitatea consolidării independenței justiției, a transparenței numirilor în funcții publice și a combaterii eventualelor influențe nelegitime asupra instituțiilor judiciare.

În plan social, analistul atrage atenția asupra felului în care sunt distribuite costurile ajustărilor economice și asupra riscului ca acestea să afecteze disproporționat persoanele vulnerabile.

„Nu putem cere solidaritate cetățenilor dacă povara ajustărilor economice cade disproporționat asupra celor care au cele mai puține resurse, în timp ce privilegiile, risipa bugetară și inegalitățile de acces la oportunități rămân insuficient abordate”, crede acesta.

Pentru Cătălin Done, o strategie națională ar trebui să coreleze apărarea, economia, energia, sănătatea, educația și protecția socială, în loc să trateze fiecare criză separat.

De la datoria de 280 de lei la marile restanțe ale statului. Ce mai are de explicat Nicușor Dan

Pe agenda întrebărilor pentru președinte se află și o restanță de numai 280,52 de lei. Potrivit informațiilor publicate de „Adevărul”, Nicușor Dan figurează pe lista contribuabililor executați silit de Primăria Predeal pentru neplata impozitului aferent unui teren de aproximativ 7.460 de metri pătrați. Autoritățile locale au emis o poprire în septembrie, însă nu este clar dacă suma a fost achitată între timp.

Dincolo de valoarea datoriei, cazul ridică o întrebare despre responsabilitatea fiscală a celui care ocupă cea mai înaltă funcție în stat, într-o perioadă în care românilor li se cere să suporte măsuri de austeritate.

Rămân însă fără răspuns întrebări cu implicații mult mai mari: când vor fi făcute nominalizările pentru conducerea serviciilor de informații, ce angajamente financiare ar putea să își asume România pentru menținerea trupelor americane și cine răspunde de protejarea infrastructurii strategice din Marea Neagră?

Iar peste toate planează anularea alegerilor prezidențiale din 2024, un episod pentru care explicațiile promise de șeful statului sunt încă așteptate.

„Nu putem pretinde că am depășit această criză câtă vreme nu am lămurit ce s-a întâmplat. Încrederea în democrație nu se reconstruiește prin tăcere, ci prin adevăr, transparență și asumarea responsabilității”, concluzionează Cristian Roșu.