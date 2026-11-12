Simion anunță că va colabora și cu PSD, și cu PNL-USR. „Noi înclinăm balanța în Parlament”. Acuzații la adresa lui Nicușor Dan

Liderul AUR, George Simion, a declarat că formațiunea pe care o conduce va continua să colaboreze atât cu PSD, cât și cu alianța PNL-USR în Parlament, susținând că AUR deține un rol decisiv în adoptarea proiectelor legislative.

George Simion, liderul AUR Foto: Profimedia

Declarațiile liderului AUR vin în contextul discuțiilor privind colaborarea dintre PSD și AUR pentru susținerea unor inițiative legislative, amendamente și împărțirea unor funcții în Parlament și în instituțiile statului.

Întrebat despre posibilitatea ca AUR să obțină funcții în structurile parlamentare și în instituțiile aflate sub control parlamentar, George Simion nu a oferit un răspuns concret, dar a susținut că partidul său trebuie să beneficieze de reprezentarea corespunzătoare poziției pe care o ocupă în Parlament.

„Funcții? Al doilea partid al țării să aibă funcții în Parlamentul României? Să aibă o funcție de secretar general adjunct, să aibă anumite președinții în instituții ale statului român care depind direct de Parlament?”, a declarat liderul AUR la Digi24.

Acesta a afirmat că AUR nu a susținut prin vot mai multe formule guvernamentale, însă își va urmări în continuare obiectivele politice și legislative.

„Proiectele noastre, ca al doilea partid al țării, trebuie să prindă viață. Vom colabora și cu PSD, și cu PNL-USR, pentru că noi înclinăm balanța în Parlamentul României și vom continua să facem acest lucru, dar noi rămânem fideli principiilor noastre”, a subliniat George Simion.

Recent, liderul AUR a spus că formațiunea sa va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Luca Niculescu, indiferent dacă Executivul va recurge sau nu la procedura angajării răspunderii pentru rectificarea bugetară. El susține că opoziția trebuie să sancționeze această procedură parlamentară.

Acuzații la adresa lui Nicușor Dan în cazul Călin Georgescu

În aceeași intervenție televizată, George Simion a lansat acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan, susținând că acesta ar fi fost de acord cu arestarea lui Călin Georgescu. Liderul AUR a catalogat dosarul fostului candidat la alegerile prezidențiale drept unul „orchestrat politic”, însă a recunoscut că nu deține informații directe care să susțină presupusa implicare a șefului statului.

„În opinia noastră, Călin Georgescu este o victimă a unui dosar orchestrat politic și, spre deosebire de manifestația din București, unde am surse directe, cu asta nu am surse directe. Dar, cunoscând felul în care se întâmplă lucrurile în arhitectura statului român, v-aș putea spune că cel puțin a dat din cap Nicușor Dan afirmativ când s-a pus problema arestării lui Călin Georgescu”, a afirmat George Simion.

Liderul AUR l-a indicat pe Nicușor Dan drept responsabil și pentru căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, susținând că președintele ar fi avut un rol în demersul politic care a dus la adoptarea moțiunii de cenzură inițiate de AUR împreună cu PSD.

Întrebat de unde are aceste informații, Simion a precizat că nu discută direct cu președintele, dar a făcut referire la presupuse informații provenite din zona instituțiilor statului.

George Simion: „O parte a justiției funcționează la ordinul sistemului”

Referindu-se la situația juridică a lui Călin Georgescu, liderul AUR a susținut că menținerea acestuia în arest nu ar fi justificată și a criticat modul în care funcționează o parte a sistemului judiciar.

„Știm cu toții că o parte a justiției funcționează la ordin, la ordin politic, ar spune unii, la ordinul sistemului. Cum definim acest sistem? Nu știu”, a declarat George Simion.

Acesta a afirmat că responsabilitatea pentru o eventuală eliberare a lui Călin Georgescu ar reveni celor care ar fi decis arestarea acestuia, făcând referire la judecători și procurori.