Video Scandal la ședința din Senat după criza apei. „Nu trebuie să vorbiți” / „Sunteți înfierbântat, nu mai faceți show”

Ședința Comisiei Economice din Senat, convocată joi pentru a aduce lămuriri privind criza apei de la barajul Paltinu, a degenerat într-un schimb dur de acuzații între senatorul Daniel Zamfir (PSD) și reprezentanții USR din sală.

Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat a convocat reprezentanți ai Hidroelectrica, Apele Române, ABA Buzău-Ialomița, ESZ Prahova, DSP Prahova, prefectul județului, precum și un secretar de stat din Ministerul Mediului. Cel din urmă a lipsit, însă, ceea ce a declanșat primele critici. Senatorul Daniel Zamfir a acuzat că neprezentarea secretarului de stat reprezintă o „sfidare la adresa populației”.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a acuzat că întâlnirea ar avea un scop politic.

„Trebuie să înțelegem de ce suntem azi aici, de ce e convocată? Această comisie e doar de fațadă sau de campanie?”, a întrebat senatorul USR Ștefan Pălărie.

Replica lui Daniel Zamfir a venit prompt, acesta reproșându-i colegului lipsa experienței în comisie și contestând modul în care USR își justifică absențele.

„Sunteți membru în comisie? Sunteți prima dată la comisia economică. Nu stăm să vedem dacă a fost sau nu convocată în 48 de ore”, i-a replicat Daniel Zamfir, senator PSD. Acesta l-a criticat pe secretarul de stat de la Ministerul Mediului care, deși fusese invitat, nu s-a prezentat la ședință.

„Să nu vină un secretar de stat când e chemat, e sfidare la adresa populației. Ca un șef, un secretar, doar pentru că e pus de USR și e ascuns, nu vrea să răspundă”, a mai spus Zamfir.

Dialogul dintre Daniel Zamfir și reprezentanții USR a escaladat:

Zamfir: Vreau să ascult care e vinovăția fiecăruia. Cine a ascuns documente. Cineva care răspunde de siguranța națională a ascuns documente de doamna ministru.

Pălărie: Ați chemat televiziunile cu două zile înainte de alegeri să mai faceți niște spațiu publicitar.

Violeta Alexandru, USR: Conduceți ședința? Eu cer cuvântul președintelui de minute în șir, dvs întrerupeți.

Zamfir: În Comisia economică sunt 3 membri de la USR, voi sunteți 4! Nu sunteți membră a comisiei, nu trebuie să vorbiți.

Violeta Alexandru: Sunteți înfierbântat, luați o pauză, să înțelegeți că mă aflu în mandatul oamenilor, sunt senator al României, îl înlocuiesc pe senatorul Ștefănache Gheorghe în această comisie. Potoliți-vă și așteptați să înțelegeți. Această Comisie, condusă ca birou de majoritate PSD, nu a făcut o convocare procedurală astfel încât colegii de la PNL, de exemplu, să fie prezenți. Dvs împiedicați senatorii din această comisie să fie prezenți. Eu sunt aici cu respect față de nevoile oamenilor. Eu citesc și mă informez înainte să vin la o comisie, dvs nu o faceți, ați rămas în urmă 48 de ore! E grav, nu mai faceți show.

Ulterior, Zamfir a criticat-o dur pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pe care a acuzat-o că este „habarnistă” și că a oferit informații eronate despre modul în care a fost gestionat barajul.

„Dacă doamna Monica Hunyadi a fost în avionul Nordis, eu și Grindeanu ne dăm demisia”

La ședință s-a discutat și despre Monica Hunyadi, proprietara unui salon de înfrumusețare din Ilfov, care a ajuns în ultimii ani în conducerea unor companii strategice de stat, fără să aibă experiență.

În iunie 2024, Hunyadi a fost numită membru în consiliul de conducere al Autorității de Siguranță Feroviară Română (ASFR), prin ordin al Ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. Ordinul nr. 1552/27 iunie 2024 nu a fost publicat în Monitorul Oficial și nici pe site-urile oficiale ale ministerului sau autorității. În prezent, numele Monicăi Hunyadi nu mai apare în structura de conducere a ASFR.

Aceasta a ocupat și o funcție de conducere este Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), companie de stat implicată recent în criza apei din Prahova.

„Dacă doamna Monica Hunyadi a fost în avionul Nordis, eu și Grindeanu ne dăm demisia”, a declarat sentaorul PSD, adăugând că există anumite persoane că răspândesc informații false.

Ștefan Pălărie (USR) a intervenit cu o solicitare de clarificare: „Ce spuneți dumneavoastră este că doamna Monica Hunyadi a fost în avion, dar nu în același timp cu domnul Grindeanu? Sau nu a fost în avion? Ca să lămurim.”

Răspunsul lui Zamfir a fost categoric. „Nu are absolut nicio legătură. Însă dacă doamna Hunyadi a fost vreodată într-un avion, Grindeanu își dă demisia. Și eu de mână cu el.”

„Acest ministru nu mai poate gestiona sub nicio formă treburile la Ministerul Mediului”

Senatorul Daniel Zamfir a mai spus că declarațiile ministrului Diana Buzoianu legate de situația de la barajul Paltinu sunt false. El consideră că ministrul și conducerea ANAR trebuie schimbați urgent, responsabilitatea deciziei revenind premierului Ilie Bolojan. Potrivit celor prezentate în comisie, în timpul operațiunilor de golire a barajului au existat riscuri semnificative, cunoscute de Apele Române, iar reparațiile nu au fost finalizate. În plus, bazinele de rezervă care ar fi trebuit să asigure continuitatea furnizării apei au fost găsite avariate.

„Aţi auzit declaraţia directorului tehnic al ANAR-ului, că în fiecare moment a informat în legătură cu situaţia de la Paltinu. Aşadar, minciuna doamnei ministru, că nu ştia ce se întâmplă acolo şi trebuie să găsească nişte ţapii ispăşitori, a fost demontată astăzi, prin depoziţiile oamenilor implicaţi în acest proces.

Aşadar, în momentul ăsta, eu nu-mi doresc ca doamna ministru să-şi mai dea demisia, adică PSD nu mai cere şi vă asigur, demisia doamnei ministru. Din acest moment, răspunderea este strict la primul ministru”, a spus Daniel Zamfir.

El a menţionat că prim-ministrul are, în momentul ăsta, toate elementele pe masă.

„Dacă domnul Bolojan, în continuare cauţionează un ministru în funcţie care în acest moment este lipsit de orice autoritate, acest ministru nu mai poate gestiona sub nicio formă treburile la Ministerul Mediului, cum nu mai poate gestiona nici preşedintele Ghiţă, preşedintele Companiei Apele Române.

Aşadar, de urgenţă, cei doi pe care i-am menţionat, doamna Buzuianu şi preşedintele Autorităţii Naţionale Apele Române, trebuie să plece urgent din funcţie şi, repet, nu mai este doar decizia doamnei ministru de a demisiona. Este răspunderea primului ministru Bolojan să o demită urgent pe doamna ministru”, a spus senatorul Daniel Zamfir.

Ședința s-a încheiat fără concluzii clare privind cauzele exacte ale crizei.