Cine este Monica Hunyadi, implicată în criza apei: traseul surprinzător al patroanei unui coafor, propulsată în funcții cheie în companii strategice de stat

Monica Hunyadi, proprietara unui salon de înfrumusețare din Ilfov, a ajuns în ultimii ani în conducerea unor companii strategice de stat, deși nu are experiență în transporturi sau administrarea resurselor publice. Ea este este acuzată de ministrul Mediului că ar fi contribuit la criza apei din Prahova.

Potrivit declarațiilor de avere și informațiilor publice, Monica Hunyadi a devenit în 2022 membră în Consiliul de Administrație al companiei de stat Electrificare C.F.R. SA, societate care furnizează energie electrică operatorilor feroviari și altor companii din domeniu. Numirea a fost făcută de unicul acționar al firmei, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, scrie G4media.

Funcții în companii strategice

În iunie 2024, Hunyadi a fost numită membru în consiliul de conducere al Autorității de Siguranță Feroviară Română (ASFR), prin ordin al Ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. Ordinul nr. 1552/27 iunie 2024 nu a fost publicat în Monitorul Oficial și nici pe site-urile oficiale ale ministerului sau autorității. În prezent, numele Monicăi Hunyadi nu mai apare în structura de conducere a ASFR.

Potrivit sursei citate, a treia instituție în care Hunyadi a ocupat o funcție de conducere este Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), companie de stat implicată recent în criza apei din Prahova.

Implicată în criza apei din Prahova

Monica Hunyadi a fost angajată ca manager al ESZ, însă a părăsit firma pe 21 noiembrie 2025, cu o săptămână înainte ca situația apei să devină critică. Reprezentanții ESZ nu au oferit până acum detalii privind modul în care a fost angajată și criteriile profesionale îndeplinite.

CV-ul oficial al Monicăi Hunyadi arată că aceasta a absolvit Colegiul Național I.C. Brătianu din Hațeg în 2009, apoi Facultatea de Științele Comunicării la Universitatea de Vest din Arad (2011–2015), unde a urmat și un master în comunicare managerială și resurse umane. Ea este acționar al firmei Hunymoo, care operează un coafor în Ilfov, cu o cifră de afaceri de 226.000 de lei în 2021 și aproximativ 4.000 de lei în 2024.

Declarațiile de avere arată că în 2024 Hunyadi deținea trei autoturisme de lux, două Porsche și un BMW. În 2025 mai figura un singur Porsche, restul fiind vândute. De asemenea, ea deține un teren intravilan în Ohaba de Sub Piatră (Hunedoara) și un apartament în Voluntari (Ilfov).

Potrivit investigațiilor G4media, Monica Hunyadi a fost pasageră pe mai multe zboruri private organizate de compania Nordis, însoțind lideri PSD, printre care Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, dar și membri ai familiei Vicol.

Recent, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat compania ESZ că a contribuit la criza apei din Prahova și Dâmbovița prin neasigurarea unei surse alternative și prin lipsa avertizărilor către primării și populație. Reprezentanții ESZ au respins acuzațiile, dând vina pe Ministerul Mediului și Administrația Națională „Apele Române”.