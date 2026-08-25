Ruptură definitivă în PSD. Constantin Toma confirmă oficial că nu mai candidează din partea partidului: „Se iau decizii greșite, împotriva românilor”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunțat oficial că nu va mai candida din partea PSD pentru un nou mandat la alegerile locale din 2028. Edilul a renunțat și la toate funcțiile de conducere pe care le deținea în partid, criticând în termeni duri deciziile luate de actuala conducere social-democrată.

Primarul Constantin Toma Foto: Foto: FB

Constantin Toma și-a făcut publică decizia marți, 25 august, printr-un mesaj transmis pe Facebook, în care precizează că hotărârea sa este definitivă.

„Decizia mea este luată. Nu voi mai candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău”, a transmis oficial edilul.

Primarul Buzăului susține că a renunțat la funcțiile de conducere pe care le deținea în PSD deoarece, în opinia sa, partidul a luat și continuă să ia decizii greșite, care afectează românii și comunitățile locale. „S-au luat și din păcate se iau o mulțime de decizii greșite de către PSD, împotriva românilor și implicit a comunității buzoiene!”, a afirmat Constantin Toma.

Toma, unul dintre contestatarii actualei conduceri PSD

Poziția primarului din Buzău vine în urma tensiunilor interne din PSD și al schimbărilor produse în conducerea partidului. Constantin Toma s-a numărat printre vocile critice la adresa noii conduceri a formațiunii și a lui Sorin Grindeanu.

Edilul nu a precizat, însă, dacă intenționează să candideze în 2028 din partea unei alte formațiuni politice sau ca independent. El spune că va lua această decizie la momentul potrivit.

„Ce voi face în 2028, la alegeri, voi decide la momentul potrivit! Cert este că nu voi mai cere votul buzoienilor în calitate de membru PSD. Până atunci am un mandat de dus la capăt, multe proiecte de finalizat și o mare responsabilitate față de buzoieni!”, a transmis edilul.

A câștigat alegerile cu scoruri uriașe

Constantin Toma a obținut victorii categorice la ultimele două alegeri locale. El a fost reales cu aproximativ 78% din voturi, iar la scrutinul următor a obținut 67% din sufragii.

În mesajul său, Toma le-a mulțumit oamenilor pentru susținerea acordată.

„Voi munci în continuare cu devotament, pentru un Buzău cât mai atractiv și competitiv pentru toți locuitorii săi, pentru investitori și pentru vizitatori! Mesajul său s-a încheiat cu îndemnul devenit tradițional în comunicările edilului: „HAI BUZĂU!”, a încheiat Toma.