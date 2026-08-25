 Ruptură definitivă în PSD. Constantin Toma confirmă oficial că nu mai candidează din partea partidului: „Se iau decizii greșite, împotriva românilor” | adevarul.ro
search
Marți, 25 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ruptură definitivă în PSD. Constantin Toma confirmă oficial că nu mai candidează din partea partidului: „Se iau decizii greșite, împotriva românilor”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunțat oficial că nu va mai candida din partea PSD pentru un nou mandat la alegerile locale din 2028. Edilul a renunțat și la toate funcțiile de conducere pe care le deținea în partid, criticând în termeni duri deciziile luate de actuala conducere social-democrată.

Primarul Constantin Toma
Primarul Constantin Toma Foto: Foto: FB

Constantin Toma și-a făcut publică decizia marți, 25 august, printr-un mesaj transmis pe Facebook, în care precizează că hotărârea sa este definitivă.

„Decizia mea este luată. Nu voi mai candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău”, a transmis oficial edilul.

Primarul Buzăului susține că a renunțat la funcțiile de conducere pe care le deținea în PSD deoarece, în opinia sa, partidul a luat și continuă să ia decizii greșite, care afectează românii și comunitățile locale. „S-au luat și din păcate se iau o mulțime de decizii greșite de către PSD, împotriva românilor și implicit a comunității buzoiene!”, a afirmat Constantin Toma.

Toma, unul dintre contestatarii actualei conduceri PSD

Poziția primarului din Buzău vine în urma tensiunilor interne din PSD și al schimbărilor produse în conducerea partidului. Constantin Toma s-a numărat printre vocile critice la adresa noii conduceri a formațiunii și a lui Sorin Grindeanu.

Edilul nu a precizat, însă, dacă intenționează să candideze în 2028 din partea unei alte formațiuni politice sau ca independent. El spune că va lua această decizie la momentul potrivit.

„Ce voi face în 2028, la alegeri, voi decide la momentul potrivit! Cert este că nu voi mai cere votul buzoienilor în calitate de membru PSD. Până atunci am un mandat de dus la capăt, multe proiecte de finalizat și o mare responsabilitate față de buzoieni!”, a transmis edilul.

A câștigat alegerile cu scoruri uriașe

Constantin Toma a obținut victorii categorice la ultimele două alegeri locale. El a fost reales cu aproximativ 78% din voturi, iar la scrutinul următor a obținut 67% din sufragii.

În mesajul său, Toma le-a mulțumit oamenilor pentru susținerea acordată.

„Voi munci în continuare cu devotament, pentru un Buzău cât mai atractiv și competitiv pentru toți locuitorii săi, pentru investitori și pentru vizitatori! Mesajul său s-a încheiat cu îndemnul devenit tradițional în comunicările edilului: „HAI BUZĂU!”, a încheiat Toma. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se pregătește de război singura țară NATO fără armată proprie. Submarinele rusești provoacă neliniște
digi24.ro
image
Demi Lovato, apariție spectaculoasă într-o rochie mulată la premiera „Camp Rock 3” | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Integritate cu dublă măsură. Ilie Bolojan, acuzat de un deputat AUR că îl apără pe Dominic Fritz, dar tace când e vorba despre finul său, fost polițist, trimis în judecată pentru trafic internațional de droguri. Tatăl polițistului este primarul liberal din Câmpulung Moldovenesc, supranumit „Bolojan de Bucovina”. Cei doi sunt implicați și într-un scandal cu terenuri
gandul.ro
image
Avertisment dur de la Kremlin. Pot fi atacate fabricile de drone din Marea Britanie
mediafax.ro
image
Cum a reușit, de fapt, Mircea Lucescu să câștige titlul cu Rapid. Daniel Pancu i-a dezvăluit secretul lui „Il Luce”
fanatik.ro
image
Amenințarea anticipatelor. Nicușor Dan, la cel mai important test al mandatului: președinte-jucător sau președinte învins de partide ANALIZĂ
libertatea.ro
image
'EFECTUL BUCURESTI' - Ce a făcut Pan Zhanle la prima competiție după cantonamentul cu David Popovici
gsp.ro
image
Italienii l-au făcut "praf" pe Radu Drăgușin. Cuvinte greu de digerat pentru fundașul român
digisport.ro
image
România, lovită de caniculă și furtuni! Județele care intră sub cod galben
click.ro
image
Avertisment sumbru de la BNR. Consilierul lui Mugur Isărescu: „Vor urma scăderi dramatice. Vom mânca iarbă și scoarță de copac”
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
Stațiunea în care turiştii se pot caza cu 39 de lei pe noapte. "Litoralul pentru Toți" revine din septembrie
observatornews.ro
image
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
cancan.ro
image
Scenariu: Vor plăti CASS la pensie și pensionarii care au pensii sub 2.000 lei. Propunere neașteptată de la UE
newsweek.ro
image
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
prosport.ro
image
Vrancea a înregistrat mai multe cutremure în august. Ce spun seismologii și cât de neobișnuită este situația
playtech.ro
image
„Îl dau afară pe Bergodi?”. Mesajele pe care fanii lui U Cluj i le-au trimis lui Mitică Dragomir. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum își desemnează alte state judecătorii constituționali, în comparație cu România
ziare.com
image
Anamaria Prodan, mesaj puternic în social media
digisport.ro
image
De ce a mers Ioana Grama în vacanță cu fostul soț. „Abia aștept să-i văd reacția, să-i văd fața”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză uriaşă! Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru în Ucraina. Un mic detaliu a făcut SUPER furori, avem imaginile FOTO şi VIDEO
romaniatv.net
image
Cât timp trebuie păstrate de fapt taloanele de pensie! Mulți seniori nu știu asta
mediaflux.ro
image
Prinși în «ofsaid» » Internaţionalul n-a mai putut ascunde relația cu Valentina: „Ești în patul lui!”
gsp.ro
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
Remi Dobre și Bianca Iotu, al doilea cuplu confirmat la Insula Iubirii 2026. Au 12 ani diferență de vârstă și sunt împreună de trei ani
actualitate.net
image
Alina Pușcău a renunțat la părul lung în timpul tratamentului pentru cancer. Cum arată acum
click.ro
image
Eșec total pentru Dragoș Bucur după ce a chemat oamenii la clacă. „Era de așteptat să nu vină nimeni”
click.ro
image
Alimentul antic care poate face minuni pentru sănătate. Are mai mulți nutrienți decât quinoa și orezul brun
click.ro
Sophia Loren și Marlon Brando profimedia 0108629302 (2) jpg
Starul dependent de sex i-a făcut viața un chin divei italiene, la filmări. Cu ce s-a ales după ce a pipăit-o dizgrațios
okmagazine.ro
Diana Spencer, Prințesă de Wales (1961 1997), GettyImages (1) jpg
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a decis un român invitat la nunta vărului să scoată bani din plicul pentru dar: „Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele”
image
Alina Pușcău a renunțat la părul lung în timpul tratamentului pentru cancer. Cum arată acum

OK! Magazine

image
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”