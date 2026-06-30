Bolojan vrea să-i întoarcă pe parlamentari din vacanță: Sesiune extraordinară pentru 3,5 miliarde de euro din PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, marți seară, că România se află într-o situație de interimat politic prelungit, în urma moțiunii de cenzură adoptate în urmă cu două luni, inițiată de PSD și AUR. Șeful Guvernului a subliniat că România nu ar fi avut nevoie de acest provizorat politic.

Bolojan nu susținea ideea de alegeri anticipate

Premierul interimar a mai precizat că PNL nu susține un demers de suspendare a președintelui și că formațiunea sa respinge ideea alegerilor anticipate ca soluție imediată, deși nu le exclude în totalitate în cazul unui blocaj politic prelungit.

„Sunt rezervat că vom ajunge la alegeri anticipate, dar PNL nu va bloca organizarea alegerilor dacă nu se găsește o soluție la această criză politică”, a conchis Bolojan.

Liderul AUR George Simion a declarat marți, 30 iunie, că partidul său începe demersurile pentru suspendarea președintelui României, Nicușor Dan.

„PSD a anunțat inițial acordul de reciprocitate, apoi nu a mai respectat înțelegerea”

Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut o serie de declarații privind negocierile politice din ultima perioadă, susținând că PSD ar fi schimbat poziția inițială referitoare la un acord de reciprocitate între formațiunile politice.

„În primă fază, PSD a anunțat că e de acord cu un acord de reciprocitate”, a afirmat Bolojan.

Acesta a criticat ulterior poziția social-democraților, pe care o consideră contrară unei logici de încredere între partenerii politici.

„Mi s-a părut că nu respectă o bună credință care înseamnă un reînceput de încredere”, a adăugat premierul interimar.

În ceea ce privește discuțiile politice privind formarea guvernului, Ilie Bolojan a respins ideea că și-ar fi schimbat poziția sau că ar fi existat neclarități în comunicare.

„Nu am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea unui guvern, fără condiții”, a spus acesta, explicând că a fost vorba despre scenarii de susținere politică reciprocă între partide.

Premierul interimar a mai precizat că deciziile nu aparțin exclusiv liderilor de partid și că poziționările politice s-au modificat pe parcursul negocierilor.

Stabilitatea politică este esențială pentru bunăstarea unei țări

„Starea de bunăstare a unei țări e dată de stabilitatea politică, oamenii de afaceri știu ce se va întâmpla în anii următori”, a spus Bolojan.

Șeful Guvernului a adăugat că una dintre întrebările esențiale din actualul context politic este legată de direcția viitoarei guvernări și de menținerea disciplinei bugetare.

„Sigur că e o întrebare legitimă cine va veni la guvernare, dacă va menține o linie de sănătate bugetară sau ne vom întoarce de unde am plecat”, a declarat premierul interimar pentru sursa citată.

Ilie Bolojan a subliniat, totodată, importanța evaluărilor periodice și a atragerii fondurilor europene în economie. „E foarte important ca aceste miliarde să intre în România”, a precizat acesta.

Nicușor Dan nu a contribuit la creșterea încrederii dintre PNL și șeful statului, spune Bolojan

În același context, premierul interimar a făcut o referire la relațiile instituționale, susținând că președintele Nicușor Dan nu ar fi contribuit la creșterea încrederii dintre PNL și șeful statului.

„Cred că președintele Nicușor Dan nu a procedat într-o manieră în care să crească încrederea între PNL și dânsul”, a afirmat Bolojan.

Acesta a subliniat că prioritatea actuală rămâne asigurarea stabilității politice și economice. „Trebuie să vedem ce putem face pentru a asigura stabilitatea în România. Oamenii nu vor scandal, vor o soluție, vor să vadă o direcție”, a spus premierul.

„Cheltuielile de personal sunt la 8,1% din PIB și nu putem depăși acest prag”

„Cheltuielile de personal astăzi au o pondere de 8,1% din PIB-ul României și nu putem depăși această pondere”, a afirmat Bolojan.

Șeful Guvernului a făcut și o diferență între eficiența angajaților din sistemul public, precizând că există diferențe semnificative de implicare în muncă. „Întotdeauna există oameni care muncesc mai puțin și oameni care muncesc mai mult”, a spus premierul interimar.

Acesta a făcut referire și la necesitatea reducerii personalului din companiile și instituțiile de stat, susținând că o eventuală reformă trebuie făcută pe criterii de performanță.

„Dacă reducerea se face corect, pleacă cei de care te poți lipsi și rămân cei serioși”, a declarat Bolojan, referindu-se la situația sinecurilor din companiile și instituțiile publice.

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Premierul interimar a comparat procesul de ajustare bugetară cu un tratament necesar pentru corectarea dezechilibrelor economice.

„O corecție se face cu costuri și nu ai cum să faci acest lucru. E ca și cum treci printr-o boală, deficitele sunt un rău. Tratamentul îți face mai întâi mai rău, ca să îți fie mai bine apoi”, a explicat acesta.

În ceea ce privește măsurile de reducere a cheltuielilor la nivel politic, Ilie Bolojan a amintit că au fost deja aplicate tăieri de 10% la nivelul indemnizațiilor parlamentarilor și de 20% la finanțarea partidelor.

Bolojan: „Dacă dărâmi fără să pui ceva în loc, nu ai gândit pașii următori”

„Acum două luni PSD a generat o moțiune de cenzură cu ajutorul AUR, de-atunci suntem într-o situație de interimat. Dacă dărâmi fără să pui ceva în loc, nu ai gândit pașii următori”, a afirmat Bolojan, marți seară, invitat la TVR 1.

Șeful Guvernului a subliniat că România nu ar fi avut nevoie de acest provizorat politic, în contextul mai multor crize care afectează țara.

„România nu avea nevoie de acest provizorat pe care îl avem astăzi. Avem probleme legate de prețul energiei, de sustenabilitate, probleme externe, războiul din Golf, situația generală din Europa etc.”, a declarat premierul interimar.

Ilie Bolojan a precizat că, în ultimele luni, au fost discutate mai multe soluții politice, însă acestea nu au fost finalizate din lipsă de susținere și din cauza evaluării greșite a șanselor de adoptare. „De-atunci s-au încercat diferite soluții, aceste soluții nu au avut o finalitate pentru că nu au estimat corect șansele de a trece”, a spus acesta.

Ilie Bolojan vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va purta discuții cu liderii tuturor formațiunilor politice din Parlament pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, dedicată dezbaterii proiectelor de lege necesare implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „Având în vedere problemele cu care se confruntă țara, merită un efort din partea parlamentarilor”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a mai afirmat că administrarea Guvernului în regim de interimat este dificilă, în special în contextul obligațiilor legate de fondurile europene și implementarea reformelor din PNRR.

„Avem de absorbit sume importante până la sfârșitul lui august, peste 15.000 de contracte, lucrăm cu aproape toate primăriile. Acest lucru înseamnă o serie de reforme”, a explicat Bolojan.

El a subliniat că aceste reforme trebuie adoptate prin Parlament, menționând că pachetul legislativ aprobat recent permite României să evite pierderi financiare semnificative.

„Astăzi, parlamentarii au votat proiecte de legi ce țin de aceste jaloane. E vorba de 2,7 miliarde pe care România îi va încasa, nu îi va pierde”, a precizat premierul interimar.

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„Mai avem încă cinci proiecte de legi care vor trebui adoptate în perioada următoare şi pentru asta am luat legătura astăzi, voi lua şi mâine legătura, cu liderii din Parlament, cu preşedinţii de partide, pentru a gândi o formulă de convocare a unei sesiuni parlamentare extraordinare în aşa fel încât să putem discuta aceste cinci proiecte de legi, care, cumulat, depăşesc aproximativ 3,5 miliarde de euro, o sumă foarte importantă pentru România”, a conchis acesta.

Ilie Bolojan a mai arătat că, în cadrul unei sesiuni extraordinare, parlamentarii pot vota și online, dacă nu se pot prezenta fizic la lucrările Legislativului.

„Atât senatorii, cât și deputații au posibilitatea votului inclusiv online, dacă din motive obiective nu pot veni în București”, a spus acesta.

El a enumerat și o parte dintre reformele vizate de proiectele aflate pe agenda PNRR, printre care Codul de urbanism, legea salarizării unitare, reglementările privind conflictul de interese și cariera funcționarilor publici.

Premierul interimar a sugerat că sesiunea extraordinară ar putea fi convocată în a doua jumătate a lunii iulie, exprimând totodată speranța că actele normative vor fi adoptate cu sprijin transpartinic, pentru a evita pierderea fondurilor europene.

Context politic tensionat

Parlamentul intră de miercuri în vacanță, în condițiile în care partidele nu au reușit încă să ajungă la un acord privind desemnarea unui nou premier și formarea unui Guvern cu puteri depline.

România este în continuare condusă de un Executiv interimar, în frunte cu Ilie Bolojan, după demiterea precedentului Guvern în urma unei moțiuni de cenzură.

Între timp, două încercări de constituire a unui nou cabinet au eșuat: Eugen Tomac și-a retras mandatul înainte de votul din Parlament, iar Guvernul propus de Adrian Veștea nu a obținut susținerea necesară pentru învestire. În acest moment, negocierile dintre principalele forțe politice rămân în impas.