George Simion anunță că începe demersurile pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR îl somează din Teleorman pe șeful statului să numească un premier

Liderul AUR George Simion a declarat marți, 30 iunie, că partidul său începe demersurile pentru suspendarea președintelui României, Nicușor Dan.

George Simion și-a însoțit declarația pe Facebook cu o fotografie în care apar mai mulți lideri ai AUR, întruniți la Alexandria, în Teleorman, la o ședință extraordinară a Consiliului Național al partidului.

”Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan! Astăzi și mâine venim cu multe vești bune de la ședința extraordinară a Consiliului Național de Conducere AUR”, a declarat George Simion.

În comentarii, liderul AUR mai scrie: ”Îl somăm pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligațiilor Constituționale!”.

Nu este prima dată când George Simion amenință cu suspendarea președintelui.

Zilele trecute el susținea că „AUR la guvernare este singura soluție” pentru depășirea crizei politice și preciza că în lipsa unui acord privind desemnarea unui nou premier, președintele Nicușor Dan trebuie suspendat.

Simion anunțase în urmă cu o lună că a început strângerea de semnături pentru suspendarea șefului statului.

Pentru a demara în Parlament acțiunea de suspendare a președintelui e nevoie de o treime din numărul total al senatorilor și deputaților, număr pe care AUR nu îl are. Așadar, ar fi nevoie ca și parlamentari din alte facțiuni să semneze.