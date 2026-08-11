Primii kilometri de autostradă din România deschiși circulației în 2026 vor fi inaugurați marți, 11 august. Este vorba despre secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului a Autostrăzii A3 Transilvania, în lungime de 12,24 kilometri, între nodurile rutiere Zimbor și Românași.

Circulația pe noul lot de autostradă va fi deschisă marți, începând cu ora 16:00, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Marți, 11.08.2026, începând cu ora 16.00, se va deschide circulația pe acest nou lot de autostradă, în lungime de 12,24 km, între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași”, a transmis CNAIR.

Comisia de recepție a secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului și-a început luni activitatea. Anunțul a fost făcut de Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, care a precizat că lucrările sunt finanțate prin Programul Transport 2021-2027.

Cât a costat lotul de autostradă

Lucrările la secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului au fost realizate de asocierea SC SA&PE Construct SRL – SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostrade SRL. Contractul a avut o durată de 36 de luni, dintre care 12 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Valoarea lucrărilor se ridică la 905 milioane de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Cristian Pistol a subliniat anterior importanța strategică a Autostrăzii Transilvania pentru infrastructura rutieră a României. Potrivit șefului CNAIR, după construirea Autostrăzii Unirii (A8), A3 va contribui la realizarea unei legături rutiere moderne între regiunile istorice Transilvania și Moldova, precum și între frontiera de vest a României, la Borș, și cea de est, la Ungheni.

Lucrările la lotul Chiribiș – Biharia al Autostrăzii Transilvania au ajuns la 65%

Lucrările pe lotul Chiribiș – Biharia al Autostrăzii Transilvania (A3) au ajuns la un stadiu de execuție de 65%, constructorul fiind în avans față de graficul stabilit, spune CNIR. Potrivit companiei, ritmul lucrărilor se menține ridicat, în ciuda dificultăților din piață privind aprovizionarea cu bitum și creșterea costurilor la combustibil.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a declarat, luna trecută, în timpul unei vizite pe șantierul din județul Bihor, că proiectul se desfășoară conform prevederilor contractuale și că nu există probleme legate de decontări sau modificări ale lucrărilor.