Academia Oamenilor de Știință este o fabrică de sinecuri, acuză USR. „O șmecherie care să mai bage niște bani în buzunarele unor șmecheri de partid”

USR a transmis marți că bugetul pentru 2026 al Academiei Oamenilor de Știință din România, prezentat în comisiile reunite pentru buget-finanțe, confirmă faptul că instituția funcționează mai degrabă ca un mecanism de recompensare a unor persoane apropiate mediului politic, decât ca un centru real de cercetare. Senatorul USR Narcis Mircescu a catalogat AOSR drept o sinecură.

Potrivit datelor analizate de USR, 85% din buget este alocat indemnizațiilor și cheltuielilor de personal, în timp ce doar 10% este direcționat către proiecte de cercetare.

Discuții tensionate în comisie

Senatorul USR Narcis Mircescu a întrebat în cadrul comisiei dacă suma de 6,41 milioane de lei, trecută la categoria „alte cheltuieli”, reprezintă de fapt indemnizațiile acordate membrilor AOSR.

Președinta instituției, Doina Banciu, a confirmat că banii sunt destinați acestor indemnizații, acordate conform legislației în vigoare, potrivit comunicatului USR.

Banciu a admis că aceste sume se adaugă celor 3,1 milioane de lei prevăzute la „cheltuieli cu personalul”.

Narcis Mircescu: „AOSR funcționează ca o fabrică de sinecuri, nu ca o instituție care produce cercetare”

Potrivit calculelor prezentate de USR, bugetul total al AOSR pentru 2026 este de 11,13 milioane de lei, dintre care 9,51 milioane sunt destinate indemnizațiilor și salariilor. Doar aproximativ 10% din fonduri rămân pentru activități de cercetare.

„Cam ce proiecte de cercetare se pot face când tu cheltuieşti aproape toţi banii pe salarii? Se vede clar că AOSR este o fabrică de sinecuri şi nimic altceva, rolul ei nu e să facă cercetare, de care să beneficieze toţi românii, ci este o şmecherie care să mai bage nişte bani în buzunarele unor şmecheri de partid”, a declarat senatorul Narcis Mircescu, citat într-un comunicat al USR.

Acesta a mai semnalat că pe site-ul instituției nu există informații despre proiectele de cercetare derulate în 2025.



Inițiativă legislativă pentru desființarea mai multor institute

Amintim că USR a anunțat că a depus luni o inițiativă legislativă care vizează desființarea a șase instituții considerate „centre de pseudo-cercetare” și consumatoare de fonduri publice.

Printre acestea se numără: Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR), Academia de Științe Medicale (ASM), Academia de Științe Tehnice (AST), Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL), Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) și Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD)

Potrivit USR, scopul proiectului este reducerea risipei bugetare și redirecționarea fondurilor către domenii cu impact real.