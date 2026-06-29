Săptămâna decisivă pentru încheierea crizei politice. Îl va nominaliza Nicușor Dan pe Sorin Grindeanu? Mizele din spatele desemnării premierului

Peste câteva zile se împlinesc două luni de la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan. După ce inițial au lăsat să se înțeleagă că ar putea vota învestirea unui guvern condus de Sorin Grindeanu, liberalii și-au nuanțat poziția, condiționând acest sprijin de încheierea unui acord care să prevadă o serie de angajamente clare. Totuși, președintele Nicușor Dan pare înclinat să îi încredințeze mandatul lui Grindeanu, pe care îl consideră politicianul cu cele mai mari șanse de a coagula o majoritate parlamentară.

Analistul politic Cristian Roșu a explicat, într-un dialog cu „Adevărul”, că decizia îi aparține în totalitate președintelui și că, odată desemnat, candidatul la funcția de prim-ministru are șanse reale să obțină votul Parlamentului, întrucât puțini aleși sunt dispuși să riște declanșarea alegerilor anticipate.

„E greu să dau un termen efectiv. Pot spune doar că, în momentul de față, mingea este la Nicușor Dan și, cel mai probabil, premierul desemnat de Nicușor Dan are șanse mari să treacă, pentru că nu cred că sunt atât de mulți parlamentari care își doresc alegeri anticipate", spune Cristian Roșu.

Potrivit analistului, apropierea dintre Nicușor Dan și PSD nu este de dată recentă. În opinia sa, președintele are nevoie de sprijinul unui partid puternic în Parlament pentru a-și putea promova agenda, în timp ce PSD are interesul de a avea un șef al statului dispus să îi protejeze interesele. După eșecul tentativei de a influența conducerea PNL, social-democrații ar fi devenit, în această logică, partenerul cel mai convenabil pentru Nicușor Dan.

„Ceea ce îl determină pe Nicușor Dan să facă asta este faptul că un președinte are nevoie de un partid. Ca un președinte să fie puternic, trebuie să poată face jocuri în Parlament și să aibă, într-o formă, guvernul de partea sa. A încercat să preia, într-o anumită măsură, PNL-ul, nu i-a reușit, iar PSD este următorul partid de calibru cu care Nicușor Dan își poate face jocurile. Este o apropiere între PSD și Nicușor Dan de care ambele părți au nevoie. Nicușor Dan are nevoie de un partid puternic în Parlament, iar PSD are nevoie de un președinte care să îi protejeze interesele. Dacă ne uităm atent, vedem că PSD nu are în momentul de față un lider puternic. Sorin Grindeanu este un lider slab din punct de vedere electoral", mai spune Roșu.

De ce l-a propus Bolojan pe Siegfried Mureșan

În opinia lui Cristian Roșu, nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru a reprezentat în primul rând o încercare de a amplifica presiunile interne din PSD. Analistul susține că liderul PNL, Ilie Bolojan, urmărește să îl expună pe Sorin Grindeanu nemulțumirilor din partid, după ce numeroși lideri locali și oameni numiți în funcții au rămas fără posturi în urma căderii guvernului.

„Sorin Grindeanu și Nicușor Dan au încercat, prin căderea guvernului Bolojan, să schimbe nu doar guvernul, ci și poziția lui Ilie Bolojan în partid. Au încercat să numească o conducere care să fie de acord cu un guvern PSD-PNL. În momentul de față, prin desemnarea lui Siegfried Mureșan, Bolojan încearcă să administreze același medicament în PSD, adică să îl facă pe Sorin Grindeanu să suporte presiunea și furia baronilor locali din partid și să îl țină cât mai departe de guvernare. În timp ce noi vorbim, Ilie Bolojan este încă la Palatul Victoria. Am văzut deja doi primari PSD, Toma și Negoiță, care au ieșit public cu opinii împotriva lui Sorin Grindeanu. Asta înseamnă că Sorin Grindeanu este obligat să ajungă la guvernare, fie ca premier, fie printr-un premier pe care îl controlează, pentru a liniști PSD-ul", explică Roșu.

Ionuț Stroe, după scenariul lui Dan Motreanu despre un premier PSD desemnat fără știrea partidului: „Adevărata trădare este către USR”

Presiunea este amplificată de faptul că numeroși oameni ai PSD care și-au pierdut funcțiile odată cu demiterea guvernului Bolojan se așteptau la o revenire rapidă la putere, iar aceasta întârzie deja de aproape două luni.

„Să ne aducem aminte că atunci când s-a rupt guvernul Bolojan au fost mulți oameni din PSD care au plecat din funcții, mă refer la secretari de stat, dar mai ales la prefecți. Discursul lor era: «Nici nu îmi iau cana de cafea, pentru că mă întorc peste câteva săptămâni.» Gândiți-vă la presiunea la care este supus Sorin Grindeanu. El trebuie să ducă PSD-ul înapoi la guvernare, altfel va avea probleme interne foarte mari", adaugă analistul.

De ce evită Grindeanu funcția de premier

Paradoxal, spune Cristian Roșu, liderul PSD nu ar avea un interes real să preia funcția de prim-ministru. În ultimele luni, Sorin Grindeanu și alți lideri social-democrați au criticat măsurile de austeritate promovate de guvernul Bolojan, însă odată ajunși la putere ar fi nevoiți să gestioneze aceeași situație bugetară dificilă.

„Fără discuție, situația economică este proastă. Vedem asta cu toții, nu trebuie să fim mari specialiști în economie. În timpul guvernului Bolojan, mulți lideri PSD apropiați de Sorin Grindeanu au criticat măsurile luate și au spus că lucrurile ar fi trebuit făcute altfel, că TVA-ul nu trebuia mărit și așa mai departe. Toate aceste mesaje au plăcut publicului, în special electoratului PSD, dar ele nu sunt fezabile. Dacă se va ajunge la un guvern condus de Sorin Grindeanu, acesta nu va putea livra ceea ce a promis, pentru că situația economică este foarte dificilă. România se împrumută deja la dobânzi apropiate de categoria junk, chiar dacă încă nu este clasificată astfel", avertizează Roșu.

În opinia sa, liderul PSD ar prefera o formulă în care să influențeze guvernarea fără să suporte direct costurile politice ale măsurilor nepopulare.

„Lucrurile arată rău, iar Sorin Grindeanu nu vrea să își asume costurile unui astfel de mandat de premier. I-ar conveni mult mai mult un premier de altă culoare politică, eventual de la PNL, în timp ce PSD ar controla jocurile fără să suporte costurile electorale", mai spune analistul politic.

Alegerile anticipate ar avantaja în primul rând AUR

În ceea ce privește ipoteza alegerilor anticipate, Cristian Roșu consideră că aceasta rămâne puțin probabilă, însă apreciază că AUR ar fi principalul beneficiar al unui asemenea scenariu.

„Pentru AUR, scenariul anticipatelor ar fi ideal. Dacă mai cade un guvern în Parlament, AUR va pune presiune pe Nicușor Dan să declanșeze alegerile anticipate și va putea amenința, în mod legitim, inclusiv cu suspendarea președintelui. Va spune că două guverne au căzut în Parlament și că este firesc să se meargă din nou la vot. În acel moment, vocea AUR ar fi mult mai puternică și, într-o anumită măsură, mai legitimă. Nu știu câți parlamentari din PNL, PSD, USR sau UDMR s-ar mai regăsi în viitorul Parlament dacă ar avea loc alegeri anticipate. Doar AUR ar avea de câștigat în mod clar. Probabil și PNL ar crește ușor, dar pentru PSD, USR și UDMR lucrurile sunt mult mai incerte", conchide Cristian Roșu.