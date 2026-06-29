search
Luni, 29 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Săptămâna decisivă pentru încheierea crizei politice. Îl va nominaliza Nicușor Dan pe Sorin Grindeanu? Mizele din spatele desemnării premierului

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Peste câteva zile se împlinesc două luni de la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan. După ce inițial au lăsat să se înțeleagă că ar putea vota învestirea unui guvern condus de Sorin Grindeanu, liberalii și-au nuanțat poziția, condiționând acest sprijin de încheierea unui acord care să prevadă o serie de angajamente clare. Totuși, președintele Nicușor Dan pare înclinat să îi încredințeze mandatul lui Grindeanu, pe care îl consideră politicianul cu cele mai mari șanse de a coagula o majoritate parlamentară.

Nicușor Dan primește delegația PSD la Palatul Cotroceni. FOTO: Presidency.ro
Nicușor Dan primește delegația PSD la Palatul Cotroceni. FOTO: Presidency.ro

Analistul politic Cristian Roșu a explicat, într-un dialog cu „Adevărul”, că decizia îi aparține în totalitate președintelui și că, odată desemnat, candidatul la funcția de prim-ministru are șanse reale să obțină votul Parlamentului, întrucât puțini aleși sunt dispuși să riște declanșarea alegerilor anticipate.

„E greu să dau un termen efectiv. Pot spune doar că, în momentul de față, mingea este la Nicușor Dan și, cel mai probabil, premierul desemnat de Nicușor Dan are șanse mari să treacă, pentru că nu cred că sunt atât de mulți parlamentari care își doresc alegeri anticipate", spune Cristian Roșu.

Potrivit analistului, apropierea dintre Nicușor Dan și PSD nu este de dată recentă. În opinia sa, președintele are nevoie de sprijinul unui partid puternic în Parlament pentru a-și putea promova agenda, în timp ce PSD are interesul de a avea un șef al statului dispus să îi protejeze interesele. După eșecul tentativei de a influența conducerea PNL, social-democrații ar fi devenit, în această logică, partenerul cel mai convenabil pentru Nicușor Dan.

„Ceea ce îl determină pe Nicușor Dan să facă asta este faptul că un președinte are nevoie de un partid. Ca un președinte să fie puternic, trebuie să poată face jocuri în Parlament și să aibă, într-o formă, guvernul de partea sa. A încercat să preia, într-o anumită măsură, PNL-ul, nu i-a reușit, iar PSD este următorul partid de calibru cu care Nicușor Dan își poate face jocurile. Este o apropiere între PSD și Nicușor Dan de care ambele părți au nevoie. Nicușor Dan are nevoie de un partid puternic în Parlament, iar PSD are nevoie de un președinte care să îi protejeze interesele. Dacă ne uităm atent, vedem că PSD nu are în momentul de față un lider puternic. Sorin Grindeanu este un lider slab din punct de vedere electoral", mai spune Roșu.

De ce l-a propus Bolojan pe Siegfried Mureșan

În opinia lui Cristian Roșu, nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru a reprezentat în primul rând o încercare de a amplifica presiunile interne din PSD. Analistul susține că liderul PNL, Ilie Bolojan, urmărește să îl expună pe Sorin Grindeanu nemulțumirilor din partid, după ce numeroși lideri locali și oameni numiți în funcții au rămas fără posturi în urma căderii guvernului.

„Sorin Grindeanu și Nicușor Dan au încercat, prin căderea guvernului Bolojan, să schimbe nu doar guvernul, ci și poziția lui Ilie Bolojan în partid. Au încercat să numească o conducere care să fie de acord cu un guvern PSD-PNL. În momentul de față, prin desemnarea lui Siegfried Mureșan, Bolojan încearcă să administreze același medicament în PSD, adică să îl facă pe Sorin Grindeanu să suporte presiunea și furia baronilor locali din partid și să îl țină cât mai departe de guvernare. În timp ce noi vorbim, Ilie Bolojan este încă la Palatul Victoria. Am văzut deja doi primari PSD, Toma și Negoiță, care au ieșit public cu opinii împotriva lui Sorin Grindeanu. Asta înseamnă că Sorin Grindeanu este obligat să ajungă la guvernare, fie ca premier, fie printr-un premier pe care îl controlează, pentru a liniști PSD-ul", explică Roșu.

Ionuț Stroe, după scenariul lui Dan Motreanu despre un premier PSD desemnat fără știrea partidului: „Adevărata trădare este către USR”

Presiunea este amplificată de faptul că numeroși oameni ai PSD care și-au pierdut funcțiile odată cu demiterea guvernului Bolojan se așteptau la o revenire rapidă la putere, iar aceasta întârzie deja de aproape două luni.

„Să ne aducem aminte că atunci când s-a rupt guvernul Bolojan au fost mulți oameni din PSD care au plecat din funcții, mă refer la secretari de stat, dar mai ales la prefecți. Discursul lor era: «Nici nu îmi iau cana de cafea, pentru că mă întorc peste câteva săptămâni.» Gândiți-vă la presiunea la care este supus Sorin Grindeanu. El trebuie să ducă PSD-ul înapoi la guvernare, altfel va avea probleme interne foarte mari", adaugă analistul.

De ce evită Grindeanu funcția de premier

Paradoxal, spune Cristian Roșu, liderul PSD nu ar avea un interes real să preia funcția de prim-ministru. În ultimele luni, Sorin Grindeanu și alți lideri social-democrați au criticat măsurile de austeritate promovate de guvernul Bolojan, însă odată ajunși la putere ar fi nevoiți să gestioneze aceeași situație bugetară dificilă.

„Fără discuție, situația economică este proastă. Vedem asta cu toții, nu trebuie să fim mari specialiști în economie. În timpul guvernului Bolojan, mulți lideri PSD apropiați de Sorin Grindeanu au criticat măsurile luate și au spus că lucrurile ar fi trebuit făcute altfel, că TVA-ul nu trebuia mărit și așa mai departe. Toate aceste mesaje au plăcut publicului, în special electoratului PSD, dar ele nu sunt fezabile. Dacă se va ajunge la un guvern condus de Sorin Grindeanu, acesta nu va putea livra ceea ce a promis, pentru că situația economică este foarte dificilă. România se împrumută deja la dobânzi apropiate de categoria junk, chiar dacă încă nu este clasificată astfel", avertizează Roșu.

În opinia sa, liderul PSD ar prefera o formulă în care să influențeze guvernarea fără să suporte direct costurile politice ale măsurilor nepopulare.

„Lucrurile arată rău, iar Sorin Grindeanu nu vrea să își asume costurile unui astfel de mandat de premier. I-ar conveni mult mai mult un premier de altă culoare politică, eventual de la PNL, în timp ce PSD ar controla jocurile fără să suporte costurile electorale", mai spune analistul politic.

Alegerile anticipate ar avantaja în primul rând AUR

În ceea ce privește ipoteza alegerilor anticipate, Cristian Roșu consideră că aceasta rămâne puțin probabilă, însă apreciază că AUR ar fi principalul beneficiar al unui asemenea scenariu

„Pentru AUR, scenariul anticipatelor ar fi ideal. Dacă mai cade un guvern în Parlament, AUR va pune presiune pe Nicușor Dan să declanșeze alegerile anticipate și va putea amenința, în mod legitim, inclusiv cu suspendarea președintelui. Va spune că două guverne au căzut în Parlament și că este firesc să se meargă din nou la vot. În acel moment, vocea AUR ar fi mult mai puternică și, într-o anumită măsură, mai legitimă. Nu știu câți parlamentari din PNL, PSD, USR sau UDMR s-ar mai regăsi în viitorul Parlament dacă ar avea loc alegeri anticipate. Doar AUR ar avea de câștigat în mod clar. Probabil și PNL ar crește ușor, dar pentru PSD, USR și UDMR lucrurile sunt mult mai incerte", conchide Cristian Roșu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
digi24.ro
image
Mesajul lui Traian Băsescu despre blocajul privind nominalizarea premierului: „Mai vedem la toamnă!”
stirileprotv.ro
image
Bacalaureat 2026. Candidații susțin proba la Limba și literatura română. Subiectele care au picat în anii trecuți
gandul.ro
image
Călin Georgescu, atac la adresa lui Emil Boc: Slugărnicie absolută
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă în primul meci al zilei de la CM 2026, Brazilia – Japonia. Se joacă de la ora 20.00 și Ancelotti nu a ezitat. A zis totul despre Neymar
fanatik.ro
image
Cum e împins spre prescripție cazul primarului care a servit interesele imobiliare ale Liei Savonea în Chiajna. Dosarul lui Mircea Minea a pierdut doi ani între instanțe
libertatea.ro
image
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Susținut din tribune de părinți și iubită, David Popovici i-a dedicat victoria unei alte persoane: "Vreau să îi spun că o iubesc"
digisport.ro
image
Cât costă să mănânci pe plaja din Năvodari în 2026. „Contează dacă și mâncarea e bună”
click.ro
image
Turcia face planuri pentru "Canalul Istanbul", ca să ia presiunea de pe Bosfor. Ar lega Marea Neagră de Marea Marmara
antena3.ro
image
A venit nota de plată pentru dezmăţul bugetar din ultimii ani. „Scăderea salariilor în termeni reali este rezultatul exagerărilor pe care le-am avut în anii anteriori” VIDEO
zf.ro
image
"Este cel mai frumos din lume". Reacția unei turiste străine, impresionată de Festivalul de Teatru din Sibiu
observatornews.ro
image
BACALAUREAT 2026 | Ce a picat la limba română. Subiectul care a dat bătăi de cap elevilor
cancan.ro
image
Cum calculezi ce bani ai acumulat la pensie până azi? Cum afli când te pensionezi? Casa de Pensii te ajută
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
Caniculă extremă în România! Codul roşu se extinde, unde sunt restricţii de trafic
playtech.ro
image
Ar fi cea mai mare surpriză din istorie. Naționala pe care mizează un jurnalist pe care îl vezi mereu la televizor
fanatik.ro
image
O familie de americani a părăsit SUA și a cumpărat o casă cu 11.500 de euro în Europa: „Am găsit un mod de viață diferit”
ziare.com
image
S-a terminat! Emma Răducanu: "Nu îmi vine să cred că spun asta!"
digisport.ro
image
Flick a lansat maneaua „Bacu'” la romană, pamflet la adresa „șmecherilor": „Eminescu e șucar doar când e în buzunar"
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Subiecte grele la Bac 2026. Nimeni nu se aştepta la poezie!
romaniatv.net
image
Cele mai frumoase mesaje, urări și felicitări de Sf. Petru și Pavel. Cui îi spunem „La mulți ani”
mediaflux.ro
image
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
gsp.ro
image
INTERVIU | De la Consiliul Local Brașov, la Palatul Victoria. Ilinca Ghiza (USR) își asumă o ambiție uriașă: își dorește scaunul de premier al României
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Anamaria Prodan, dezvăluiri după mini anevrismul cerebral suferit: „Nu mai am nimic de demonstrat nimănui… Am mare grijă de mine!”
click.ro
image
Adi Nartea, încă nu are planuri de vacanță. De ce suferă actorul din „Vlad” mereu de ziua lui
click.ro
image
Nu mai scoate câinele la plimbare la aceste temperaturi. Când poate deveni căldura letală pentru animale
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Un cerc de piatră necunoscut, descoperit în apropiere de Belfast (© Queen's University)
Un cerc de piatră necunoscut, vechi de 4.000 de ani, descoperit de arheologi în apropiere de Belfast
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce are de gând să facă în vacanță Tily Niculae. „Cred că Dumnezeu mă iubește. A fost o perioadă intensă”
image
Anamaria Prodan, dezvăluiri după mini anevrismul cerebral suferit: „Nu mai am nimic de demonstrat nimănui… Am mare grijă de mine!”

OK! Magazine

image
„Un sărut pe inimă și altul… mai jos!” Cât de pasional era Napoleon atunci când îi scria scrisori de amor lui Joséphine!

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte