 Rusia lovește podul Maiaki, care leagă sudul Ucrainei de România și Republica Moldova, susține Institutul pentru Studiul Războiului | adevarul.ro
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Rusia lovește podul Maiaki, care leagă sudul Ucrainei de România și Republica Moldova, susține Institutul pentru Studiul Războiului

Război în Ucraina
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Atacul nocturn al Moscovei asupra șoselei M-15 a obligat Kievul să oprească traficul spre porturile de la Dunăre, principala sa rută de export de cereale după prăbușirea exporturilor maritime.

Podul Maiaki, situat pe șoseaua M-15
Podul Maiaki, situat pe șoseaua M-15/FOTO:Instagram

Forțele ruse au lovit podul Maiaki, situat pe șoseaua M-15, în noaptea de 9 august, susține Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Atacul a întrerupt o legătură rutieră esențială între sudul Ucrainei și Republica Moldova și România. Ruta Odesa–Reni traversează Nistrul și alimentează porturile de la Dunăre, care au devenit principala poartă de export a Kievului după ce atacurile rusești au paralizat navigația sa în Marea Neagră.

Informații contradictorii despre soarta podului

Bloggerii militari ruși au relatat despre atac, însă versiunile lor au fost puternic divergente. Unii au susținut că forțele ruse au distrus complet structura, în timp ce alții au publicat imagini menite să demonstreze că podul este încă în picioare. O publicație locală din zona orașului Ismail a relatat, tot pe 9 august, că atacul a avariat trecerea. Serviciul de Stat pentru Frontieră al Ucrainei a confirmat, separat, că autoritățile au restricționat temporar traficul pe această rută. Moscova mai vizase aceeași structură în decembrie 2025.

De ce contează coridorul terestru

Potrivit evaluării ISW, Rusia a lovit probabil podul Maiaki pentru a sufoca exporturile ucrainene de cereale. Aceste exporturi trec acum printr-un coridor terestru pe care Kievul se bazează tot mai mult de când atacurile au perturbat rutele sale maritime. Moscova și-a intensificat constant această campanie începând din iulie 2026. Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, căpitanul de rangul trei Dmitro Pletenciuk, a oferit o estimare pe 31 iulie, potrivit căreia atacurile rusești ar fi avariat peste 20 de nave în apropierea Mării Negre, încetinind considerabil fluxul de mărfuri. Totodată, principala uniune a fermierilor din țară,Consiliul Agrar Ucrainean, a estimat că atacurile rusești au redus cu aproximativ o treime capacitatea de export de cereale a Ucrainei.

Ministrul Politicii Agrare și Alimentației, Taras Vîsoțki, a descris consecințele acestei situații, precizând că atacurile obligă Kievul să redirecționeze cerealele și mărfurile pe ruta fluviului Dunărea. Rusia a mai folosit aceeași tactică în iulie 2023, când fostul ministru Mîkola Solski relata că atacurile au distrus peste noapte 60.000 de tone de cereale în portul Cernomorsk, pe 19 iulie. Prin urmare, conchide ISW, Rusia își mută probabil accentul loviturilor de pe coridorul maritim pe cel terestru, cu scopul de a bloca exporturile de cereale și de a slăbi economia ucraineană în ansamblu.

Turcia propune un moratoriu în Marea Neagră

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a adus în discuție, tot pe 9 august, o altă direcție diplomatică. Acesta a declarat că Ankara a propus Rusiei și Ucrainei un moratoriu privind atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Potrivit lui Fidan, ambele părți au primit propunerea, iar Turcia așteaptă acum răspunsul acestora.

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