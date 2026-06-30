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Video Florin Manole (PSD), declarații în cazul cutremurător al azilelor din Bihor: „Pot spune că oameni importanți din județ știau ceea ce se întâmpla acolo”

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Deputatul PSD Florin Manole a declarat marți, 30 iunie, la Palatul Parlamentului, că social-democrații nu vor lua o decizie privind proiectul de lege necesar pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR înainte de a analiza forma finală a actului normativ. El a vorbit despre ancheta din Bihor privind persoanele vulnerabile găzduite în condiții ilegale și despre blocajul politic privind desemnarea viitorului premier.

Deputatul PSD, Florin Manole. FOTO: gov.ro
Deputatul PSD, Florin Manole. FOTO: gov.ro

Declarații despre perchezițiile la azilele din Bihor. ”Am trimis raportul Corpului de Control la Parchet”

Florin Manole a fost întrebat și despre descinderile DIICOT din județul Bihor, care vizează asociația ce găzduia persoane vârstnice și persoane cu dizabilități.

Deputatul PSD a afirmat că, în perioada în care a fost ministru al Muncii, a dispus trimiterea raportului Corpului de Control la Parchet, după ce au apărut suspiciuni privind posibile fapte penale.

„Am făcut tot ceea ce ținea de mine, cu toate instrumentele pe care le aveam. După evaluarea raportului de control aveam suspiciuni că este vorba despre fapte penale. Am trimis raportul către Parchet. Așa s-a ajuns la ceea ce s-a întâmplat astăzi”, a declarat Manole.

Acesta a subliniat că asociația vizată de anchetă nu ar fi avut niciodată acreditare sau licență pentru furnizarea de servicii sociale.

„Vorbim despre o asociație care, după știința mea, nu a avut niciodată nicio licențiere, nicio acreditare”, a precizat deputatul.

Manole a explicat că a decis să trimită Corpul de Control al ministerului de la București după ce raportul întocmit la nivel județean i s-a părut incomplet.

„Am fost nemulțumit de acel raport de la nivel județean, care nu părea să explice întreaga situație la adevărata sa anvergură, motiv pentru care am trimis Corpul de Control de la București”, a spus acesta.

Întrebat dacă a existat protecție politică pentru asociația anchetată, Florin Manole a evitat un răspuns categoric.

„Nu pot să spun dacă a fost sau nu protecție politică. Pot spune însă că existau informații în presa locală, că oameni importanți din județ știau despre ceea ce se întâmpla acolo și că raportul instituțiilor locale nu m-a mulțumit”, a declarat deputatul.

El a adăugat că situația nu era necunoscută nici la nivel național.

„Nu vorbim despre un caz necunoscut. Au fost televiziuni naționale care au făcut reportaje despre acel loc”, a afirmat Manole.

PSD așteaptă proiectul de lege privind deblocarea PNRR

Întrebat dacă PSD va susține proiectul de lege care trebuie adoptat pentru deblocarea unei tranșe din PNRR, Florin Manole a spus că forma actului normativ nu a ajuns încă la partidele din coaliție.

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„Suntem cât se poate de constructivi, rămânem în marja acordului pe care l-am semnat, dar n-am mai văzut nicio evoluție de atunci. Ar trebui să vedem despre ce este vorba”, a declarat deputatul PSD.

Acesta a precizat că nici reprezentanții UDMR și USR nu ar fi primit o variantă actualizată a proiectului.

Întrebat despre posibilitatea convocării unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea legii până la finalul lunii, Manole a afirmat că nu are cunoștință despre o astfel de solicitare.

„Nu pot să vă spun ce vom face raportat la o lege pe care nu am văzut-o”, a spus el.

Deputatul PSD a susținut că proiectul ar fi trebuit promovat de Ministerul Fondurilor Europene și a amintit că jalonul respectiv a fost amânat în repetate rânduri.

„A fost amânat de ministrul Fondurilor Europene de la momentul respectiv, cred că a fost domnul Boloș. Este în ultima cerere de plată pe care trebuie să o închidem acum”, a explicat Manole.

El a adăugat că, în perioada în care a activat în minister, a lăsat un proiect de lege care urma să fie îmbunătățit în urma consultărilor cu sindicatele.

Despre blocajul politic: „Toată lumea a ajuns la concluzia PSD”

Referindu-se la negocierile pentru formarea viitorului Guvern, Florin Manole a susținut că România se află într-un blocaj politic și că partidele de dreapta au ajuns, în cele din urmă, la aceeași concluzie pe care PSD o exprimase cu două luni în urmă.

„Suntem într-o situație de blocaj. PNL, USR și UDMR au ajuns la concluzia PSD-ului de acum două luni, că este nevoie de voturile PSD”, a declarat deputatul.

Acesta a afirmat că majoritatea parlamentară necesară pentru învestirea unui Guvern poate fi obținută doar printr-o colaborare între PSD și celelalte formațiuni proeuropene.

Întrebat despre afirmațiile liberalilor potrivit cărora PSD ar fi „agresorul” care încearcă să își impună propriul premier, Florin Manole a răspuns: „Dacă PSD, care a spus «fără Ilie Bolojan», este evaluat ca fiind agresor, atunci cei care spun același lucru astăzi ar trebui tratați cu aceeași măsură.”

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