Parlamentul a adoptat un pachet de legi pentru PNRR. Ilie Bolojan: „Evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro”

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Parlamentul a adoptat marți, 30 iunie, un pachet important de legi necesare îndeplinirii jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit acestuia, actele normative vizează digitalizarea și eficientizarea activității în cercetare, modernizarea legislației din domeniul apelor, măsuri pentru o administrare mai eficientă a terenurilor agricole ale statului, precum și accelerarea investițiilor publice, în special în domeniul construcțiilor.

„Astăzi, Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR”, a transmis Ilie Bolojan într-o postare publicată pe Facebook.

Premierul interimar a precizat că, înainte de vot, ministerele au pregătit proiectele legislative în domeniile educației și cercetării, mediului și agriculturii, acestea fiind discutate în prealabil cu reprezentanții Comisiei Europene.

„Aceste proiecte au fost discutate cu reprezentanții Comisiei Europene, care au confirmat că prevederile respectă angajamentele asumate de România”, a afirmat Bolojan.

Șeful Guvernului a subliniat că adoptarea pachetului legislativ permite evitarea unor penalizări financiare semnificative și protejarea fondurilor europene destinate României.

„Prin adoptarea acestor legi, evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro și ne asigurăm că România nu pierde fonduri europene importante”, a transmis premierul interimar.

Totodată, Bolojan a precizat că noile reglementări vor contribui la reducerea blocajelor administrative și la accelerarea implementării proiectelor de investiții aflate în derulare.

În final, acesta a mulțumit parlamentarilor care au susținut pachetul legislativ și a subliniat că prioritatea Guvernului rămâne absorbția fondurilor europene și finalizarea investițiilor.

„Prioritatea noastră este să nu pierdem bani europeni și să finalizăm investițiile de care România are nevoie”, a conchis Ilie Bolojan.