search
Marți, 30 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Parlamentul a adoptat un pachet de legi pentru PNRR. Ilie Bolojan: „Evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Parlamentul a adoptat marți, 30 iunie, un pachet important de legi necesare îndeplinirii jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Bolojan a mulțumit parlamentarilor care au susținut pachetul. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Bolojan a mulțumit parlamentarilor care au susținut pachetul. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Potrivit acestuia, actele normative vizează digitalizarea și eficientizarea activității în cercetare, modernizarea legislației din domeniul apelor, măsuri pentru o administrare mai eficientă a terenurilor agricole ale statului, precum și accelerarea investițiilor publice, în special în domeniul construcțiilor.

„Astăzi, Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR”, a transmis Ilie Bolojan într-o postare publicată pe Facebook.

Premierul interimar a precizat că, înainte de vot, ministerele au pregătit proiectele legislative în domeniile educației și cercetării, mediului și agriculturii, acestea fiind discutate în prealabil cu reprezentanții Comisiei Europene.

„Aceste proiecte au fost discutate cu reprezentanții Comisiei Europene, care au confirmat că prevederile respectă angajamentele asumate de România”, a afirmat Bolojan.

Șeful Guvernului a subliniat că adoptarea pachetului legislativ permite evitarea unor penalizări financiare semnificative și protejarea fondurilor europene destinate României.

„Prin adoptarea acestor legi, evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro și ne asigurăm că România nu pierde fonduri europene importante”, a transmis premierul interimar.

Totodată, Bolojan a precizat că noile reglementări vor contribui la reducerea blocajelor administrative și la accelerarea implementării proiectelor de investiții aflate în derulare.

În final, acesta a mulțumit parlamentarilor care au susținut pachetul legislativ și a subliniat că prioritatea Guvernului rămâne absorbția fondurilor europene și finalizarea investițiilor.

„Prioritatea noastră este să nu pierdem bani europeni și să finalizăm investițiile de care România are nevoie”, a conchis Ilie Bolojan.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
digi24.ro
image
Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat
stirileprotv.ro
image
Anca Alexandrescu și Realitatea TV continuă RĂZBOIUL împotriva lui Călin Georgescu: „Se crede Dumnezeu!”
gandul.ro
image
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
mediafax.ro
image
Mandatul de executare al lui Mario Iorgulescu a fost anulat! Mai face închisoare fiul președintelui LPF? „Nu avem ce să facem”
fanatik.ro
image
Rezultate Evaluarea Națională 2026. 7 elevi au avut media generală 10, 79% dintre elevi au luat note de trecere, înainte de contestații
libertatea.ro
image
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
digi24.ro
image
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
gsp.ro
image
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
digisport.ro
image
Cum se ferește Cătălin Botezatu de hoți la Londra?
click.ro
image
Realitatea despre cumpărarea unei case de 1 euro în Italia. Ce au descoperit străinii după ce s-au mutat în Sicilia
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Perle la BAC 2026: "Bacovia e demn de milă, îi e frig de moarte" și "Plumbul e un pietroi greu şi urât"
observatornews.ro
image
BREAKING | Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate
cancan.ro
image
Pensionarii și persoanele cu handicap primesc carduri noi pentru ajutorul social de 250 lei. Când iau banii?
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
Cât va ajunge Euro până la finalul lui 2026. Previziunile economiștilor pentru curs, inflație și prețuri
playtech.ro
image
SuperLiga pe caniculă? Avertisment meteo de la specialişti pentru fotbalişti: „Risc maxim să jucaţi la ora 17 la peste 40 de grade!”
fanatik.ro
image
Greșelile pe care le fac șoferii pe vreme de caniculă. Sfaturile lui Titi Aur pentru întreținerea mașinii
ziare.com
image
Neymar nu s-a putut abține, după ce ”echipa care va câștiga Cupa Mondială 2026” a fost eliminată în șaisprezecimi
digisport.ro
image
Ce se întâmplă în corp când temperaturile trec de 40 de grade? Insolația, urgența medicală care poate deveni fatală
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Tribunalul București a demontat, pas cu pas, planul Primăriei S1 de a executa Romprest. Motivarea hotărârii instanței: Abuz de drept cu privire la cererile de intervenție în cascadă
mediaflux.ro
image
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Covorul roșu, spaima lui Nicușor Dan! De ce nu-l nimerește: „Nu-s formule matematice!”. Verdictul stiliștilor
click.ro
image
A fost numită de două ori „cea mai frumoasă fată din lume”, iar acum s-a căsătorit. Cine este soțul ei
click.ro
image
Dan Negru, dezvăluiri emoționante despre bunicul său: „Avea 96 de ani și nu și-a căutat niciodată fericirea”
click.ro
Prințul Harry foto profimedia 1091114760 jpg
Prințul Harry a făcut declarații explozive în privința vizitei din Marea Britanie! Își mai ia copiii și pe Meghan Markle cu el?
okmagazine.ro
people silhouette touching moon (1) jpg
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Matilda, fiica lui Cătălin Zmărăndescu, a dat lovitura în Spania! A câștigat două titluri de campion mondial la Brazilian Jujitsu! „Este sufletul echipei”
image
Covorul roșu, spaima lui Nicușor Dan! De ce nu-l nimerește: „Nu-s formule matematice!”. Verdictul stiliștilor

OK! Magazine

image
Povestea tristă a celei mai frumoase prințese iraniene, moartă acum 25 de ani. Fost model pentru Valentino, a fost măcinată de durere

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic