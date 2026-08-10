Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan

Polițiștii din Londra au confiscat un Ferrari evaluat la aproximativ 3,7 milioane de lire sterline, în cadrul unei operațiuni desfășurate în weekend împotriva șoferilor care conduc periculos.

În total, scrie BBC, Poliția Metropolitană a confiscat 90 de mașini, în valoare de peste 8 milioane de lire sterline. Acestea au fost ridicate din Kensington, Chelsea și Hyde Park, în perioada 7-9 august.

Polițiștii au vizat șoferii care conduceau fără asigurare, în mod antisocial sau periculos. Ferrari-ul Monza SP2 este unul dintre cele 499 de exemplare produse de constructorul italian și se afla în Marea Britanie de doar o zi când a fost oprit, potrivit poliției.

Șoferul condusese mașina mai puțin de jumătate de oră, avea doar un permis provizoriu și nu avea asigurare.

Un model Monza SP2 a fost vândut la licitație la începutul acestui an pentru 3,7 milioane de lire sterline.

15 dintre vehicule au fost confiscate în baza unor prevederi care permit poliției să ridice imediat o mașină folosită într-un mod periculos, fără să fie necesară emiterea unui avertisment prealabil.

Inspectorul-șef Geoff Tatman, care a coordonat operațiunea, a declarat că locuitorii din zonă se plâng frecvent de șoferii care conduc periculos sau își modifică mașinile într-un mod care îi deranjează pe cei din jur.

Un alt bărbat, oprit pentru suspiciunea că circula fără asigurare, a fost arestat fiind suspectat de deținere de droguri în scopul distribuirii. Alte două persoane au fost arestate pentru presupuse fapte de hărțuire și încălcarea legislației privind imigrația.

Poliția Metropolitană a precizat că numărul și valoarea vehiculelor confiscate au fost cele mai mari din ultimii cinci ani, de când este desfășurată operațiunea.