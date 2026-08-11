Pilonul 2 a trecut de 100 de miliarde de lei câștig. Câți bani sunt, de fapt, în conturile românilor

Fondurile de pensii private obligatorii au ajuns la active de 246,7 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie, iar câștigul net acumulat pentru participanți a trecut, pentru prima dată, de 100 de miliarde de lei. Peste 350.000 de participanți și beneficiari au primit deja plăți în valoare totală de 7,9 miliarde de lei.

Pentru prima dată de la lansarea sistemului de pensii private obligatorii, câștigul net obținut de fondurile de Pilon 2 a depășit pragul de 100 de miliarde de lei.

La finalul lunii iulie 2026, acesta a ajuns la 108,6 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 20,7 miliarde de euro, potrivit calculelor publicate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România.

În aceeași perioadă, activele nete administrate de fondurile de pensii private au ajuns la 246,7 miliarde de lei, aproximativ 47 de miliarde de euro.

Câștigul de 108,6 miliarde de lei este distinct de valoarea totală a activelor administrate. APAPR îl prezintă ca fiind câștigul net obținut pentru participanți prin investițiile realizate de fondurile de pensii.

Câți români sunt în Pilonul 2

La fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși aproximativ 8,5 milioane de participanți.

Dintre aceștia, peste 4,6 milioane contribuie regulat, lună de lună.

Contribuția la Pilonul 2 este în prezent de 4,75% din venitul brut și face parte din contribuția de asigurări sociale de 25%.

Banii sunt administrați de fondurile de pensii private și investiți în instrumentele permise de legislație.

Peste 350.000 de persoane au primit deja bani

Potrivit APAPR, fondurile de pensii private obligatorii au făcut până acum plăți totale de 7,9 miliarde de lei către peste 350.000 de participanți și beneficiari.

Plățile reprezintă o etapă diferită față de perioada de acumulare a contribuțiilor.

Datele furnizate de APAPR arată că, după mai bine de 18 ani de funcționare a sistemului, sute de mii de persoane au ajuns deja în situația de a primi sume din Pilonul 2.

Unde sunt investiți banii

Aproximativ 95% din activele fondurilor de pensii private sunt investite în România, potrivit APAPR.

Circa două treimi din active sunt plasate în titluri de stat, iar peste un sfert sunt investite în companii listate la Bursa de Valori București.

Prin structura portofoliilor, fondurile de Pilon 2 sunt atât investitori în titluri emise de statul român, cât și investitori pe piața de capital locală.

Ce reprezintă cele 246,7 miliarde de lei

Cifra de 246,7 miliarde de lei reprezintă activele nete administrate de fondurile de pensii private obligatorii în numele participanților.

Din această sumă, APAPR indică un câștig net acumulat de 108,6 miliarde de lei.

Prin urmare, cele două cifre trebuie privite separat: 246,7 miliarde de lei reprezintă valoarea activelor nete administrate, în timp ce 108,6 miliarde de lei reprezintă câștigul net calculat de APAPR pentru participanți.

Pilonul 2, după mai bine de 18 ani

Sistemul de pensii private obligatorii funcționează în România de mai bine de 18 ani.

În această perioadă, contribuțiile participanților au fost investite de fondurile de pensii, iar activele administrate au crescut până la nivelul actual de 246,7 miliarde de lei.

În prezent, Pilonul 2 reprezintă unul dintre principalele mecanisme de economisire pe termen lung pentru populație, potrivit APAPR.

Pentru participanți, valoarea acumulată în cont este formată din contribuțiile virate și rezultatele investițiilor fondului la care sunt înscriși.

Cum verifică un participant cât are acumulat

Cei care nu știu la ce fond de pensii contribuie pot folosi portalul Pilonul2.ro pentru a identifica fondul.

Ulterior, pe site-ul administratorului, participantul își poate deschide un cont online pentru a verifica suma acumulată, istoricul contribuțiilor și alte informații despre propriul cont.

La nivelul întregului sistem, cifrele raportate la sfârșitul lunii iulie sunt de 246,7 miliarde de lei active nete, 108,6 miliarde de lei câștig net și 7,9 miliarde de lei plăți către peste 350.000 de participanți și beneficiari.