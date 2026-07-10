Plățile cash de peste 10.000 de euro vor fi interzise în UE. Calendarul noilor reguli

Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă a luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. De la 10 iulie 2026, autoritățile europene și statele membre trebuie să pună în aplicare cadrul necesar pentru aplicarea noilor reguli prevăzute de Regulamentul (UE) 2024/1624.

Printre măsurile adoptate se află și introducerea unei limite comune de 10.000 de euro pentru plățile în numerar în anumite tranzacții comerciale, plafon care va deveni aplicabil începând cu 10 iulie 2027.

Noul plafon european pentru plățile în numerar

Regula privind limita de 10.000 de euro este prevăzută în articolul 80 din Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Potrivit articolului 80 alineatul (1), persoanele care comercializează bunuri sau prestează servicii nu vor putea accepta sau efectua plăți în numerar care depășesc valoarea de 10.000 de euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională ori într-o monedă străină.

Regula se aplică indiferent dacă plata este realizată printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a fi legate între ele.

Regulamentul stabilește astfel un plafon comun la nivelul Uniunii Europene pentru tranzacțiile comerciale efectuate în numerar. Statele membre pot însă păstra sau introduce limite mai mici, astfel încât regulile naționale mai restrictive pot continua să se aplice.

Ce se întâmplă la 10 iulie 2026

Data de 10 iulie 2026 marchează o etapă importantă în pregătirea și armonizarea noului sistem european de combatere a spălării banilor. În această etapă, Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA), Comisia Europeană și autoritățile competente din statele membre au atribuții privind elaborarea standardelor și orientărilor necesare pentru aplicarea unitară a regulamentului.

Printre măsurile pregătite se numără ghiduri privind evaluarea riscurilor și procedurile interne pe care entitățile obligate trebuie să le aplice pentru prevenirea spălării banilor.

Astfel, articolul 10 alineatul (4) prevede elaborarea unor orientări privind politicile, procedurile și controalele interne pe care entitățile obligate trebuie să le aibă în vedere.

De asemenea, articolul 11 alineatul (3) prevede elaborarea unor orientări privind factorii de risc care trebuie luați în considerare atunci când sunt evaluate relațiile de afaceri și tranzacțiile.

Un alt termen important este prevăzut la articolul 28 alineatul (1), care stabilește elaborarea unor standarde tehnice privind anumite aspecte ale obligațiilor de verificare a clienților.

Aceste măsuri sunt necesare pentru ca autoritățile și entitățile obligate să aibă reguli clare înainte de aplicarea completă a noului sistem.

Data la care intră efectiv în vigoare limita de 10.000 de euro

Calendarul general este stabilit în articolul 90 din Regulamentul (UE) 2024/1624. Potrivit acestui articol, regulamentul a intrat în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, însă se aplică începând cu 10 iulie 2027, cu anumite excepții prevăzute pentru unele categorii de entități.

Deoarece articolul 80 privind limitarea plăților în numerar nu are o dată proprie de aplicare, acesta intră în vigoare odată cu aplicarea generală a regulamentului, respectiv la 10 iulie 2027.

Mai puțin cash în 2024: Care este limita zilnică pe care o poate plăti un român la magazin

Prin urmare, de la această dată, comercianții și prestatorii de servicii din Uniunea Europeană vor trebui să respecte limita maximă de 10.000 de euro pentru plățile cash, cu respectarea eventualelor limite mai stricte stabilite de legislațiile naționale.

Impactul pentru România: ce limite există deja pentru plățile cash

România are deja un sistem de limitare a operațiunilor în numerar, stabilit prin Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar. Aceste reguli se aplică în special firmelor, persoanelor fizice autorizate și altor entități care desfășoară activități economice.

În multe situații, plafoanele prevăzute de legislația românească sunt mai mici decât limita europeană de 10.000 de euro, dar introducerea plafonului european nu va însemna automat o creștere a sumelor care pot fi plătite în numerar în România.

Plăți cash între firme și alte entități economice

Pentru operațiunile efectuate între persoane juridice, PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și alte entități economice, legislația românească prevede următoarele limite:

încasările în numerar de la o persoană sunt limitate la 5.000 de lei pe zi;

plățile în numerar către o persoană sunt limitate la 5.000 de lei pe zi;

totalul plăților cash efectuate într-o zi către persoane din această categorie nu poate depăși 10.000 de lei.

Legea interzice și fragmentarea unei tranzacții în mai multe plăți mai mici atunci când scopul este evitarea plafonului legal.

Relațiile cu magazinele de tip cash & carry

Pentru operațiunile realizate între firme și magazinele de tip cash & carry există un plafon distinct:

încasările în numerar de la o persoană juridică sunt permise până la 10.000 de lei pe zi;

plățile în numerar către astfel de magazine sunt supuse aceleiași limite.

Tranzacții între persoane fizice

În cazul operațiunilor între două persoane fizice, limitele sunt diferite.

Legislația permite plăți în numerar de până la 50.000 de lei pentru o tranzacție între persoane fizice. Și în acest caz este interzisă împărțirea artificială a unei tranzacții în mai multe operațiuni pentru evitarea limitei.

Operațiuni între persoane fizice și firme

Pentru tranzacțiile în care sunt implicate persoane fizice și entități economice, se aplică limitele prevăzute de Legea nr. 70/2015, în funcție de natura operațiunii. De exemplu, plățile sau încasările legate de activități economice intră sub plafoanele stabilite pentru operatorii economici.

„Cash Only”. Blocajul informatic readuce în discuție un subiect controversat: cât de sigură e renunțarea la bani fizici?

Limita pentru numerarul păstrat în casieria firmelor

Legea stabilește și reguli privind sumele de numerar care pot fi păstrate în casieriile persoanelor juridice.

În general, soldul de numerar din casierie nu poate depăși 50.000 de lei, cu anumite excepții prevăzute de lege pentru unele categorii de activități.