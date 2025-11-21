search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
CE somează România să transpună complet legislaţia privind pieţele instrumentelor financiare

Publicat:

Comisia Europeană a decis să iniţieze proceduri de infringement trimiţând scrisori de punere în întârziere către 13 state membre, printre care şi România, pentru că nu transpus complet Directiva UE 790 din 2024 care amendează Directiva UE 65 din 2014 privind privind pieţele instrumentelor financiare, în vederea asigurării coerenţei cu Regulamentul privind pieţele instrumentelor financiare (MiFIR).

Sediul Comisiei Europene
CE somează România să transpună legislaţia privind pieţele instrumentelor financiare. Foto arhivă

Statele care au primit scrisori sunt: Belgia, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franţa, Italia, Lituania, Ţările de Jos, Portugalia, Polonia şi România.

Statele membre trebuiau să transpună Directiva UE 790 din 2024 în legislaţia naţională până în 29 septembrie 2025.

Această Directivă cere ţărilor membre să prevadă sancţiuni pentru încălcarea anumitor provizioane noi din MiFIR legate de casetele consolidate. Acestea sunt fluxuri de date centralizate care aduc împreună preţurile şi volumele instrumentelor financiare, cum ar fi acţiuni şi bonduri, de la sute de firme de tranzacţionare din toate statele membre UE într-un flux de informaţii, accesibil în mod egal tuturor.

Implementarea deplină a legislaţiei este cheia pentru a asigura lansarea cu succes a casetelor consolidate şi aplicarea cadrului MiFIR.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere către aceste state membre. Ele au acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde, a finaliza transpunerea şi a notifica măsurile lor către Executivul comunitar. În absenţa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat. 

