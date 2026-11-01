Rogobete îi atacă pe Bolojan și pe fostul șef al CNAS: „A fost un fel de slugă politică”. Ce schimbări pregătește pentru sistemul de sănătate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un atac dur la adresa fostului premier Ilie Bolojan și a fostului președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, pe care îl acuză că a pus în aplicare măsuri de austeritate fără o strategie clară, cu efecte grave asupra sistemului sanitar.

Ministrul Alexandru Rogobete Foto: FB

Declarațiile au fost făcute duminică, la Antena 3, unde ministrul a vorbit despre criza financiară din sistemul sanitar, pe care o consideră una dintre cele mai grave din ultimul deceniu. Potrivit lui Rogobete, situația s-a ameliorat după rectificarea bugetară, iar Ministerul Sănătății nu mai are nevoie de fonduri suplimentare până la sfârșitul anului.

„Cel mai bun lucru întâmplat sănătății în ultima perioadă este că Horațiu Moldovan și-a dat demisia din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul l-a acuzat pe fostul șef al CNAS că ar fi executat deciziile fostului premier fără să țină cont de consecințele asupra pacienților și unităților medicale.

„Domnul Horațiu Moldovan, în toată această perioadă, a fost un fel de slugă politică a premierului demis Ilie Bolojan și a pus în aplicare aceste tăieri, fără cap și fără viziune. Drept dovadă că, din august începând, pacienții cu cancer nu mai aveau acces la chimioterapie, drept dovadă că toate programele naționale gestionate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate erau în mare dificultate la începutul lunii august și, respectiv, în luna septembrie”, a declarat ministrul, citat de News.ro.

Acesta a susținut că problemele financiare s-au resimțit inclusiv în unitățile de primiri urgențe, în serviciile de ambulanță și în secțiile de terapie intensivă, unde au existat dificultăți în aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare.

„Eu nu-mi aduc aminte în ultimii 10 ani de zile, la nivel național, generalizat, unitățile de primiri urgențe, sau ambulanțele, sau secțiile de ATI, să rămână fără materiale sanitare și medicamente”, a afirmat Rogobete.

Disputa cu Bolojan privind bugetul pentru sănătate

Alexandru Rogobete a respins acuzațiile fostului premier Ilie Bolojan referitoare la modul în care a fost construit bugetul pentru sănătate în 2026. Ministrul susține că sumele solicitate de Ministerul Sănătății au fost reduse în momentul aprobării bugetului.

Ministrul Sănătății anunță un audit la CNAS, după demisia lui Horațiu Moldovan. „Există facturi restante începând cu luna iulie”

El a dat ca exemplu finanțarea unităților de primiri urgențe, pentru care ar fi solicitat 660 de milioane de lei, însă ar fi primit doar 440 de milioane.

„Bolojan, care încruntat, așa cum era el, a tăiat să facă economii, a alocat în ianuarie 440 de milioane, adică o scădere cu peste 30% față de cât am cerut. De acolo a început scindarea dintre mine și dânsul”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, rectificarea bugetară a prevăzut încă 210 milioane de lei pentru acest domeniu, sumă pe care o consideră necesară pentru acoperirea cheltuielilor.

Gărzile medicilor ar putea fi plătite la nivelul salariilor din 2026

O altă prioritate anunțată de ministrul Sănătății este modificarea sistemului de plată a gărzilor. Alexandru Rogobete vrea ca acestea să fie remunerate în funcție de salariul aflat în plată, nu de cel din 2018, cum se întâmplă în prezent.

Ministrul și-a propus ca măsura să fie implementată până la finalul acestui an și să includă și un mecanism de plată progresivă, prin care medicii care efectuează mai multe gărzi să primească o remunerație suplimentară.

„Cea mai mare urgență astăzi și lucrăm deja pentru a reuși să o rezolvăm până la finalul lui 1 decembrie acestui an, este plata gărzilor la valoarea salariului aflat în plată”, a declarat Alexandru Rogobete.

Acesta a explicat că medicii care efectuează cinci, șase sau șapte gărzi pe lună ar trebui recompensați suplimentar, având în vedere nivelul ridicat de epuizare.

„De la a doua, a treia, a patra gardă în plus pe lună, îmi doresc să adăugăm un bonus, tariful de gardă să crească progresiv, pentru că gradul de epuizare al unui medic care face 5, 6, 7 gărzi pe lună este unul foarte mare comparativ cu cel care face doar o gardă”, a precizat ministrul.

Planul vizează și medicii rezidenți din anii I, II și III, care în prezent nu sunt remunerați pentru gărzile efectuate. Rogobete susține că aceștia ar trebui incluși în liniile de gardă plătite, indiferent de anul de pregătire.

Impactul bugetar estimat pentru actualizarea tarifelor și plata gărzilor rezidenților este de aproximativ 500 de milioane de lei anual.

„Nu este o sumă atât de mare, ținând cont că bugetul sistemului de sănătate este de 130 de miliarde pe an”, a explicat Alexandru Rogobete.

Program național pentru reducerea infecțiilor nosocomiale

Ministrul Sănătății a anunțat și pregătirea unui nou program dedicat prevenirii și reducerii infecțiilor asociate asistenței medicale, cunoscute drept infecții nosocomiale. Proiectul ar urma să fie lansat în transparență decizională în următoarele două-trei săptămâni.

„Îmi doresc ca în curând, și estimez 2-3 săptămâni din acest moment, să lansăm în transparență decizională un nou program de acțiuni prioritare dedicat infecțiilor asociate activității medicale”, a declarat Rogobete.

În final, Alexandru Rogobete a criticat și USR, pe care l-a acuzat că și-a construit ascensiunea politică inclusiv pe tema infecțiilor nosocomiale și a tragediei de la Colectiv.