 Vești bune pentru medicii rezidenți. Câți bani ar putea primi pentru gărzile efectuate. Anunțul ministrului Sănătății | adevarul.ro
search
Vineri, 30 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Vești bune pentru medicii rezidenți. Câți bani ar putea primi pentru gărzile efectuate. Anunțul ministrului Sănătății

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, 30 octombrie, că prioritatea sa va fi includerea rezidenţilor la plata gărzilor şi apoi actualizarea tarifului de gardă la valoarea din 2026.

Alexandru Rogobete
Alexandru Rogobete Foto: Facebook/Alexandru Rogobete

„Suntem deja în discuţii cu toţi factorii implicaţi, cu societăţi profesionale, sindicate, vor urma şi şedinţe oficiale începând de săptămâna viitoare. Îmi doresc foarte mult să includem pentru plata gărzilor rezidenţii. Rezidenţii de anul 1, 2, 3 care acum fac numeroase gărzi, patru, cinci, şase gărzi pe lună neplătite.

Vreau să fie foarte clar şi o spun ferm pentru că ştiu că sunt persoane care trebuie să audă acest lucru. Medicul rezident nu este apendicele medicului primar şi nici anexa profesorului. Este un membru al echipei medicale care are nevoie de suport, de susţinere şi de respect, la fel ca orice alt om din sistemul de sănătate", a declarat Alexandru Rogobete, vineri, la finalul şedinţei de Guvern, potrivit News.ro.

El a precizat că îşi propune şi actualizarea tarifului gărzilor la valoarea salariilor din 2026.

„Prima mea prioritate va fi includerea rezidenţilor la plata gărzilor şi apoi actualizarea tarifului de gardă la valoarea anului 2026. Pentru că cea mai mare inechitate în sistemul de sănătate astăzi este că plătim gărzile la un tarif calculat la valoarea salariilor din 2018”, a mai afirmat ministrul Rogobete.

În aprilie, pe când făcea parte din guvernul condus de Ilie Bolojan, Rogobete anunța modificarea unui ordin aflat în transparență decizională pe site-ul ministerului.

Schimbarea urmărea să asigure plata obligatorie a medicilor rezidenți pentru gărzile efectuate în afara programului normal de lucru.

„Dacă le cerem responsabilitate, trebuie să existe și recunoaștere clară a muncii lor. Rezidenții nu sunt spectatori în sistem. Sunt deja parte din deciziile care se iau în timp real și din îngrijirea pacienților, în fiecare zi.

Rezidenții nu sunt o anexă a medicului specialist, a medicului primar sau a «profului». Ei sunt viitorul sistemului de sănătate și cei pe care ne bazăm pentru o construcție onestă, care nu mai ține cont de trecut, ci de prezent și viitor”, a transmis ministrul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
digi24.ro
image
Sindicaliștii feroviari critică rectificarea bugetară: „Mergeți cu trenul București - Satu Mare înainte să decideţi bugetele”
stirileprotv.ro
image
Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026. Ministrul Finanțelor: „Mai avem 70 de miliarde de lei de finanțat”
gandul.ro
image
Halloween spectaculos la Casa Albă! Melania și Donald Trump au împărțit dulciuri copiilor, iar Air Force One a făcut senzație pe cer
mediafax.ro
image
Propus de UEFA la șefia FIFA, Răzvan Burleanu a luat decizia: „Vă spun adevărul, nu bârfe”
fanatik.ro
image
11 ani de la Colectiv: Unul dintre patronii clubului a ieșit deja din pușcărie, un altul se pregătește pentru liberarea condiționată. Ce procese îi așteaptă în anii următori
libertatea.ro
image
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Are 40 și ceva de mii pe lună!”. Vali Moraru: ”Stați puțin, nu ne amețiți. Cum adică?”
digisport.ro
image
Andreea Bănică, dezvăluiri emoționante despre tatăl său: „Se lăuda cu mine peste tot”
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Salariu de 3.200 de euro pe lună în Germania. Ce condiții oferă o companie care angajează şi români
observatornews.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
cancan.ro
image
La 1 ianuarie pot apărea 100.000 pensionari speciali cu pensii între 6.200 și 16.000 lei. Ce va face guvernul?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Răzvan Onea, dorit în SuperLiga! Curg ofertele pentru fundașul Rapidului
fanatik.ro
image
Guvernul Luca Niculescu poate cădea în câteva luni: „Situația politică va fi dinamică”
ziare.com
image
A venit răspunsul lui Cornel Țălnar, după ce a fost numit "bestie" și "canalie" de Cornel Dinu
digisport.ro
image
Apa miroase a ouă stricate, dar turiștii vin în număr mare. Stațiunea de lângă România unde cazarea costă 10 euro pe noapte
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a semnat DECRETUL vineri seara. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Localitățile sub 1.500 de locuitori vor fi comasate. Măsura este voluntară, apoi devine obligatorie
mediaflux.ro
image
„St. Moritz de România” a rămas un vis! Ce s-a ales de proiectul de milioane de euro promis la munte: GSP are imagini la zi cu stadionul
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European
actualitate.net
image
Fiica lui Cosmin Cernat s-a mutat de acasă, după ce ar fi fost abuzată de soțul Monicăi Iagăr. Unde locuiește tânăra: „Nu îmi este ușor să trec prin așa ceva”
click.ro
image
Secretele rochiei de infarct a Codruței Filip! A purtat artista lenjerie intimă? „Regret să dezamăgesc publicul”
click.ro
image
Christa Pike, prima declarație după ce a supraviețuit injecției letale: „Mă doare corpul”
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Regina Suditha a Thailandei și Regina Buthanului Casa Regală din Bhutan 2 jpg
O iubire NU chiar inocentă! Ea avea 7 ani, el 17, iar acum sunt soț și soție și au trei copii
okmagazine.ro
Un sarcofag roman intact, aparținând unui copil, descoperit la marginea de nord a necropolei tomitane
Sarcofagul roman intact de la Constanța, descoperit la aproximativ un kilometru și jumătate de orașul antic Tomis
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mai tinere cu 10 ani, după operația estetică la gât! Sfatul designerilor pentru Minodora și Ozana Barabancea: „Pot purta din nou decolteuri”
image
Fiica lui Cosmin Cernat s-a mutat de acasă, după ce ar fi fost abuzată de soțul Monicăi Iagăr. Unde locuiește tânăra: „Nu îmi este ușor să trec prin așa ceva”

OK! Magazine

image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii