Războiul acuzațiilor între Rogobete și Bolojan după rectificarea bugetară: „Cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră!”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, i-a răspuns dur fostului premier Ilie Bolojan, după ce acesta l-a acuzat că nu a gestionat corespunzător bugetul instituției și că nu a reușit să atragă fonduri europene în valoare de 700 de milioane de lei. Rogobete susține că, dimpotrivă, fostul șef al Guvernului a redus cu 200 de milioane de lei suma solicitată la începutul anului pentru finanțarea serviciilor de urgență, bani care au fost realocați abia la rectificarea bugetară.

Alexandru Rogobete. Foto: Facebook

„Domnule Bolojan, cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră! Nu aveți nicio limită în a manipula oamenii? Astăzi, minciuna şi manipularea au fost demontate cu cifre! Fostul premier Ilie Bolojan susţine public că eu nu am anticipat corect necesarul bugetar şi că de aici ar fi pornit criza din sănătate. Nimic mai fals!”, a scris ministrul Sănătății într-o postare pe Facebook.

Acesta a respins acuzațiile fostului premier, afirmând că a solicitat de la începutul anului 660 de milioane de lei pentru finanțarea serviciilor de urgență, însă suma a fost redusă cu 200 de milioane de lei de către Ilie Bolojan.

Potrivit lui Rogobete, la rectificarea bugetară aprobată vineri, serviciile de urgență au primit suplimentar aproximativ 200 de milioane de lei, exact suma diminuată anterior. Ministrul îl acuză pe fostul premier că a creat o criză financiară în sistemul de urgență și că încearcă acum să transfere responsabilitatea asupra celor care au avertizat asupra deficitului de finanțare.

„Domnule Bolojan, cine a greşit estimarea bugetară? Eu, care am solicitat banii necesari, sau dumneavoastră, care i-aţi tăiat cu ipocrizie? Aţi creat o criză financiară în serviciile de urgenţă, iar acum încercaţi să transferaţi responsabilitatea asupra celor care v-au avertizat!”, a transmis Alexandru Rogobete.

Schimb de acuzații după rectificarea bugetară

Replica ministrului vine după ce Ilie Bolojan a criticat modul în care Ministerul Sănătății a gestionat resursele bugetare și atragerea fondurilor europene. Fostul premier a susținut că o mare parte din sumele alocate suplimentar la rectificare reprezintă consecința eșecului ministrului de a distribui banii în funcție de priorități și de a accesa fondurile disponibile prin PNRR și programele de coeziune.

Bolojan a mai afirmat că rectificarea bugetară confirmă evoluția deficitului, care a ajuns la 3,81% din PIB după primele nouă luni ale anului, față de 5,31% în aceeași perioadă din 2025, precum și creșterea investițiilor publice cu peste 25 de miliarde de lei comparativ cu anul trecut.

În replică, Rogobete a acuzat că sănătatea a fost transformată într-un instrument de dispută politică și a susținut că problemele sistemului nu pot fi ascunse în spatele discursurilor despre reducerea deficitului.

„Domnule Bolojan, sănătatea oamenilor nu este un exercițiu contabil și nici un instrument de propagandă politică! Ați făcut prea mult rău sistemului de sănătate și ați creat prea multe crize ca vorbele dumneavoastră să mai conteze!”, a conchis Rogobete.