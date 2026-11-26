Un bărbat de 58 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după un accident produs miercuri seară, la Ciolpani, în județul Ilfov. Un pieton de 78 de ani a murit, iar șoferul, care ar fi părăsit locul accidentului, a fost găsit în scurt timp de polițiști.

Bărbat reținut Foto: Shutterstock

Un pieton de 78 de ani a murit după ce ar fi fost lovit de un autoturism, miercuri seară, pe DN 1, în localitatea Ciolpani, județul Ilfov. Șoferul, un bărbat de 58 de ani, ar fi plecat de la locul accidentului și a fost ulterior găsit de polițiști și reținut pentru 24 de ore, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ilfov.

Accidentul s-a produs pe sensul de deplasare către Otopeni. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și SMURD, însă pietonul nu a putut fi salvat.

„Din primele informații, a reieșit faptul că un pieton, în vârstă de 78 de ani, ar fi fost acroșat de un autoturism, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și SMURD, însă, în ciuda eforturilor depuse, a fost constatat decesul pietonului”, a anunțat joi IPJ Ilfov.

Polițiștii l-au identificat și l-au găsit în scurt timp pe șoferul implicat. Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea. Împrejurările în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite în urma anchetei.