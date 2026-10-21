Ministrul Sănătății anunță un audit la CNAS, după demisia lui Horațiu Moldovan. „Există facturi restante începând cu luna iulie”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri seară, 21 octombrie, că va începe un audit la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pe care a acuzat-o de gestionarea defectuoasă a programelor naționale de sănătate.

Alexandru Rogobete Foto: Facebook

„Există facturi restante începând cu luna iulie, în special la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar și facturi care trebuie achitate pentru închiderea anului.

E important de menționat că, din aceste 11 miliarde, Ministerul Sănătății are nevoie de 1,2 miliarde de lei, dintre care 800 de milioane sunt pentru zona de urgență: medicina de urgență, ambulanța, apelurile și așa mai departe, plus alte programe naționale. Diferența este necesară pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate”, a spus ministrul, invitat la Antena 3 CNN.

Rogobete a anunțat că va începe un audit la CNAS, acuzându-l pe Horațiu Moldovan, fostul președinte al instituției, de incompetență și susținând că acesta a contribuit la declanșarea unei crize fără precedent în programele naționale de sănătate.

„Voi începe un audit serios la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pot spune că, așa cum am mai spus, unul dintre cele mai importante lucruri care s-au întâmplat în sistemul de sănătate în ultima săptămână este faptul că președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și-a dat demisia.

Este o criză fără precedent în programele naționale de sănătate. Am mai vorbit în studioul dumneavoastră, în această vară, despre programele de oncologie, diabet și boli cardiovasculare, gestionate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Nu-mi amintesc să fi existat o asemenea criză în ultimii zece ani. Incompetența fostului președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a dus la această situație și la presiunea actuală. O spun cu responsabilitate.”

Rogobete îl acuză pe Bolojan că a subdimensionat bugetul sănătății

Ministrul a acuzat că bugetul sănătății pentru 2026 a fost subdimensionat cu aproape cinci miliarde de lei, susținând că reducerile bugetare au fost făcute fără a ține cont de specificul domeniilor.

„Să nu uităm: am avut o rectificare în septembrie, apoi propunerea pentru anul 2026 — aproximativ 31,2 miliarde de lei, aprobate prin legea bugetului. Adică un deficit din start de aproape 5 miliarde de lei.

L-am auzit pe domnul Bolojan dând exemplul Spitalului Floreasca. Este evident că domnul Bolojan nu înțelege cifrele în general și nu are o viziune de ansamblu asupra economiei și macroeconomiei. Se vede unde a ajuns țara cu această gândire limitată și încrâncenată a dânsului.

Anul trecut, alocarea inițială pentru Floreasca a fost undeva la 5,1 milioane de lei pentru Unitatea de Primiri Urgențe. În septembrie, am făcut o rectificare bugetară, prin care am mai suplimentat bugetul cu încă 5 milioane. Așa a ajuns Floreasca la o execuție de 10 milioane de lei în anul 2025 pentru Unitatea de Primiri Urgențe.”

Șeful CNAS a demisionat

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, și-a dat demisia din funcție, în contextul retragerii liberalilor din Guvern. „A fost o onoare. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături”, a transmis acesta.

Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă că demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii, ca urmare a deciziei partidului de a intra în opoziție.

„Ca efect al deciziei de a intra în opoziție, demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare și nu vor mai ocupa posturile care sunt deținute astăzi cu sprijinul Partidului Național Liberal”, a declarat liderul liberal.