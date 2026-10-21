 Ministrul Sănătății anunță un audit la CNAS, după demisia lui Horațiu Moldovan. „Există facturi restante începând cu luna iulie” | adevarul.ro
search
Miercuri, 21 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ministrul Sănătății anunță un audit la CNAS, după demisia lui Horațiu Moldovan. „Există facturi restante începând cu luna iulie”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri seară, 21 octombrie, că va începe un audit la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pe care a acuzat-o de gestionarea defectuoasă a programelor naționale de sănătate.

Alexandru Rogobete
Alexandru Rogobete Foto: Facebook

„Există facturi restante începând cu luna iulie, în special la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar și facturi care trebuie achitate pentru închiderea anului.

E important de menționat că, din aceste 11 miliarde, Ministerul Sănătății are nevoie de 1,2 miliarde de lei, dintre care 800 de milioane sunt pentru zona de urgență: medicina de urgență, ambulanța, apelurile și așa mai departe, plus alte programe naționale. Diferența este necesară pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate”, a spus ministrul, invitat la Antena 3 CNN.

Rogobete a anunțat că va începe un audit la CNAS, acuzându-l pe Horațiu Moldovan, fostul președinte al instituției, de incompetență și susținând că acesta a contribuit la declanșarea unei crize fără precedent în programele naționale de sănătate.

„Voi începe un audit serios la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pot spune că, așa cum am mai spus, unul dintre cele mai importante lucruri care s-au întâmplat în sistemul de sănătate în ultima săptămână este faptul că președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și-a dat demisia.

Este o criză fără precedent în programele naționale de sănătate. Am mai vorbit în studioul dumneavoastră, în această vară, despre programele de oncologie, diabet și boli cardiovasculare, gestionate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Nu-mi amintesc să fi existat o asemenea criză în ultimii zece ani. Incompetența fostului președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a dus la această situație și la presiunea actuală. O spun cu responsabilitate.”

Rogobete îl acuză pe Bolojan că a subdimensionat bugetul sănătății

Ministrul a acuzat că bugetul sănătății pentru 2026 a fost subdimensionat cu aproape cinci miliarde de lei, susținând că reducerile bugetare au fost făcute fără a ține cont de specificul domeniilor.

„Să nu uităm: am avut o rectificare în septembrie, apoi propunerea pentru anul 2026 — aproximativ 31,2 miliarde de lei, aprobate prin legea bugetului. Adică un deficit din start de aproape 5 miliarde de lei.

L-am auzit pe domnul Bolojan dând exemplul Spitalului Floreasca. Este evident că domnul Bolojan nu înțelege cifrele în general și nu are o viziune de ansamblu asupra economiei și macroeconomiei. Se vede unde a ajuns țara cu această gândire limitată și încrâncenată a dânsului.

Anul trecut, alocarea inițială pentru Floreasca a fost undeva la 5,1 milioane de lei pentru Unitatea de Primiri Urgențe. În septembrie, am făcut o rectificare bugetară, prin care am mai suplimentat bugetul cu încă 5 milioane. Așa a ajuns Floreasca la o execuție de 10 milioane de lei în anul 2025 pentru Unitatea de Primiri Urgențe.”

Șeful CNAS a demisionat

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, și-a dat demisia din funcție, în contextul retragerii liberalilor din Guvern. „A fost o onoare. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături”, a transmis acesta.

Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă că demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii, ca urmare a deciziei partidului de a intra în opoziție.

„Ca efect al deciziei de a intra în opoziție, demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare și nu vor mai ocupa posturile care sunt deținute astăzi cu sprijinul Partidului Național Liberal”, a declarat liderul liberal.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i caute microfoanele puse de DIICOT în casă
digi24.ro
image
Un avion militar american a început să patruleze deasupra Mării Negre. Ce alte țări NATO au anunțat întăriri în regiune
stirileprotv.ro
image
Elena Udrea spune că retrăiește perioada în care era vizată de dosare penale, atunci când vede ce se întâmplă în cazul Călin Georgescu: ”Este mult să bagi un om în pușcărie pentru astfel de acuzații”
gandul.ro
image
Cutremur la Prefectura Capitalei! Șeful instituției demisionează după numirea lui Marian Neacșu
mediafax.ro
image
Cât îi costă pe fanii Universității Craiova să facă deplasarea în Andorra: „Nu e deloc puțin, dar mergem pentru Știința!”
fanatik.ro
image
Foști angajați ai CFR Călători fac performanță în transportul feroviar privat de persoane, în timp ce compania statului este falimentară. Rețeta succesului: expertiză, relații politice și ilegalități
libertatea.ro
image
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”
digisport.ro
image
9.000 de euro, recompensă pentru găsirea unui tânăr dispărut în urmă cu 5 luni. Trei polițiști au fost arestați
click.ro
image
Cu cât ar trebui să crească pensiile în 2027, dacă se respectă legea actuală. Calcule pentru majorarea cu rata inflației
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
24 de români morți după ce au căzut de pe trotinetă. Cazul lui Denis, mort la 13 ani, după 3 săptămâni de comă
observatornews.ro
image
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
cancan.ro
image
Plătești internetul, dar îl folosește și altcineva? Cum afli cine s-a conectat la Wi-Fi fără să-ți ceară voie?
newsweek.ro
image
FOTO. Olga, noua senzație a ucrainenilor, față în față cu Chivu. Prezentatoarea care „aprinde” Champions League
prosport.ro
image
Rovinieta unei mașini vândute mai rămâne valabilă? Ce se întâmplă cu taxa atunci când autoturismul își schimbă proprietarul sau numărul
playtech.ro
image
Baiaram la psiholog! FRF a găsit soluția salvatoare pentru starul Craiovei: „O avem pe Andrada!”
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
”Șomerul” din România care încasează 120.000 € pe an: ”Nu mă încântă banii”
digisport.ro
image
Georgiana Lobonț, în război cu fanii! Disputa neașteptată care s-a mutat direct la tribunal: „Ne duceți cu preșul”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată fiica Dianei Șoșoacă. Thais s-a transformat într-o domnișoară superbă, ce i-a urat mama ei în ziua în care a împlinit 14 ani
romaniatv.net
image
Nivelul de alertă a fost ridicat. Rusia, acuzată că a încălcat linia roșie
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Gina Matache, mama Deliei, se confruntă cu probleme de sănătate! Ce a pățit artista: „Nu aș dori nimănui”
click.ro
image
Andreea Marin, un nou început după despărțirea de Adrian Brâncoveanu? Ce a dezvăluit despre viața amoroasă
click.ro
image
E periculos să stăm sub tocul ușii în caz de cutremur? Sfaturile arhitectului Mihai Albu care ne pot salva viața: „Pregătiți trusa de urgență!”
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Kate Middleton GettyImages 2300610228 jpg
Kate e extraterestră! Imaginile care i-au scos în evidență talia cât un pumn. Cât a ajuns să cântărească?
okmagazine.ro
Un zbor similar cu cinci aeronave Grumman TBF Avenger
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alimentul care nu lipsește niciodată din frigiderul lui Sorin Bontea! Cine gătește, de fapt, în familia juratului MasterChef
image
Gina Matache, mama Deliei, se confruntă cu probleme de sănătate! Ce a pățit artista: „Nu aș dori nimănui”

OK! Magazine

image
Cum a ajuns apropiata lui Trump, soția magnatului Dell, să fie bănuită că e extraterestră? Așa arăta Susan în 2008