 Dungaciu: „Oameni din PSD și PNL au bătut la ușile AUR”. Ce spune despre alegerile anticipate și suspendarea președintelui | adevarul.ro
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Video Dungaciu: „Oameni din PSD și PNL au bătut la ușile AUR”. Ce spune despre alegerile anticipate și suspendarea președintelui

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AUR ar putea trece în plan secund suspendarea președintelui Nicușor Dan dacă acesta acceptă declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, a declarat Dan Dungaciu la „Interviurile Adevărul”. Prim-vicepreședintele partidului susține că refuzul șefului statului de a deschide drumul către un nou scrutin „blochează România”. În acest scenariu, Dungaciu afirmă că AUR ar putea inclusiv să coabiteze cu actualul președinte.

„În momentul în care anticipatele se vor fi declanșat la solicitarea președintelui sau cu acordul președintelui, evident că problema suspendării nu se mai pune în aceiași termeni”, a declarat Dan Dungaciu.

El a explicat că, în viziunea AUR, președintele blochează nu doar activitatea Parlamentului, ci România în ansamblu, prin faptul că nu declanșează alegerile anticipate.

„Unul dintre motivele pentru care noi cerem suspendarea președintelui este că blochează pur și simplu România, nu doar Parlamentul, blochează România pentru că nu declanșează acele anticipate. Ăsta-i argumentul principal, juridic și politic”, a afirmat prim-vicepreședintele AUR.

Dungaciu susține că, odată declanșate alegerile parlamentare, relația cu președintele ar putea intra într-o altă etapă, inclusiv printr-o eventuală coabitare.

„Noi nu avem o problemă să coabităm cu nimeni”, a spus el.

Dungaciu acuză existența unor „falși amici” ai suveranismului

Tot la „Interviurile Adevărul”, Dan Dungaciu a vorbit despre ceea ce el numește „falși amici” ai suveranismului și ai AUR. Potrivit acestuia, unii politicieni care se declară parte a acestui curent ar urmări, în realitate, formarea unui guvern condus de un premier provenit din zona mainstream a politicii.

El susține că această categorie s-ar opune alegerilor anticipate și ar critica AUR pentru că urmărește, de fapt, menținerea actualei configurații politice.

„O categorie de falși amici sunt cei care se declară parte a acestui curent, dar, de fapt, vor să aducă la guvernare un guvern sau un premier de tip PSD, de tip mainstream”, a afirmat prim-vicepreședintele AUR.

Dungaciu: „Au fost oameni din PSD și PNL care au bătut la ușile AUR”

Întrebat dacă au existat parlamentari din PSD și PNL care și-au dorit să vină la AUR, Dan Dungaciu a răspuns afirmativ. „Vă spun foarte sincer că da. Și care și-au dorit să vină din Parlament. Și care puteau să vină”, a spus el.

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Dungaciu a evitat să ofere detalii despre identitatea acestora sau despre discuțiile purtate, dar a afirmat că înțelege nemulțumirile existente în cele două partide.

„Eu, repet, nu vreau să intru în bucătăria partidelor. Dar pot să înțeleg când cineva de la PSD sau cineva de la PNL este foarte nemulțumit de ce se întâmplă”, a explicat acesta.

Prim-vicepreședintele AUR a criticat, totodată, ceea ce consideră a fi o lipsă de coerență în politica românească și a susținut că actuala situație este rezultatul guvernării acelorași partide de-a lungul mai multor ani.

„România, când a ajuns în situația asta, a ajuns în situația asta guvernată zeci de ani cam de aceleași partide”, a afirmat Dungaciu.

AUR își păstrează oamenii pe liste pentru eventualele anticipate

În ceea ce privește componența listelor AUR în eventualitatea alegerilor anticipate, Dan Dungaciu susține că partidul nu intenționează să renunțe la actualii săi reprezentanți. „Toți oamenii noștri vor fi pe listă. Asta am discutat și la ultimul Consiliu Național de Conducere”, a declarat el.

Potrivit acestuia, Consiliul Național de Conducere al AUR a reconfirmat alegerile anticipate drept un proiect politic major, iar strategiile partidului urmăresc consolidarea acestei direcții.

Dungaciu a explicat că AUR urmărește inclusiv atragerea unor parlamentari din alte formațiuni, considerând că acest lucru ar putea crește șansele de declanșare a alegerilor anticipate.

„Pe noi ne interesează compatibilitatea, dacă vreți, sau parteneriatele politice pe care le facem cu alți parlamentari, care să fie inclusiv în beneficiul ideii de alegeri anticipate”, a spus prim-vicepreședintele AUR.

El a adăugat: „Cu cât noi atragem către noi mai mulți, cu atât ceilalți vor putea să atragă către ei mai puțini”.

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