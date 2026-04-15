Președinta CCR, despre anulare a alegerilor prezidențiale din 2024: „Sunt trei motive extrem de solid ancorate în textul Constituției”

Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, a detaliat într-un interviu pentru TVR Info motivele care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale din 2024, o decizie fără precedent în istoria recentă. Potrivit acesteia, CCR a constatat „încălcări grave” ale Constituției și ale legislației electorale.

Simina Tănăsescu a explicat că hotărârea Curții Constituționale s-a bazat pe trei categorii majore de nereguli: afectarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al unor candidați și nerespectarea regulilor privind finanțarea campaniei.

„Motivele țin de încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea flagrantă a regulilor de finanțare a campaniei electorale. Sunt trei motive extrem de solid ancorate în textul Constituției noastre. Ele sunt de domeniul de competența CCR. Și sunt motive care au fost detaliate într-o hotărâre care a trecut destul de multe teste juridice, și testul Comisiei de la Veneția și testul Comisiei Europene”, a explicat Simina Tănăsescu

„O decizie asumată”

Procesul de deliberare, spune președinta CCR, s-a desfășurat „ca de obicei”.

„A fost o decizie asumată, calmă”, a spus președinta CCR.

Potrivit Siminei Tănăsescu, Judecătorii au analizat inclusiv documente desecretizate referitoare la modul de desfășurare a campaniei electorale, informații pe care judecătoarea CCR afirmă că nu le-a avut anterior.

Președinta Curții Constituționale a menționat și aspecte legate de cheltuielile de campanie ale unor candidați, fără a nominaliza persoane, precizând că aceste elemente au cântărit în decizia finală a Curții.