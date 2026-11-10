Nicușor Dan explică de ce nu a publicat raportul privind anularea alegerilor: „Sunt investigații în curs pe urma banilor”
Președintele Nicușor Dan a declarat marți seară că raportul privind anularea alegerilor va fi făcut public atunci când va putea fi prezentată imaginea completă a factorilor care au stat la baza deciziei, inclusiv investigațiile aflate în desfășurare și contextul mai larg al amenințărilor hibride cu care se confruntă România și Uniunea Europeană.
Întrebat, în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Cotroceni, când și dacă documentul va fi publicat, șeful statului a indicat trei elemente pe care le consideră esențiale în evaluarea situației.
În primul rând, Nicușor Dan a invocat nereguli privind finanțarea campaniei electorale.
„A fost o neregulă evidentă financiar, un candidat a anunțat zero cheltuieli de campanie și sunt dovezi evidente de sume consistente cheltuite în această campanie și sunt investigații în curs pe urma banilor și dovezi există”, a afirmat președintele.
Șeful statului a făcut referire și la informațiile prezentate de autoritățile judiciare privind posibile influențe externe.
„Pe influența rusă procurorul general a prezentat niște fapte”, a declarat Nicușor Dan.
„Tabloul general este mult mai amplu”
Președintele a susținut însă că situația depășește cadrul strict al alegerilor și trebuie analizată în contextul mai larg al amenințărilor hibride atribuite Federației Ruse.
„Tabloul general este mult mai amplu: în România și UE există în mod evident un război hibrid dus de Federația Rusă cu sute de sabotaje, cu mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare”, a spus șeful statului.
Nicușor Dan a precizat că își dorește ca viitorul raport să includă toate aceste elemente pentru a oferi o imagine completă asupra situației.
„În momentul în care avem raportul îmi doresc ca tot acest tabloul general să fie prezentat”, a declarat președintele marți seară.