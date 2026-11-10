Nicușor Dan explică de ce nu a publicat raportul privind anularea alegerilor: „Sunt investigații în curs pe urma banilor”

Președintele Nicușor Dan a declarat marți seară că raportul privind anularea alegerilor va fi făcut public atunci când va putea fi prezentată imaginea completă a factorilor care au stat la baza deciziei, inclusiv investigațiile aflate în desfășurare și contextul mai larg al amenințărilor hibride cu care se confruntă România și Uniunea Europeană.

Nicușor Dan Foto: Inquam Photos George Călin

Întrebat, în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Cotroceni, când și dacă documentul va fi publicat, șeful statului a indicat trei elemente pe care le consideră esențiale în evaluarea situației.

În primul rând, Nicușor Dan a invocat nereguli privind finanțarea campaniei electorale.

„A fost o neregulă evidentă financiar, un candidat a anunțat zero cheltuieli de campanie și sunt dovezi evidente de sume consistente cheltuite în această campanie și sunt investigații în curs pe urma banilor și dovezi există”, a afirmat președintele.

Șeful statului a făcut referire și la informațiile prezentate de autoritățile judiciare privind posibile influențe externe.

„Pe influența rusă procurorul general a prezentat niște fapte”, a declarat Nicușor Dan.

„Tabloul general este mult mai amplu”

Președintele a susținut însă că situația depășește cadrul strict al alegerilor și trebuie analizată în contextul mai larg al amenințărilor hibride atribuite Federației Ruse.

„Tabloul general este mult mai amplu: în România și UE există în mod evident un război hibrid dus de Federația Rusă cu sute de sabotaje, cu mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că își dorește ca viitorul raport să includă toate aceste elemente pentru a oferi o imagine completă asupra situației.

„În momentul în care avem raportul îmi doresc ca tot acest tabloul general să fie prezentat”, a declarat președintele marți seară.