 Unicat în România. La Sfântu Gheorghe s-a construit cu fonduri PNRR Muzeul Comunismului „Steaua Roşie" | adevarul.ro
search
Joi, 10 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Unicat în România. La Sfântu Gheorghe s-a construit cu fonduri PNRR Muzeul Comunismului „Steaua Roşie"

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Muzeul Comunismului din Sfântu Gheorghe, realizat printr-un proiect cofinanţat prin PNRR, va fi inaugurat luna viitoare, acesta fiind „unic la nivel naţional".

Muzeul Comunismului
Muzeul Comunismului Foto: Facebook/Primăria Sfântu Gheorghe

Lucrările la muzeu au fost finalizate la termen şi au fost angajate nouă persoane care vor lucra în cadrul muzeului, pentru aceste posturi prezentându-se la concurs peste 100 de candidaţi.

„S-a finalizat muzeul. Aşa cum prevede PNRR-ul, până la 31 august a fost finalizat. S-au angajat colegii care vor lucra acolo, nouă locuri de muncă au fost create acolo (...) Au fost 101 candidaţi (...) Vă spun eu, este ceva fantastic. În octombrie va fi deschiderea, inaugurarea oficială (...) Deci, o să vă fascineze. E ceva absolut unic la nivel naţional", a declarat primarul din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că până la inaugurare, elevii au posibilitatea de a vizita gratuit expoziţiile.

Muzeul Comunismului „Steaua Roşie" a fost amenajat în fosta magazie de tutun a Fabricii de Ţigarete din Sfântu Gheorghe, într-un spaţiu cu o suprafaţă de aproximativ 3.000 de metri pătraţi.

Noua instituţie culturală, realizată printr-un proiect în valoare de aproape 12 milioane de euro, cofinanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), găzduieşte o expoziţie dedicată perioadei comuniste din Europa Centrală şi de Est, cu accent pe istoria României şi pe evenimentele care au avut loc atât la nivel naţional, cât şi local.

Pentru realizarea colecţiei, autorităţile locale au lansat o campanie publică de colectare a obiectelor din perioada 1948-1989.

Vary O. Peter, care s-a ocupat de colectarea obiectelor, a declarat că peste 160 de persoane au donat diverse obiecte, printre acestea numărându-se mobilier, aparate radio, cărţi şi reviste, aparate foto, casetofoane, maşini de cusut, obiecte de uz casnic, insigne şi decoraţii.

Printre cele mai neobişnuite piese se numără un aparat de supraveghere ascuns într-un pachet de ţigări, o ladă cu conserve fabricate în 1987 şi un seif descoperit în clădirea fostei fabrici de ţigarete.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
digi24.ro
image
Un angajat român a șters aplicația de WhatsApp înaintea unui control. Compania a fost amendată apoi cu 5 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Cine sunt senatorii PNL care au inițiat legea prin care România își va da gazul din Marea Neagră la ce preț își dorește OMV. Proiectul scandalos a fost adoptat în Parlament și le va permite austriecilor să-și facă singuri prețul pe următorii 7 ani
gandul.ro
image
TENSIUNI în Marea Neagră! Remorcher spre Constanța, atacat de ruși
mediafax.ro
image
Cine este, de fapt, Jean Valvis, omul care a transformat apa și laptele în zeci de milioane de euro: creatorul de branduri!
fanatik.ro
image
Listă scurtă cu două nume de premier de pe masa lui Nicușor Dan. Piedicile care duc la amânarea unei decizii
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, cea mai în vogă imagine de la Hollywood, reclamă la limită pentru o casă de pariuri
gsp.ro
image
Greu de privit! Cum a apărut Lavezzi în public, după ce s-ar fi automutilat din cauza drogurilor
digisport.ro
image
Cât costă meditațiile în 2026? Părinții plătesc tot mai mult pentru pregătirea copiilor: „Mi-e greu!"
click.ro
image
În 1865, coloniștii au lăsat iepuri pe o insulă ca hrană pentru naufragiați. În 127 de ani, animalele izolate s-au transformat complet
antena3.ro
image
O veste bună: Revin americanii! Una dintre cele mai mari multinaţionale şi-a reînfiinţat firma în România şi s-a instalat în birourile familiei Pavăl
zf.ro
image
Spitalele mari din București, fără stocuri pe secțiile critice. Managerii avertizează că situația e critică
observatornews.ro
image
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
cancan.ro
image
Vineri intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Contează banca la care au cont
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce înseamnă „suma minimă de plată” de pe extrasul cardului. Nu este același lucru cu o rată obișnuită
playtech.ro
image
Mihai Rotaru rupe tăcerea: „Jucătorii au primit banii, conform înțelegerii!” Ce se întâmplă, de fapt, între Coelho și Felgueiras. Exclusiv
fanatik.ro
image
Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR
ziare.com
image
N-au stat la discuții și s-au retras, imediat după ce Regele Charles a făcut anunțul despre Prințul Harry și Meghan Markle
digisport.ro
image
Bianca Censori, schimbare radicală de look! Vrea să o imite pe Kim Kardashian?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Costeluș de la Clejani, priveghi fastuos cu alai și lăutari. Narcis de la Bărbulești și Costel Biju au făcut dedicații pe bandă rulantă pentru familia îndoliată! VIDEO
romaniatv.net
image
Gigi Becali, prins pe interzis! Latifundiarul a parcat bolidul de lux fix sub semnul de circulație pentru o vizită la farmacie | Foto și Video Paparazzi
mediaflux.ro
image
Fișa de Cadre de la Securitate a lui Gigi Nețoiu: de la lăcătuș la ofițer de filaj, câți bani câștiga și ancheta după fuga Nadiei
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
Dan Negru, mesaj dur după rezultatele obținute de elevii români la testele PISA: „Nu voi ați picat testul, ci sistemul de învățământ”
click.ro
image
Ce s-a ales de prietenia dintre Andreea Popescu și Delia?! Au fost nedespărțite, apoi s-au îndepărtat. Cum au fost surprinse acum
click.ro
image
Avea un înger păzitor? John F. Kennedy Jr. a primit un avertisment chiar înainte de-a muri! Ce păcat că l-a ignorat!
click.ro
Napoleon și Josephine profimedia 0287302413 jpg
„Zig-zag-ul sexual” cu care l-a cucerit Joséphine pe Napoleon, împăratul care și-a pierdut virginitatea cu patru prostituate
okmagazine.ro
Regina Letizia și Regele Felipe la funeralii profimedia 1132824527 jpg
Eroare gravă de protocol pentru Regina Letizia, la înmormântarea regală. Mina deranjată a acesteia vorbește de la sine
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioan Andone, oprit înainte să urce în avionul spre Madrid. Care a fost motivul: „Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu!”
image
Dan Negru, mesaj dur după rezultatele obținute de elevii români la testele PISA: „Nu voi ați picat testul, ci sistemul de învățământ”

OK! Magazine

image
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat