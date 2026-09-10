Unicat în România. La Sfântu Gheorghe s-a construit cu fonduri PNRR Muzeul Comunismului „Steaua Roşie"

Muzeul Comunismului din Sfântu Gheorghe, realizat printr-un proiect cofinanţat prin PNRR, va fi inaugurat luna viitoare, acesta fiind „unic la nivel naţional".

Muzeul Comunismului Foto: Facebook/Primăria Sfântu Gheorghe

Lucrările la muzeu au fost finalizate la termen şi au fost angajate nouă persoane care vor lucra în cadrul muzeului, pentru aceste posturi prezentându-se la concurs peste 100 de candidaţi.

„S-a finalizat muzeul. Aşa cum prevede PNRR-ul, până la 31 august a fost finalizat. S-au angajat colegii care vor lucra acolo, nouă locuri de muncă au fost create acolo (...) Au fost 101 candidaţi (...) Vă spun eu, este ceva fantastic. În octombrie va fi deschiderea, inaugurarea oficială (...) Deci, o să vă fascineze. E ceva absolut unic la nivel naţional", a declarat primarul din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că până la inaugurare, elevii au posibilitatea de a vizita gratuit expoziţiile.

Muzeul Comunismului „Steaua Roşie" a fost amenajat în fosta magazie de tutun a Fabricii de Ţigarete din Sfântu Gheorghe, într-un spaţiu cu o suprafaţă de aproximativ 3.000 de metri pătraţi.

Noua instituţie culturală, realizată printr-un proiect în valoare de aproape 12 milioane de euro, cofinanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), găzduieşte o expoziţie dedicată perioadei comuniste din Europa Centrală şi de Est, cu accent pe istoria României şi pe evenimentele care au avut loc atât la nivel naţional, cât şi local.

Pentru realizarea colecţiei, autorităţile locale au lansat o campanie publică de colectare a obiectelor din perioada 1948-1989.

Vary O. Peter, care s-a ocupat de colectarea obiectelor, a declarat că peste 160 de persoane au donat diverse obiecte, printre acestea numărându-se mobilier, aparate radio, cărţi şi reviste, aparate foto, casetofoane, maşini de cusut, obiecte de uz casnic, insigne şi decoraţii.

Printre cele mai neobişnuite piese se numără un aparat de supraveghere ascuns într-un pachet de ţigări, o ladă cu conserve fabricate în 1987 şi un seif descoperit în clădirea fostei fabrici de ţigarete.