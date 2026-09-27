Cipru verifică 12.000 de „vize de aur” înaintea aderării la Schengen

Autoritățile cipriote pregătesc înăsprirea regulilor programului de acordare a permiselor de ședere pentru investitori, în contextul planurilor țării de a intra în spațiul Schengen.

Cipru criticat pentru programul „pașapoarte contra investiții”/ FOTO:Shutterstock

Cipru intenționează să înăsprească regulile programului său de „vize de aur” înaintea aderării la spațiul Schengen. Anunțul a fost făcut de viceministrul pentru migrație, Nikolas Ioannidis, citat de publicația eKathimerini.

În ultimii doi ani, autoritățile au emis aproximativ 1.500 de astfel de permise. În paralel, guvernul verifică în detaliu aproximativ 12.000 de permise acordate în cadrul programului începând din 2013, pentru a stabili dacă beneficiarii continuă să îndeplinească cerințele prevăzute de legislație.

Potrivit lui Ioannidis, revizuirea programului este legată, în parte, de perspectiva aderării Ciprului la spațiul Schengen. Intrarea în zona de liberă circulație ar putea face programul mai atractiv pentru investitorii din afara Uniunii Europene.

Viceministrul a transmis deja miniștrilor responsabili de program o serie de recomandări privind modificarea regulilor.

Guvernul analizează, de asemenea, modul în care ar putea fi direcționate fondurile investite prin acest program. Printre domeniile luate în calcul se numără educația, apărarea și inovarea.

„Avem nevoie de investiții”, le-a spus Ioannidis parlamentarilor, subliniind însă că acestea trebuie realizate în condiții care să permită un control strict.

Autoritățile lucrează și la un nou sistem informatic destinat monitorizării cetățenilor din state terțe pe întreaga perioadă în care aceștia se află în Cipru.

Măsurile vin după controversele legate de programul cipriot de acordare a cetățeniei în schimbul investițiilor. În 2023, guvernul a retras cetățenia de la 222 de investitori și membri ai familiilor acestora, în cadrul eforturilor de a repara imaginea țării.

O anchetă privind vechiul program de „pașapoarte contra investiții” a arătat că cetățenia cipriotă fusese acordată ilegal în sute de cazuri.